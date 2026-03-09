Когда может состояться перепись населения Украины: глава Госстата озвучил прогноз

Оценка численности населения Украины проводится постоянно, даже в условиях войны (хотя именно из-за войны эти данные пока не обнародуются). А вот полноценную перепись населения Украины Государственная служба статистики сможет провести только через полтора-два года после завершения войны.

Так считает глава Госстата Украины Арсен Макарчук. Он уточнил, что сейчас оценку численности населения вместе с его организацией проводят другие, преимущественно зарубежные институции.

Плюрализм оценок

"Мы рассчитали эти показатели, сейчас обсуждаем, что из этого можно обнародовать. Пока что эта информация не раскрывается, но надеюсь, найдем консенсус с правительством и сможем ее опубликовать", – отметил он. По его словам, последняя официальная оценка численности населения Украины от Госстата датирована 1 февраля 2022 года.

С тех пор, из-за нехватки данных, существует "плюрализм оценок" других органов.

"В частности, свои расчеты осуществляют Фонд народонаселения ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Forbes Украина проводил собственное исследование", – рассказал Макарчук.

Точность в пределах нескольких миллионов

По словам чиновника, указанные расчеты других институтов довольно приблизительные, с "точностью в пределах плюс-минус 4 миллиона человек". Но более корректные данные в силу понятных обстоятельств получить невозможно.

А наибольшую точность можно получить только во время переписи населения. Однако война не дают возможности провести ее сейчас, подчеркнул Макарчук.

"Даже после завершения войны нужно подождать полтора-два года, чтобы произошли социальные процессы – возвращение людей, демобилизация, реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения", – пояснил он.

Что предшествовало

Макарчук подчеркнул, что перепись населения – это не только подсчет лиц, но и понимание социально-экономических условий, возрастных и гендерных составляющих, доступа к инфраструктуре, что важно для государственных органов и муниципалитетов, в частности для формирования политики развития территорий и социальных программ.

Всеукраинскую перепись населения планировали провести в 2023 году, однако война изменила и эти планы. Во время войны перепись проводить нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз перепись населения в Украине проходила в 2001 году. В конце 2019 года в нашей стране провели так называемую электронную перепись населения. По ее данным Украину на то время населяли 37 млн 289 тысяч человек (перепись не охватывала неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей).

