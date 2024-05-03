Когда "майдан Незалежності" с прописной буквы: правило

Центральная площадь Киева – место без преувеличения историческое. А еще – источник нескончаемых орфографических ошибок. Не все, кто пользуются украинским языком, знают, когда и какие слова в этом словосочетании нужно писать с прописной буквы.

Телеграмманал "Correctarium - Украинский язык" прояснил ситуацию. Основных вариантов написания этого киевского урбанонима три, и каждый нуждается в своем подходе к написанию.

Итак, если вы пишете о точке на карте Киева или даете кому адрес дома, слово "майдан" должно писаться с маленькой буквы. В этом случае им описывается родовое понятие. Как улица Крещатик, парк Киото, река Днепр, мост Патона и т.д. Слово Независимость здесь является именем собственным, поэтому оно должно писаться с прописной буквы.

Однако, если вы рассказываете на письме об остановке наземного транспорта или станции метро, тогда обе лексемы пишутся с прописной буквы, еще и берутся в кавычки. Итак, пересадку на красную ветку подземки мы совершаем на станции "Майдан Незалежности".

Если речь идет об исторических протестах, которые происходили в этой местности в 2004 и 2013-2014 годах, то слово "майдан" употребляется без слова "Независимости". И в таком случае оно тоже пишется с прописной буквы.

Вот примеры всех трех вариантов употребления и, соответственно, написания слова:

Свою сучасну назву майдан Незалежності має з 1991 року.

На станції метро "Майдан Незалежності" відремонтували ескалатори.

Після жорстокого розгону Майдану в ніч з 29 по 30 листопада 2013 року на протести вийшла ще більша кількість людей

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