Когда лучше покупать рождественский цветок пуансеттию, чтобы он радовал все зимние праздники

Пуансеттия – символ рождественского сезона, без которого трудно представить праздничный интерьер. Растения украшают столы, камины и гостиные во всем мире. Но если купить пуансеттию слишком рано, есть риск, что к праздникам она завянет.

Эксперты объяснили, как правильно выбрать и когда лучше всего приобрести это праздничное растение. Прежде всего стоит проверить листья на наличие мелких белых пятнышек.

Где лучше покупать

По словам эксперта по уходу за комнатными растениями Лизы Элдред Стейнкопф, стоит отдавать предпочтение садовым центрам или цветочным магазинам, а не крупным супермаркетам.

"В садовых центрах растения обычно более ухоженные. Там они получают достаточно света и полива, поэтому дольше радуют свежестью дома", – отметила Стейнкопф.

Здоровая среда выращивания – залог того, что пуансеттия сохранит яркий вид не только до Рождества, но и в течение всего зимнего сезона.

Как правильно выбрать пуансеттию

Перед покупкой обратите внимание на центр растения, где расположены маленькие цветы. Именно они, а не красные листья, указывают на свежесть растения.

"Выбирайте ту пуансеттию, у которой центральные цветы еще плотно закрыты", – советует Стейнкопф.

Также стоит избегать:

растений, стоявших у дверей или на сквозняке;

увядших или пересушенных экземпляров;

цветков, которые стояли в декоративных горшках с водой – избыток влаги может привести к гниению корней.

Еще один совет от эксперта Энид Оффолтер – проверить листья на наличие мелких белых пятнышек. Это может быть белая муха, распространенный вредитель, от которого потом трудно избавиться.

Когда покупать

Большинство людей покупают пуансеттии ближе к середине декабря, однако специалисты советуют делать это в середине или в конце ноября, когда растения только поступают в продажу.

"Покупайте их сразу после поступления в магазин. Если выбрать свежий экземпляр с закрытыми цветами, он спокойно простоит до Нового года", – подчеркнула Стейнкопф.

Преимущество ранней покупки – более широкий выбор цветов и форм, а при правильном уходе пуансеттия не потеряет декоративности даже через месяц.

Как продлить цветение пуансеттии

Растение не любит резких колебаний. Оптимальная температура – +16...+21°C. Избегайте сквозняков, близости к дверям и нагревательным приборам.

Пуансеттия не переносит застоя воды. Поливайте умеренно, как только верхний слой почвы подсохнет. Главное – не оставлять воду в горшке, чтобы не допустить гнили корней.

Пуансеттия любит свет, но избегайте прямого солнца. Лучше всего – мягкое рассеянное освещение не менее шести часов в день.

