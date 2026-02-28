Когда Лазарева суббота 2026 в Украине: суть праздника и запреты
Лазарева суббота относится к пасхальному церковному циклу и предшествует Вербному воскресенью. Ежегодно ее отмечают в субботу шестой недели Великого поста. В 2026 году этот праздник приходится на 4 апреля.
Праздник имеет глубокий духовный смысл и упоминается еще с первых веков христианства. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях Лазаревой субботы.
Суть праздника
Лазарева суббота является одним из древнейших христианских праздников. Она посвящена событию воскресения праведного Лазаря.
Согласно Евангелию, когда Христос направлялся в Иерусалим на празднование Песаха, он зашел в Вифанию, чтобы посетить тяжело больного Лазаря. Там его встретила сестра умершего и сообщила, что брат уже четыре дня находится во гробе. Иисус пришел в пещеру, где был похоронен Лазарь, приказал отодвинуть камень, который закрывал вход, и начал молиться. После этого Лазарь вышел из гроба живым.
По церковным легендам, после своего воскресения Лазарь прожил еще около 30 лет, стал епископом и служил на Кипре.
Церковь считает это чудо одним из самых убедительных свидетельств божественной силы Христа. Также оно символизирует веру во всеобщее воскресение в конце времен и победу жизни над смертью.
Запреты и традиции
В народной традиции в Лазареву субботу советуют воздерживаться от тяжелого физического труда, домашних дел и рукоделия.
Не принято в этот день ссориться, ругаться, оскорблять других или употреблять бранные слова. Также не рекомендуются шумные развлечения и многолюдные застолья.
Лазарева суббота остается постным днем, ведь она приходится на период Великого поста. Верующим не разрешается употреблять мясо, молочные продукты и яйца. В то же время допускается небольшое количество масла, рыбы, морепродуктов и вина.
Поскольку праздник предшествует Вербному воскресенью, именно в этот день верующие обычно заготавливают веточки вербы, которые на следующий день освящают в храме.
