Когда Лазарева суббота 2026 в Украине: суть праздника и запреты

Лазарева суббота относится к пасхальному церковному циклу и предшествует Вербному воскресенью. Ежегодно ее отмечают в субботу шестой недели Великого поста. В 2026 году этот праздник приходится на 4 апреля.

Праздник имеет глубокий духовный смысл и упоминается еще с первых веков христианства. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях Лазаревой субботы.

Суть праздника

Лазарева суббота является одним из древнейших христианских праздников. Она посвящена событию воскресения праведного Лазаря.

Согласно Евангелию, когда Христос направлялся в Иерусалим на празднование Песаха, он зашел в Вифанию, чтобы посетить тяжело больного Лазаря. Там его встретила сестра умершего и сообщила, что брат уже четыре дня находится во гробе. Иисус пришел в пещеру, где был похоронен Лазарь, приказал отодвинуть камень, который закрывал вход, и начал молиться. После этого Лазарь вышел из гроба живым.

По церковным легендам, после своего воскресения Лазарь прожил еще около 30 лет, стал епископом и служил на Кипре.

Церковь считает это чудо одним из самых убедительных свидетельств божественной силы Христа. Также оно символизирует веру во всеобщее воскресение в конце времен и победу жизни над смертью.

Запреты и традиции

В народной традиции в Лазареву субботу советуют воздерживаться от тяжелого физического труда, домашних дел и рукоделия.

Не принято в этот день ссориться, ругаться, оскорблять других или употреблять бранные слова. Также не рекомендуются шумные развлечения и многолюдные застолья.

Лазарева суббота остается постным днем, ведь она приходится на период Великого поста. Верующим не разрешается употреблять мясо, молочные продукты и яйца. В то же время допускается небольшое количество масла, рыбы, морепродуктов и вина.

Поскольку праздник предшествует Вербному воскресенью, именно в этот день верующие обычно заготавливают веточки вербы, которые на следующий день освящают в храме.

