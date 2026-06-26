Когда копать чеснок: как понять, что он созрел
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Чеснок нужно выкапывать тогда, когда головки уже полностью сформировались, но ещё не начали распадаться на отдельные зубчики. Лучший момент подсказывают листья, шелуха и стрелки: нижние листья подсыхают, верхние ещё частично зелёные, оболочка головки становится плотной, а стрелки у озимого чеснока выпрямляются.
Если выкопать его слишком рано, головки будут мелкими, водянистыми и хуже сохранятся. Если опоздать, шелуха может потрескаться, зубчики начнут расходиться, а сам чеснок станет более уязвимым к влаге, болезням и гнили. OBOZ.UA рассказывает, как определить, что чеснок созрел.
Когда обычно выкапывают чеснок
Озимый чеснок чаще всего выкапывают в июле. Точный срок зависит от сорта, региона, погоды весной и в начале лета. Если весна была холодной, а лето началось с перепадов температуры и дождей, созревание может немного сдвинуться.
Яровой чеснок обычно созревает позже – ближе к августу или началу осени. Но ориентироваться только на календарь не стоит. Гораздо надежнее смотреть на состояние самого растения.
Главный признак созревания – нижние листья уже пожелтели и подсохли, а верхние ещё остаются частично зелёными. Это означает, что растение постепенно завершает вегетацию, а головка в земле уже набрала размер.
Если вся листва полностью высохла, это может быть признаком перезревания. В таком случае головки иногда уже теряют плотность, а зубчики начинают отделяться друг от друга.
Чтобы проверить готовность чеснока, можно осторожно отогнуть немного земли у нескольких растений. Если головка плотная, зубчики хорошо сформированы, а оболочка сухая и прочная, чеснок уже можно выкапывать.
Если шелуха ещё тонкая, влажная или легко повреждается, лучше подождать несколько дней. Недозревший чеснок хуже хранится после сбора и быстрее портится.
У озимого чеснока хорошим ориентиром служат стрелки. Обычно огородники удаляют их, чтобы растение направило силы на формирование головки. Но несколько стрелок стоит оставить в качестве "маячков".
Когда стрелка выпрямляется, а коробочка с воздушными пузырьками начинает трескаться, это сигнал, что чеснок созрел и его можно собирать.
Почему нельзя затягивать со сбором
Перезревший чеснок в земле постепенно теряет защитную оболочку. Головка может распасться на отдельные зубчики, а такие зубчики значительно хуже хранятся. Кроме того, после дождей перезрелый чеснок может начать гнить прямо в почве.
Особенно опасно затягивать со сбором в влажную погоду. Если прогнозируются затяжные дожди, лучше проверить несколько головок и, при необходимости, выкопать урожай раньше, чем потерять его из-за избытка влаги.
Что нужно сделать перед выкопкой
За 1–2 недели до сбора чеснока желательно прекратить полив. Так земля подсохнет, головки будет легче выкапывать, а сам урожай будет лучше храниться.
Выкапывать чеснок лучше в сухую погоду. Головки не стоит резко выдергивать из земли. Лучше подкопать растения вилами или лопатой, осторожно достать и оставить для просушки в затененном, хорошо проветриваемом месте.
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