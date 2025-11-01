Когда День железнодорожника и Черная пятница: праздники и памятные даты ноября
В ноябре украинцев традиционно ждет ряд профессиональных и международных дат, которые отражают различные сферы жизни – от науки и образования до культуры, транспорта и гражданских ценностей. Это месяц без официальных праздничных выходных, но с большим количеством памятных дней и поводов отметить труд специалистов, важные исторические события и глобальные инициативы.
4 ноября отмечают День железнодорожника, 20-го – День защиты детей, а сезон скидок откроется с Черной пятницей, приходящейся на 28 ноября. OBOZ.UA публикует полный перечень праздников и памятных дат ноября 2025 года.
Основные праздники в ноябре 2025 года
- 1 ноября – годовщина провозглашения ЗУНР; День рождения Европейского Союза; Международный день вегана.
- 2 ноября – День работника социальной сферы; Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
- 3 ноября – День инженерных войск.
- 4 ноября – День железнодорожника.
- 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера, Международный день борьбы с насилием и запугиванием в школе.
- 8 ноября – Всемирный день градостроительства.
- 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградаря и винодела Украины, Международный день против фашизма и антисемитизма, Всеукраинский день молитвы за сирот.
- 10 ноября – Международный день бухгалтерии; Всемирный день молодежи; Всемирный день науки за мир и развитие.
- 11 ноября – День шопинга; Международный день энергосбережения.
- 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.
- 13 ноября – Всемирный день качества; Международный день незрячих; Всемирный день юзабилити.
- 14 ноября – Всемирный день борьбы против сахарного диабета; Международный день логопеда.
- 15 ноября – Всемирный день вторичной переработки.
- 16 ноября – День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП; Международный день толерантности; День работников радио, телевидения и связи; Всемирный день пуговиц.
- 17 ноября – Международный день студента; Всемирный день недоношенных детей; Всемирный день борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями легких.
- 18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины.
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя; Всемирный день туалета; Международный день мужчин; Международный день женского предпринимательства.
- 20 ноября – День защиты детей в Украине; Всемирный день ребенка; Всемирный день философии; Международный день отказа от курения.
- 21 ноября – Всемирный день телевидения; День Достоинства и Свободы; День десантно-штурмовых войск; Всемирный день поздравлений.
- 22 ноября – День памяти жертв Голодоморов; Международный день сына.
- 24 ноября – Всемирный день информации о развитии; День завоевания друзей.
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
- 27 ноября – День благодарения.
- 28 ноября – Черная пятница; День работника системы финансового мониторинга; Всемирный день логиста.
- 29 ноября – День без закупов.
- 30 ноября – Международный день защиты информации; Всемирный день домашних животных.
