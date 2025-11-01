Когда День железнодорожника и Черная пятница: праздники и памятные даты ноября

В ноябре украинцев традиционно ждет ряд профессиональных и международных дат, которые отражают различные сферы жизни – от науки и образования до культуры, транспорта и гражданских ценностей. Это месяц без официальных праздничных выходных, но с большим количеством памятных дней и поводов отметить труд специалистов, важные исторические события и глобальные инициативы.

4 ноября отмечают День железнодорожника, 20-го – День защиты детей, а сезон скидок откроется с Черной пятницей, приходящейся на 28 ноября. OBOZ.UA публикует полный перечень праздников и памятных дат ноября 2025 года.

Основные праздники в ноябре 2025 года

1 ноября – годовщина провозглашения ЗУНР; День рождения Европейского Союза ; Международный день вегана.

; Международный день вегана. 2 ноября – День работника социальной сферы ; Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

; Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. 3 ноября – День инженерных войск.

4 ноября – День железнодорожника.

5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера, Международный день борьбы с насилием и запугиванием в школе.

8 ноября – Всемирный день градостроительства.

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства , День виноградаря и винодела Украины, Международный день против фашизма и антисемитизма, Всеукраинский день молитвы за сирот.

, День виноградаря и винодела Украины, Международный день против фашизма и антисемитизма, Всеукраинский день молитвы за сирот. 10 ноября – Международный день бухгалтерии; Всемирный день молодежи; Всемирный день науки за мир и развитие.

Всемирный день науки за мир и развитие. 11 ноября – День шопинга; Международный день энергосбережения.

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией.

13 ноября – Всемирный день качества; Международный день незрячих; Всемирный день юзабилити.

14 ноября – Всемирный день борьбы против сахарного диабета; Международный день логопеда.

15 ноября – Всемирный день вторичной переработки.

16 ноября – День работников сельского хозяйства; Всемирный день памяти жертв ДТП; Международный день толерантности; День работников радио, телевидения и связи ; Всемирный день пуговиц.

Всемирный день памяти жертв ДТП; Международный день толерантности; ; Всемирный день пуговиц. 17 ноября – Международный день студента; Всемирный день недоношенных детей; Всемирный день борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями легких.

Всемирный день недоношенных детей; Всемирный день борьбы с хроническими обструктивными заболеваниями легких. 18 ноября – День сержанта Вооруженных сил Украины.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы; День стеклопроизводителя; Всемирный день туалета; Международный день мужчин ; Международный день женского предпринимательства.

; Международный день женского предпринимательства. 20 ноября – День защиты детей в Украине; Всемирный день ребенка; Всемирный день философии; Международный день отказа от курения.

Всемирный день ребенка; Всемирный день философии; Международный день отказа от курения. 21 ноября – Всемирный день телевидения; День Достоинства и Свободы; День десантно-штурмовых войск ; Всемирный день поздравлений.

; Всемирный день поздравлений. 22 ноября – День памяти жертв Голодоморов; Международный день сына.

24 ноября – Всемирный день информации о развитии; День завоевания друзей.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

27 ноября – День благодарения.

28 ноября – Черная пятница; День работника системы финансового мониторинга; Всемирный день логиста.

День работника системы финансового мониторинга; Всемирный день логиста. 29 ноября – День без закупов.

30 ноября – Международный день защиты информации; Всемирный день домашних животных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему День защиты детей в Украине теперь отмечают осенью, а не 1 июня.

