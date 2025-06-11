'Клубничная луна': когда можно увидеть уникальное полнолуние в Украине и в чем его особенность. Фото

Вечером 10 июня жители Украины могли наблюдать полнолуние, известное в народе как Клубничная луна. Это астрономическое явление считается самым волшебным в году, а в этом году оно является еще и особенным, ведь подобное явление повторится только в 2043 году.

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О том, чем уникально Клубничное полнолуние, когда его лучше всего будет видно в Украине и откуда появилось его название, рассказывает OBOZ.UA со ссылкой на Sky at Night Magazine. Также мы собрали для вас самые яркие кадры Клубничной луны.

Когда лучше всего в Украине увидеть Клубничное полнолуние

Клубничное Полнолуние в 2025 году находится в созвездии Стрельца, которое никогда полностью не поднимается над горизонтом для нас в Северном полушарии.

Но сегодня полнолуние можно наблюдать вблизи Антареса – самой яркой звезды в созвездии Скорпиона. Луна расположена справа от Антареса.

"Антарес" на греческом языке означает "соперник Марса", поскольку звезда сохраняет легкий красноватый оттенок, и ее часто могут спутать с Марсом.

В 2025 году полная Клубничная Луна взойдет над Украиной вечером 10 июня, а своего пика достигнет 11 июня в 09:44 по киевскому времени. Однако лучшее время для наблюдения – это именно вечер 10 июня, когда Луна только-только появится над горизонтом.

В чем особенность Клубничного полнолуния 2025 года

Июньское полнолуние является самым низким в году для Северного полушария, поскольку оно ближе всего к летнему солнцестоянию. Это связано с наклоном орбиты Луны и эклиптики. Но особенность Клубничной луны 2025 года в том, что она будет проходить необычно низко над горизонтом – такого низкого полнолуния не будет до 2043 года.

Это создаст так называемую "лунную иллюзию": спутник Земли будет выглядеть значительно больше, чем обычно, благодаря особенностям восприятия объектов вблизи земных ориентиров – например домов или деревьев.

А из-за того, что свет будет проходить сквозь более плотные слои атмосферы, диск Луны может приобрести оранжевый или красноватый оттенок, что сделает ее немного "клубничной", хотя название этого полнолуния не связано непосредственно с цветом Луны.

Почему июньское полнолуние назвали "Клубничная Луна"

"Клубничным" июньское полнолуние назвали индейцы Северной Америки, которые использовали это явление для обозначения сезона сбора дикой клубники. Для них июньское полнолуние было сигналом о начале сбора урожая этой ягоды, которая созревала именно в это время.

Однако у разных культур это полнолуние имело и другие названия. Китайцы, к примеру, называют его "Луна Лотоса" А кельты – "Лошадиная Луна", и от этого полнолуния для них начиналось "священное лето".

Но именно название "Клубничная луна" стало особенно популярным на Западе, хотя европейские народы ее называли по-разному: "Медовая луна", что было связано со сбором первого меда года, или "Розовая луна" –потому что это время цветения роз. К слову, именно после июньского полнолуния начинался период бракосочетания.

Но независимо от названия, июньское полнолуние является символом лета, радости и обновления, что делает его одним из самых ожидаемых и красивых.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце, а именно 12 мая, украинцы могли наблюдать цветочное полнолуние. Оно в этом году совпало с редким явлением микрополнолуния – когда Луна находится на самом большом расстоянии от Земли.

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