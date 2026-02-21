Китайский Новый год 2026: какие цвета будут самыми счастливыми в этом году

2026 год – год Огненной Лошади, который символизирует интенсивность, уверенность, деятельность и импульсивность. Лунный Новый год, который начался 17 февраля и продлится до 3 марта, является одним из крупнейших праздников в китайской культуре.

В зависимости от вашего знака китайского зодиака, определенные цвета могут принести вам гораздо больше удачи и счастья в этот лунный Новый год, пишет OBOZ.UA.

Красный (Лошадь)

Красный – самый известный цвет для китайского Нового года, который символизирует удачу, защиту от плохой энергии и счастье. Исторически считалось, что он отпугивает несчастья и злых духов, является смелым, привлекает внимание и часто ассоциируется со страстью и энергией, поэтому ношение красного – или полная одежда, или просто аксессуар – является самым счастливым цветом.

Золотой и желтый (Дракон, Обезьяна)

Золото символизирует богатство, успех и процветание, а также ассоциируется с королевской властью и королевской властью. Его часто сочетают с красным цветом, чтобы символизировать богатство, а золотые украшения, аксессуары и вышивка популярны для принесения удачи.

Оранжевый (Тигр)

Апельсины дарят на Китайский Новый год. Они считаются символами удачи и богатства, поскольку произношение этого слова на мандаринском языке звучит как слово, означающее "удача", а в кантонском языке это то же слово означает "золото".

Зеленый (Бык)

Китайский Новый год – это начало нового лунного цикла, а зеленый – красивый цвет, который символизирует новые начинания, рост и здоровье. Он связан с природой, спокойствием и обновлением, и является хорошим цветом для принесения удачи, когда вы планируете карьеру и личный рост.

Фиолетовый (Змея, Обезьяна)

Фиолетовый цвет символизирует честь, богатство и духовную осознанность. Он особенно распространен в южном Китае как более современный вариант удачи, которую приносит красный цвет — он менее традиционный, но все же имеет значение.

Синий (Крыса)

Как и фиолетовый, синий цвет менее традиционный, чем красный или золотой, но он все еще положительный. Он символизирует мир, исцеление и свежесть, а также вселяет надежду на новый год.

Розовый (Кролик)

Розовый цвет – хороший вариант для принесения удачи, если вы надеетесь укрепить отношения или привлечь любовь в новом году, поскольку он символизирует романтику и счастье.

