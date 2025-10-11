Кинолог назвал идеальную породу собак для семьи с детьми

Нет двух одинаковых пород собак, и каждая из них имеет свои особенности и черты характера. Но если вам интересно, какая лучшая порода собаки для домашнего животного, один эксперт поделился ценными советами.

Видео дня

Уилл Атертон, специалист по поведению собак, говорит, что есть одна порода, которую он считает "лучшей на планете". После долгих лет в приюте для этих животных мужчина с уверенностью сказал, что это – лабрадоры, пишет Express.

По его словам, причина, почему так много людей имеют проблемы со своими собаками, заключается в том, что они выбирают породы, к которым они "ужасно не готовы".

Конечно, каждая собака нуждается в надлежащем уходе и дрессировке, но когда дело доходит до лабрадоров, это сделать гораздо легче по сравнению с некоторыми другими породами.

"Лабрадоров выводили, чтобы они прекрасно ладили с людьми, были чрезвычайно умными, прекрасно ладили с другими собаками, были спокойными, расслабленными и стабильными, и чтобы у них не было никакой формы агрессии", – сказал эксперт.

Пользователи тут же поддержали это мнение кинолога, подтвердив, что лабрадоры являются идеальной породой для семей со спокойной семейной жизнью. По их словам, с ними, действительно, нет большой проблем в уходе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что ваша собака любит вас больше всего.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.