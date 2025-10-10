Как понять, что ваша собака любит вас больше всего: ключевые признаки

Кинологи поделились ключевыми признаками того, что ваша собака любит вас и установила с вами самую глубокую связь.

Так, команда Dogs Trust назвала пять основных показателей того, что ваш четверолапый любимец привязался к вам и считает вас своим "любимым человеком", пишет Express.

"Люди любят своих собак и часто задаются вопросом, любят ли собаки их в ответ. Нет научного способа точно это определить. Мы знаем, что собаки привязываются к своим хозяевам", – говорят кинологи.

"Исследования показывают, что в присутствии знакомых людей у собак выделяется окситоцин, гормон, связанный с положительными эмоциональными состояниями, такими как любовь и дружба. Мы также знаем, что собаки скучают по своим хозяевам, когда те отсутствуют", – продолжили они.

По их словам, исходя из этого, можно сказать, что собаки могут быть сильно привязаны к своим хозяевам.

Вот пять признаков того, что ваша собака сильно привязана к вам.

Эксперты считают, что расслабленный зрительный контакт, виляние хвостом, лежание рядом с вами, взволнованные приветствия и многочисленные поглаживания – все это безошибочные сигналы привязанности.

"Когда ваша собака смотрит на вас мягким, расслабленным взглядом, это означает, что она вам доверяет. И, можно утверждать, что доверие – это самая высокая форма любви, которую вы можете получить от своего песика", - говорят специалисты.

Но при этом сильный зрительный контакт или пристальный взгляд является неприятным для собак. Это может вызвать у них беспокойство или ощущение угрозы.

