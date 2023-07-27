Киевский писатель-предатель пожаловался в ООН на 'гонентя православия' в Украине: завершить 'спектакль' России не дали

В Нью-Йорке 26 июля состоялось заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, созванное Россией из-за "преследования православия" в Украине. Участники разрешили выступить на нем осужденному за государственную измену киевскому писателю Яну (Якову) Таксюру, два месяца назад оказавшемуся в РФ по обмену пленных.

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Пропагандисты мгновенно распространили эту новость под лозунгами, мол, тот "открыл глаза" Совбезу ООН на якобы хищение Украиной казны Киево-Печерской лавры, а именно вывоз икон. Однако завершить этот "спектакль" стране-агрессору не дали: Британия заблокировала выступление еще одного российского докладчика – представителя УПЦ ПМ епископа Гедеона (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП. – Ред.) Ян Таксюр пожаловался в ходе выступления на Совбезе ООН на незаконный вывоз части икон из Киево-Печерской лавры", – голословно написали росСМИ.

Они публиковали видео, на котором предатель, обращаясь к представителям ООН по онлайн-связи со студии российского телеканала, утверждал о "гонениях на православие в Украине"

Он заявлял, мол, московских прихожан не допускают на богослужения в Киево-Печерскую лавру. Причиной тому Таксюр называл то, что они "не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию".

"Главные храмы Киево-Печерской лавры – Успенский собор и Трапезный храм – уже отобраны и переданы ПЦУ. Насельники лавры, монахи изгнаны из обители, незаконно вывезена часть ценнейших икон и предметов богослужения", – цинически утверждал приспешник агрессора.

Отметим, что Ян Таксюр – пропагандист "русского мира", который позиционировал себя как киевский писатель. Он лоббировал интересы церкви государства-террориста РФ, распространял кремлевские нарративы, негативно высказывался в сторону Православной церкви Украины, выступал против закрытия пророссийских пропагандистских каналов, в частности "112 Украина". Кроме того, предатель заявлял, что в Украине якобы есть фашисты, а вместе с тем получил награды от УПЦ МП – орден Нестора Летописца.

Известен также и стих Таксюра, который тот написал в 1995 году, по его словам, в шутку:

"Отак подивишся здаля

На м**каля,

І ніби справді він людина.

Іде собі мов сиротина,

Очима блим, губами плям.

І десь трапляється хвилина

Його буває навіть жаль.

А ближче підійдеш…

М***АЛЬ".

Нередко это стихотворение присваивали украинскому поэту и мыслителю Тарасу Шевченко, но на самом же деле его автором является именно Таксюр, который ныне активно поддерживает тех, о ком в негативном ключе писал ранее в своем стихе.

В марте 2022 года киевского писателя задержали сотрудники Служби безопасности Украины. А в рамках большого обмена пленными, который состоялся 25 мая 2023-го, Украина вернула 106 защитников, отдав РФ часть оккупантов, среди которых оказался подозреваемый в государственной измене Таксюр. Сегодня он активно использует "свою историю" для дальнейшего распространения наративов Кремля, но уже с Москвы.

"Моя личная история – это лишь малая часть тех гонений и того террора, который в последние несколько лет развязан по отношению к Украинской православной церкви (московский патриархат. – Ред.) и ее последователям. Напоминаю, Православная церковь на земле Украины возникла в десятом столетии, и нынешняя УПЦ – ее прямая наследница..." – доказывал накануне Таксюр участникам Совбеза ООН.

Однако долго слушать российскую пропаганду представители организации не стали. В ходе заседания Великобритания заблокировала выступление еще одного докладчика от РФ. Речь идет о представителе УПЦ МП епископе Гедеоне (Юрий Харон) – бывшем пророссийском священнослужителе из Украины, коллаборанте, которого в 2019-м Госпогранслужба депортировала в США из-за деятельности, угрожающей национальной безопасности государства. Россияне вносили его в список выступающих на заседании как того, кто "тоже имеет личный опыт преследований со стороны Киева".

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский пожаловался, что западные делегации "практически открыто солидаризировались с репрессивной политикой киевского режима против канонического православия". Он выдал, мол, британское председательство "затеяло грязные процедурные игры", чтобы не допустить российских докладчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 23 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору УПЦ МП в Одессе. Затем в Кремле попытались отрицать свою причастность к теракту и цинично заявили, якобы не атакуют объекты социнфраструктуры в Украине.

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