Киевлян предупредили об опасности тумана на дорогах 15 декабря: лучше быть осторожными

В понедельник, 15 декабря, в Украине ухудшится погода. В частности, киевлян и гостей столицы предупредили об опасности тумана на дорогах. Видимость – 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что в ближайший час с удержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в Киеве ожидается туман.

В КГГА добавили, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:

– Снизить скорость движения.

– При наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

– Держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.

– При остановке включить аварийную световую сигнализацию.

– Избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", – резюмировали свой прогноз синоптики.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Метеоролог Наталья Диденко заявила, что 14 декабря в Украине ожидается ухудшение погоды в виде осадков, гололеда и местами порывистого ветра. Дожди пройдут в западных регионах, а на остальной территории синоптик прогнозирует снег и мокрый снег.

– В Укргидрометцентре считают, что эта зима может быть на 1,5 – 2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды относительно сильных, до -18 градусов, морозов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!