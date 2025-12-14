Киевлян предупредили об опасности тумана на дорогах 15 декабря: лучше быть осторожными
В понедельник, 15 декабря, в Украине ухудшится погода. В частности, киевлян и гостей столицы предупредили об опасности тумана на дорогах. Видимость – 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Отмечается, что в ближайший час с удержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря в Киеве ожидается туман.
В КГГА добавили, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих советов:
– Снизить скорость движения.
– При наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.
– Держать безопасную дистанцию с другими автомобилями.
– При остановке включить аварийную световую сигнализацию.
– Избегать резких маневров на дороге.
"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", – резюмировали свой прогноз синоптики.
