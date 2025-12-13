Дожди, снег и гололедица: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

В воскресенье, 14 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды в виде осадков, гололеда и местами сильного ветра. Дожди пройдут в западных регионах, а на остальной территории синоптики прогнозируют снег и мокрый снег.

Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко. Она добавила, что столбики термометров опустятся до –5 градусов мороза.

Прогноз погоды на 14 декабря

"Между двумя центрами антициклонического масштабного поля, между Frieda и Ellinor завтра образуется ложбинка, практически межгорье, в которое шаснуть к нам мокрый снег и дождь", – говорится в сообщении.

Поэтому, 14 декабря в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная и влажная погода. В западных областях наиболее вероятными будут дожди, тогда как на остальной территории прогнозируют мокрый снег, налипание снега и гололедицу на дорогах.

В восточных регионах значительные осадки маловероятны, а днем в воскресенье они прекратятся и на западе страны. В то же время в западных областях ожидается сильный, местами штормовой, западный ветер.

"Температура воздуха ближайшей ночью в Украине 0 до –5 градусов, завтра днем от 3 мороза до 3 тепла", – подчеркнула Диденко.

По прогнозу, в западных регионах ожидается самая теплая погода. В частности, ночью температура составит +1 – +3 градуса, а днем в воскресенье повысится до +3 – +6 градусов.

В Киеве 14 декабря ожидается сплошная облачность, периодически будет идти мокрый снег, на дорогах и тротуарах будет образовываться гололедица. Ночью температура будет колебаться в пределах -1...-3 градусов, днем – около нуля.

Синоптик добавила, что несмотря на незначительное метеорологическое изменение, "такая погода – еще то испытание для метеопатов, травмопунктов и коммунальных служб".

Напомним, Укргидрометцентр прогнозирует, что эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье в декабре начали цвести деревья. В частности, в Мукачево расцвела "безумная" сакура, или японская вишня. Одинокими бутонами цветов на ветвях могут любоваться местные жители.

