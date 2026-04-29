Киберспорт как терапия: MK Foundation передала технику для реабилитации военных

Благотворительный фонд MK Foundation украинского бизнесмена Максима Криппы совместно с Федерацией киберспорта Украины передал пять мощных игровых компьютеров реабилитационному центру TYTANOVI.

Техника будет использоваться для физического и психологического восстановления ветеранов, в частности тех, кто пережил тяжелые ранения и ампутации.

В TYTANOVI отмечают, что компьютеры – это не только о развлечениях. "Игры помогают военным снижать уровень тревожности, отвлекаться от травматического опыта и постепенно возвращаться к нормальной жизни. В то же время они способствуют развитию координации, моторики и когнитивных навыков", – рассказывает руководитель центра Вячеслав Запорожец.

Новое оборудование также открывает возможности для обучения.

Ветераны смогут овладевать навыками управления автомобилем или FPV-дронами с помощью специализированных симуляторов, которые планируют постепенно внедрять в образовательный процесс.

Важным направлением станет и работа с протезированием. На компьютеры планируют установить программное обеспечение системы COAPT, используемой для управления бионическими протезами. Это позволит ветеранам учиться пользованию протезами на больших экранах, что значительно удобнее и эффективнее, чем работа с планшетами.

Ветеран 79-й бригады ДШВ Глеб Беня, который после тяжелого ранения и потери двух конечностей проходит реабилитацию в центре, подтверждает эффективность такого подхода: "Компьютерные игры действительно помогают. Это и о физическом восстановлении, и о психологическом состоянии, ведь ты отвлекаешься, тренируешься и постепенно возвращаешь контроль над собой".

Основатель Фонда Максим Криппа подчеркнул, что поддержка ветеранов после ранений является одним из ключевых новых направлений работы фонда.

"Для нас важно не только помогать на фронте, но и поддерживать военных после ранений. Реабилитация — это о возвращении к полноценной жизни, и мы хотим, чтобы современные технологии помогали нашим защитникам быстрее восстанавливаться и снова чувствовать контроль над своим телом и жизнью. А киберспорт является одним из инструментов, который может в этом помочь", — отметил Максим Криппа.

В ближайшее время в центре планируют обустроить полноценные рабочие места с новой техникой.

"Наша инициатива демонстрирует, как современные технологии и киберспорт могут стать важным инструментом в реабилитации украинских ветеранов, помогая им не только физически восстанавливаться, но и адаптироваться к новой жизни", - подчеркнул директор MKF Александр Осока.

К реализации проекта также присоединяется Федерация киберспорта Украины и компания GSC Game World, которая предоставила для реабилитации видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl".