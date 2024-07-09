Кем мечтали стать дети в СССР: список предсказуемый

У каждой эпохи есть свои символы, идеалы и мечты, формирующие сознание и стремление молодого поколения. Советский Союз также имел своих героев и профессии, которые вызывали восхищение и стали предметом детских мечтаний.

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Если сегодня дети мечтают стать блоггерами и бизнесменами, чтобы жить в изобилии, то в СССР ситуация была другой. Об этом подробнее рассказывает OBOZ.UA.

Советская пропаганда сначала успешно создавала иллюзию идеализированного общества, где все счастливы и работают на благо своих товарищей. Дети тогда еще не задумывались о самореализации и не имели ясного представления о том, как они хотят жить в будущем, поэтому они хотели делать что-то "настоящее", реалистичное, приносить пользу стране и быть уважаемым членом общества.

В 1929 году журнал "Пионер" провел опрос 13-14 летних подростков. Согласно ему, самыми популярными и желательными профессиями среди детей стали техники и агрономы. На третьем месте была должность учителя, а на четвертом – инженера.

Познее, после того, как Юрий Гагарин стал первым человеком, улетевшим в космос в 1961 году, космонавты стали национальными героями. Поэтому на первой строчке рейтинга оказалась профессия космонавта.

Милиционер

До начала 80-х годов профессия милиционера была очень престижной и почетной. Поэтому советские мультфильмы, кино и романтизация "честных, добрых и сильных" правоохранителей сделали ее невероятно популярной среди молодого поколения.

Строитель

Во время всего периода существования союза строители были очень востребованы. Каждое десятилетие власти начинали масштабные проекты, которые впоследствии становились национальной идеей и нуждались в немалом количестве рабочих рук. Кроме того, эта профессия была окутана романтикой, поэтому и покоряла детские сердца.

Рабочий

Сегодня услышать от детей, что они хотят стать обычными рабочими и работать на заводе почти невозможно, ведь перед ними открыт весь мир. Но в СССР было вполне нормальным и даже престижным отслужить в армии, а затем быстро закончить техникум и получить рабочую специальность.

Врач

Врачи в союзе не получали слишком высокие зарплаты, поэтому дети действительно хотели идти в эту профессию для того, чтобы помогать людям и иметь престижный статус. Лишь со временем они сталкивались с реальностью недостатка современного оборудования, медикаментов и сверхурочной рабочей неделей.

Учитель

Наверняка вы неоднократно слышали фразы о том, что школа – это второй дом, а учительница – это вторая мама. Все эти нарративы уходят корнями во времена СССР.

Кроме того, учителя имели самую длинную оплачиваемую летнюю отпуск среди всех профессий, поэтому советские дети не редко мечтали вернуться в школу уже во взрослом возрасте.

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