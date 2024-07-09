Саммит НАТО: что предложат Украине вместо членства в Альянсе и испугает ли это Путина

Вопрос вступления Украины в НАТО является главным для получения гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным дальнейшее нападение со стороны РФ. Это признают как украинцы, так и западные партнеры, но предоставить натовский "зонтик" Запад пока не готов. Хотя многие члены НАТО считают, что Североатлантический союз должен пригласить Украину присоединиться к нему, США и Германия выступают против такого шага. Поэтому, по словам официальных лиц, на саммите в Вашингтоне, Альянс, скорее всего, охарактеризует стремление Украины как "необратимое", то есть, что "будущее Украины — в НАТО", но это далекое будущее.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина хотела бы получить что-то похожее на приглашение вступить в НАТО во время нынешнего саммита Альянса. Мол, это стало бы знаком, что все участники объединения не боятся российского диктатора Владимира Путина. Просто осторожная и неторопливая позиция наших западных партнеров в этом вопросе, скорее всего, придаст России уверенность в своем нынешнем подходе к Украине.

Все, на что может рассчитывать Украина сегодня, озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что цель саммита "обеспечить предсказуемую поддержку украинцев на длительный срок". НАТО также создаст новое командование в Висбадене. Оно будет заниматься координацией поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск. Натовцы считают, что создание миссии — "сильный сигнал о союзнической приверженности" в долгосрочной перспективе, а также гарантия дальнейшей поддержки Украины со стороны Альянса, даже если на президентских выборах в США победит Трамп.

Каким будет характер отношений между НАТО и Украиной в ближайшем будущем и какие последствия для Украины, России и НАТО – в материале OBOZ.UA.

Когда придет время…

Все говорит о том, что в Вашингтоне Украине будут предложены дополнительные обязательства НАТО, отмена определенных требований членства, углубление политического сотрудничества в Совете НАТО по Украине, но на этом все. То есть пока перспектива будущего Украины в Альянсе выглядят так – "когда придет время", а повышенные обязательства якобы будут служить мостом в НАТО.

Однако может ли это "когда придет время", а также "мост" в НАТО" и другие пакеты помощи, обещания и двусторонние обязательства по безопасности стать компенсационной альтернативой самому членству в НАТО? Ведь, что является значительной компенсацией членства в НАТО для сегодняшней Украины и ее безопасности, остается непонятным, поскольку только статья 5 Альянса способна сдержать Россию. Но и Путин осознает, что после окончания войны Украине может быть предложено членство в НАТО и поэтому формула украинского вступления "когда придет время" может стать для него еще одним стимулом для длительной войны, чтобы это время так и не наступило.

Успокаивающая конфета для Украины и защита от Трампа. Достаточно ли?

На юбилейном саммите в Вашингтоне Альянс предложит создание нового центра управления военной помощью Украине, заявили официальные лица НАТО, что является гарантией долгосрочной приверженности безопасности страны, а также "мостом" к возможному членству Киева.

Он будет базироваться на военном объекте США в немецком Висбадене, будет им управлять, вероятно, американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему руководству Альянса и командующему Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

Поскольку миссия, получившая название "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), будет действовать под эгидой НАТО, она рассчитана на функционирование даже в том случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Эта идея была выдвинута, чтобы хоть как-то подсластить Украине ситуацию, когда натовский бомонд утверждает, что время для присоединения Украины еще не наступило.

Новая миссия объединит под одним зонтиком деятельность стран, которые предоставляют Украине различные аспекты военной помощи, такие как средства ПВО, артиллерия, истребители F-16, оружие и помогают с учебой. Все страны НАТО согласны на создание новой структуры. Миссия будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с поставками разных видов вооружений, направляемых в Украину. В операции будут задействованы около 700 военнослужащих из 32 стран альянса. Она возьмет на себя большую часть миссии, которой занимались американские военные с февраля 2022 года.

"Основная причина перемен – это защита усилий по оказанию помощи Украине от Трампа. Вместо того чтобы Вашингтон отвечал за управление обучением и помощью, за это будет отвечать НАТО. Поэтому даже если США сократят или откажутся от поддержки этих усилий, они не исчезнут", — сказал Иво Даалдер, который с 2009 по 2013 год был послом США в НАТО.

Эти шаги позволят НАТО лучше координировать усилия западных стран по оказанию военной поддержки Украине. План также направлен на то, чтобы Вооруженные силы Украины были более похожи на вооруженные силы НАТО.

Инициатива в 100 млрд забуксовала

Несколько месяцев Йенс Столтенберг анонсировал революционное предложение учредить фонд в 100 млрд евро для поддержки Украины, которое сразу же вызвало противоречивую реакцию. План Столтенберга – конечно, при реализации – перевернет текущую роль НАТО и будет означать, что Альянс наконец выходит за пределы своего предыдущего поведения – не провоцировать Россию и пытаться не влезать в войну против нее.

Специальный фонд по поддержке Украины в размере 100 млрд рассчитан на пять лет. Цель – оказать помощь менее зависимой от национальной политики отдельных государств, позволив планировать ее на долгосрочную перспективу. Однако, как видно из публичных комментариев глав МИД стран-членов НАТО, у них пока много вопросов по этой инициативе. Пока не ясен механизм распределения вкладов и многие другие побочные вопросы.

Новые угрозы – Трамп и Китай

На нынешнем саммите будут рассматриваться не только российская угроза. Есть еще два фактора, которые сейчас волнуют Альянс – противодействие Китаю и возможные негативные последствия от победы Трампа на президентских выборах в США.

По желанию в 2025 году президент Трамп может президентской декларацией резко ослабить и даже парализовать основу обычных и ядерных гарантий США для НАТО, прекратив американские обязательства по обороне, но оставаясь членом организации. Трамп может отказаться от финансирования, отозвать американские войска и командующих из Европы, включая главнокомандующего объединенными силами в Европе. Заблокировать важные решения в Североатлантическом совете – главном политическом руководящем органе НАТО, отозвать стратегические воздушные силы, космическое наблюдение и связь, оперативную разведку.

При этом сторонники Трампа утверждают, что когда бывший президент заявляет, что США в корне переосмыслят цель и миссию НАТО и характеризует НАТО как устаревшее, он сознательно делает это. Он хочет оказать давление, чтобы пересмотреть "распределение бремени" и побуждать европейцев тратить больше на свою собственную оборону. Трамписты отмечают, что в свой первый срок Трамп укрепил конвенционные и ядерные гарантии НАТО, поэтому бояться его второго появления в Белом доме Альянса все же не следует.

Еще один немаловажный фактор, который будет рассматриваться на саммите – противодействие Китаю. По словам генсека Альянса Столтенберга, сегодня НАТО не считает КНР противником, но Пекин бросает вызов его ценностям и интересам, требующим реакции и решений. Поэтому не удивительно, что на нынешний саммит в Вашингтон были приглашены более 30 стран, не являющихся членами НАТО, а в том числе, из индийско-тихоокеанского региона. То есть Китай сегодня – новый вызов, стоящий перед НАТО, и он нуждается в адекватном ответе, выработке соответствующей стратегии противодействия и объединении новых ресурсов.

Отказ Украины в членстве в НАТО сегодня – надуманный и опасный

"Я думаю, что вопросы, касающиеся Украины и каким будет НАТО в ближайшем будущем, будут ключевыми на саммите в Вашингтоне", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Сеть.

По мнению Мережко, вопрос Украины будет рассматриваться в ракурсе, что делать, если политика Соединенных Штатов в оказании помощи Украине изменится при вероятном приходе к власти Трампа. То есть, какие механизмы того, чтобы помощь Украине сохранилась на достаточном уровне и была систематической, постоянной и не прекращалась. Иными словами, НАТО и ЕС возьмут на себя большую ответственность в этом отношении.

"Есть уже определенный рассматриваемый механизм. Это замороженные российские активы. То есть создать на их основе финансовый механизм, который позволит обеспечивать военную помощь Украине, используя российские деньги. То есть это такая гарантия продления поддержки. Кроме того, для нас важно, конечно, это ПВО, снаряды, более широкое разрешение использовать западное оружие, в том числе ракеты дальнего радиуса действия по территории России. Эти вопросы также будут обсуждаться на саммите и надеемся, что получим позывные ответы.

Что касается вопроса вступления Украины в НАТО, то аргументы против этого процесса, которые сегодня приводят наши западные партнеры, я считаю надуманными и опасными. Ведь когда западные политики говорят, что Украина может стать членом НАТО только после войны, это поощряет Путина делать все, чтобы война не прекращалась. И чтобы успеть уничтожить Украину и принудить ее к капитуляции. То есть, российский диктатор это воспринимает за слабость Запада", – отмечает Александр Мережко.