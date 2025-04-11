'Каждый ребенок должен расти в семье': представители Фонда Рината Ахметова посетят интернаты Черкасской области

В 2024 году в Украине усыновлено 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это, по данным Минсоцполитики, столько же, сколько до полномасштабного вторжения. В этом результате также вклад программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!", которая организовала обновление фото и видеоанкет детей из интернатов Черниговской и Житомирской областей. В настоящее время команда Фонда отправилась в Черкасскую область для обновления анкет детей в местных интернатных заведениях.

Видео дня

Наличие дополнительной фото и видеоинформации о детях, ожидающих маму и папу, существенно увеличивает шансы на устройство ребенка в семью. Из-за военных действий и эвакуации обновление анкет детей-сирот не проводилось в 2022 и 2023 годах. Специалисты Фонда Рината Ахметова одними из первых возобновили эту работу.

Каждый ребенок должен расти в семье, и во время войны этот подход не должен меняться. После нашей экспедиции в прошлом году были усыновлены дети из интернатных заведений Житомирской и Черниговской областей", – отмечает Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Команда Фонда планирует и дальше собирать и обновлять такие данные, стремясь, чтобы каждый ребенок рос в семье. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.

Ключевые направления деятельности программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!" – это содействие национальному усыновлению, оказание поддержки семьям опекунов, приемным семьям и детским домам семейного типа, проведение вебинаров, тренингов, онлайн-консультаций, создание фото- и видеоисторий о детях из интернатных учреждений.

Работа продолжается – после экспедиций в интернатные учреждения анкеты детей будут опубликованы на сайте Фонда Рината Ахметова.

В рамках программы "Ринат Ахметов - Детям!" разностороннюю поддержку получили около 6 млн детей со всей Украины. Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.