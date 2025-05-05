'Картуз', 'кепка' или 'кашкет': в чем разница и как говорить правильно

По всей вероятности, на вашей полочке с головными уборами лежит такой, у которого есть козырек – длинный выступ в передней части для защиты глаз от солнца. В разговорном украинском языке существует несколько названий для этого предмета. Какое употребляете именно вы?

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Чаще всего можно услышать такие варианты как "кепка" или "кашкет". Реже – "картуз". Также встречаются варианты "кашкетка", "козирка" или "кепі". OBOZ.UA решил разобраться, являются ли они абсолютными синонимами и не спрятался ли среди этих слов русизм.

Кепка

Это слово употребляется чаще всего. Словари его фиксируют, поэтому пользуйтесь им на здоровье. Нередко так называют первый попавшийся головной убор с козырьком. И, в принципе, вас в этой ситуации поймут. Но по словарному определению кепка должна иметь мягкий верх и не иметь донышка и окраины. Примечательно, что абсолютным синонимом к кепке является разговорное слово "бейсболка". Хотя последняя скорее подразумевает спортивный стиль головного убора. Основное слово здесь более универсально.

Кашкет

Вот "кашкет", если сверяться со словарями, это мужской головной убор с козырьком. И больше никаких уточнений справочная литература не дает. Таким образом, именно с семантической точки зрения это существительное является наиболее универсальным. Как видим, словоупотребление здесь несколько отличается от словарной нормы. Синонимом слова "кашкет" выступает его вариация в женском роде – "кашкетка". Но это слово относят скорее к разговорным.

Картуз

Еще одно незаслуженно вытесненное из употребления украинское слово. От "кашкета" "картуз" отличается тем, что имеет мягкий козырек. Вспомните, как одевались персонажи сериала "Острые козырьки". Козырьки их головных уборов несколько сгибались под тяжестью верхней части. Следовательно, украинские переводчики адаптировали название телешоу максимально точно, назвав его "Гострі картузи". Можем им за это поаплодировать. Хотя узус (т.е. практика употребления слова в быту) в таком уточнении не нуждается. "Картузом" в разговорной речи можно назвать любой головной убор с козырьком.

Кепі

Может показаться, что это французская версия слова "кепка". В каком-то смысле это действительно так, это существительное пришло к нам из французского языка, хотя и поменяло по дороге ударение. И означает оно головной убор с козырьком, но и обязательно с жестким донышком. Вспомните, как выглядит главный герой комедии "Жандарм из Сен-Тропе". Его форменный головной убор – это и есть "кепі". Совершено верно, первоначально кепи были частью военной и полицейской униформы. Хотя сейчас можно встретить и вполне "гражданские" модели.

Козирка

А это слово вообще не имеет отношения к названиям головных уборов. Украинские словари толкуют его как козырную карту.

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