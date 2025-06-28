Календарь стрижек на июль: когда благоприятные дни

Июль – период солнца, отпусков и обновления. Именно в это время многие стремятся сменить имидж, освежить прическу или восстановить волосы после воздействия солнца и морской воды. Чтобы эти изменения были не только стильными, но и благоприятными для здоровья волос, стоит обратить внимание на лунный календарь.

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Считается, что фазы Луны влияют на биоритмы человека, в частности, на рост и состояние волос. В июле 2025 года астрологическая ситуация предлагает как удачные дни для стрижки, так и периоды, когда лучше воздержаться от кардинальных изменений.

Фазы Луны в июле 2025 года и их влияние на волосы

Растущая Луна (1–9 июля)

Идеальный период для тех, кто хочет ускорить рост волос. Стрижки, окрашивание, питательные маски, массажи – все будет эффективным. Волосы будут активнее воспринимать уходовые средства.

Полнолуние (10 июля)

Не рекомендуется стричься или красить волосы – результат может быть непредсказуемым, а структура волос ослабнет. Зато это хороший день для глубокого очищения, пилинга кожи головы и укрепления корней.

Убывающая луна (11–23 июля)

Стрижки в это время замедлят рост волос, но сделают их крепче и гуще. Окрашивание будет стойким, особенно для темных или насыщенных оттенков. Хороший период для лечения перхоти и выпадения волос.

Новолуние (24 июля)

Наименее благоприятный день для любых процедур с волосами. Лучше воздержаться от стрижек и окрашивания, чтобы не повредить ослабленные волосы. Этот день скорее для планирования, а не для действия.

Луна растет (25-31 июля)

Благоприятный период для тех, кто хочет обновить прическу и стимулировать рост волос. Питательные маски, визиты к парикмахеру и домашние ритуалы красоты дадут заметный результат.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки

Благоприятные дни для стрижки в июле 2025 года: 2, 3, 9, 11, 16, 17, 18, 29, 30, 31 июля.

Неудачные дни для стрижки: 12, 13, 20, 24, 26 июля.

Уход за волосами

1–9 июля (Луна растет): питательные масла, сыворотки, массажи – все способствует глубокому восстановлению волос.

10 июля (полнолуние): очищение кожи головы, пилинг, полоскание травами – хороший день для "перезагрузки".

11-23 июля (Луна убывает): лечение, укрепление, борьба с выпадением. Подойдут аптечные средства и лечебные курсы.

24 июля (новолуние): перерыв от процедур. Волосы чувствительны, лучше не нагружать их новыми средствами.

25–31 июля (Луна снова растет): благоприятный период для восстановления блеска, увлажнения и формирования здоровых привычек в уходе.

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