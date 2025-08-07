Какой вкусный пирог приготовить со сливами: очень пышное тесто и золотистая корочка сверху
С сочными сезонными сливами можно приготовить воздушный немецкий пирог. Тесто очень похоже на то, что всегда делают для шарлотки. А изюминка такой выпечки – это хрустящий штрейзель, который нужно посыпать сверху.
Идея приготовления немецкого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- яйца – 2 шт.
- масло – 50 г
- разрыхлитель – 6 г
- сахар – 120 г
- молоко – 125 мл.
- ванильный сахар – 1 п
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- сливы – 600 г
- сахар – 2-3 ст.л.
- крахмал – 1,5 ст.л.
Штрейзель:
- мука – 100 г
- сахар – 80 г
- масло – 80 г
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и солью до светлой рыхлой массы.
2. Добавить растопленное масло (которое остыло), молоко комнатной температуры, ванильный сахар.
3. Перемешать.
4. Добавить частями просеянную муку с разрыхлителем.
5. Выложить тесто в форму, сверху добавить начинку (сливы порезанные на куски, перемешать с сахаром и крахмалом).
6. Сверху по сливам посыпать штрейзелем (перетертая мука с сахаром и маслом в крошку).
7. Поставить выпекаться в разогретую духовку при температуре 180-190 градусов 45-55 минут.
8. Дать остыть в приоткрытой духовке, а потом достать из формы и рлдаваты.
