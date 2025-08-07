УкраїнськаУКР
Какой вкусный пирог приготовить со сливами: очень пышное тесто и золотистая корочка сверху

С сочными сезонными сливами можно приготовить воздушный немецкий пирог. Тесто очень похоже на то, что всегда делают для шарлотки. А изюминка такой выпечки – это хрустящий штрейзель, который нужно посыпать сверху.

Идея приготовления немецкого сливового пирога опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • яйца – 2 шт.
  • масло – 50 г
  • разрыхлитель – 6 г
  • сахар – 120 г
  • молоко – 125 мл.
  • ванильный сахар – 1 п
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • сливы – 600 г
  • сахар – 2-3 ст.л.
  • крахмал – 1,5 ст.л.

Штрейзель:

  • мука – 100 г
  • сахар – 80 г
  • масло – 80 г

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и солью до светлой рыхлой массы.

2. Добавить растопленное масло (которое остыло), молоко комнатной температуры, ванильный сахар.

3. Перемешать.

4. Добавить частями просеянную муку с разрыхлителем.

5. Выложить тесто в форму, сверху добавить начинку (сливы порезанные на куски, перемешать с сахаром и крахмалом).

6. Сверху по сливам посыпать штрейзелем (перетертая мука с сахаром и маслом в крошку).

7. Поставить выпекаться в разогретую духовку при температуре 180-190 градусов 45-55 минут.

8. Дать остыть в приоткрытой духовке, а потом достать из формы и рлдаваты.

