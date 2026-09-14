Какой цвет приносит удачу каждому знаку Зодиака: астрологи назвали главный оттенок

В астрологических традициях каждому знаку Зодиака приписывают определенные цвета. Их связывают со стихией знака, планетой-управителем и символическими чертами характера.

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Астрологи считают, что такие оттенки можно использовать в одежде, аксессуарах или интерьере как своеобразный символ настроения и энергии, пишет Parade.

Овен — красный

Цвет силы, смелости и активности. Красный подчеркивает темперамент Овна и его любовь к действию.

Телец — зеленый

Зелёный ассоциируется со стабильностью, природой, комфортом и достатком. Для Тельца это один из самых характерных оттенков.

Близнецы — желтый

Яркий желтый символизирует любопытство, коммуникабельность и быстроту мышления — качества, которые традиционно связывают с Близнецами.

Рак — белый

Белый и жемчужный оттенки ассоциируются с Луной — покровителем Рака. Они символизируют спокойствие, интуицию и эмоциональность.

Лев — оранжевый

Теплый оранжевый ассоциируется с Солнцем, творчеством, жизненной силой и яркостью Льва.

Дева — коричневый

Землистый коричневый символизирует практичность, стабильность и уравновешенность — черты, которые традиционно приписывают Деве.

Весы – розовый

Нежно-розовый связывают с Венерой — планетой, управляющей Весами. В астрологической символике он ассоциируется с любовью, красотой и гармонией.

Скорпион – черный

Глубокий черный цвет подчеркивает загадочность, силу и независимость Скорпиона.

Стрелец — фиолетовый

Фиолетовый цвет ассоциируется с Юпитером, расширением возможностей, приключениями и стремлением Стрельца к новому.

Козерог — серый

Сдержанный серый цвет соответствует символике Сатурна – дисциплине, границам, ответственности и выдержке.

Водолей — синий

Синий ассоциируется со спокойствием, свободой мыслей и независимостью. Именно эти качества часто связывают с Водолеем.

Рыбы — лавандовый

Лавандовый символизирует мечтательность, интуицию, творчество и эмоциональность Рыб.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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