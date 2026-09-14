Какой цвет приносит удачу каждому знаку Зодиака: астрологи назвали главный оттенок
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В астрологических традициях каждому знаку Зодиака приписывают определенные цвета. Их связывают со стихией знака, планетой-управителем и символическими чертами характера.
Астрологи считают, что такие оттенки можно использовать в одежде, аксессуарах или интерьере как своеобразный символ настроения и энергии, пишет Parade.
Овен — красный
Цвет силы, смелости и активности. Красный подчеркивает темперамент Овна и его любовь к действию.
Телец — зеленый
Зелёный ассоциируется со стабильностью, природой, комфортом и достатком. Для Тельца это один из самых характерных оттенков.
Близнецы — желтый
Яркий желтый символизирует любопытство, коммуникабельность и быстроту мышления — качества, которые традиционно связывают с Близнецами.
Рак — белый
Белый и жемчужный оттенки ассоциируются с Луной — покровителем Рака. Они символизируют спокойствие, интуицию и эмоциональность.
Лев — оранжевый
Теплый оранжевый ассоциируется с Солнцем, творчеством, жизненной силой и яркостью Льва.
Дева — коричневый
Землистый коричневый символизирует практичность, стабильность и уравновешенность — черты, которые традиционно приписывают Деве.
Весы – розовый
Нежно-розовый связывают с Венерой — планетой, управляющей Весами. В астрологической символике он ассоциируется с любовью, красотой и гармонией.
Скорпион – черный
Глубокий черный цвет подчеркивает загадочность, силу и независимость Скорпиона.
Стрелец — фиолетовый
Фиолетовый цвет ассоциируется с Юпитером, расширением возможностей, приключениями и стремлением Стрельца к новому.
Козерог — серый
Сдержанный серый цвет соответствует символике Сатурна – дисциплине, границам, ответственности и выдержке.
Водолей — синий
Синий ассоциируется со спокойствием, свободой мыслей и независимостью. Именно эти качества часто связывают с Водолеем.
Рыбы — лавандовый
Лавандовый символизирует мечтательность, интуицию, творчество и эмоциональность Рыб.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.
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