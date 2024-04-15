Какой сок в СССР был самым дорогим: почему так получилось

В СССР иногда не просто было приобрести привычные для нас продукты питания. И дело не только в дефиците – некоторые продукты и вовсе едва не попали под запрет. Что касается обычного сока, широкий ассортимент которого мы сейчас встречаем на полках супермеркетов, ситуация в СССР сложилась непростая. Сок вроде бы и был, но не все его могли себе позволить.

У СССР не было большого выбора напитков, и удовлетворить народный спрос было сложно. Почему виноградный сок стоил так дорого, что дешевле было приобрести вино – читайте в материале OBOZ.UA.

Соки в СССР

Среди безалкогольных напитков популярны были лимонады и, конечно же, соки. Возможно, люди, которые застали Советский Союз, помнят стеклянные колбы с разливными соками, стоявшими во многих продуктовых магазинах. Продавались соки и у обычных трехлитровых банках – что было весьма практично: банки потом могли использовать для консервации.

Стандартными были яблочный, томатный и березовый соки. А вот самым дорогим был виноградный. Стоил виноградный сок от 18 до 20 копеек. Казалось бы, цена не заоблачная, но для сравнения – стакан разливного красного вина стоил покупателю 22 копейки.

Почему виноградный сок был дорогим

Значительная себестоимость обусловливалась тем, что виноградный сок проходил специальную обработку. Свежий виноградный сок содержит соли винной кислоты, которые в народе также называют винным камнем. Соли, выпадая в осадок, придают соку неприглядный мутный оттенок.

Чтобы избавиться от винного камня, после фильтрации виноградный сок в течение трех-четырех месяцев отстаивали в цистернах при температуре от 0 до 2 °C. Когда соли выпадали в осадок, сок еще раз фильтровали и только после этого освещали и разливали. Длительная обработка увеличивала конечную стоимость продукта.

На юге СССР иногда производили и газированный виноградный сок с добавлением консервантов. На полках встречался и экстракт виноградного сока – его производили путем частичного уваривания натурального напитка. Густую и очень сладкую жидкость можно было использовать в качестве концентрата, разводя ее в большом количестве обычной воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой еды на самом деле никогда не существовало во времена СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.