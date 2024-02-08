Страна голода и ракет: какой еды на самом деле никогда не существовало во времена СССР

Российская пропаганда и чувство ностальгии рисуют у некоторых людей образ СССР, как страны, где у всех все было хорошо и каждый имел то, что ему нужно. Реальность была очень далека от этого утопического эталона.

Миф о лучшей в мире пище развенчал в своем блоге Максим Мирович. Он рассказал о 7 продуктах, которые сейчас считаются привычными на каждом столе, и которые невозможно было найти в советских магазинах.

Шоколад

На прилавках советских магазинах были сладости, своим видом напоминавшие нормальный шоколад. Но в большинстве своем это были так называемые "сладкие плитки". Они не содержали главного ингредиента – натурального какао. Такой суррогат, если положить его на язык, не таял, как это происходит с шоколадом, а лежал цельным куском. И вкус у него был ванильно-парафиновый. Настоящий шоколад в СССР был незаурядным дефицитом.

Морепродукты

Когда во всем мире замороженные морепродукты стали обычным товаром, который можно приобрести в любом даже маленьком супермаркете, жители СССР кальмаров и креветки видели разве что в крупных портовых городах. Максимально приближенным к морепродуктам было консервированное мясо криля – мелких ракообразных, обычно используемых для салатов и быстрых блюд и никак не относящихся к изысканным продуктам. Также, если повезет, можно было приобрести неприятные на запах крабовые палочки и морскую капусту низкого качества.

Сыр

Номинально сыр в СССР был, но по мировым стандартам он не выдерживал никакой критики. Запах, вкус и консистенция продуктов, доступных в обычных магазинах, особого аппетита не вызывали. Также на прилавках можно было найти переплавленные сыры – колбасные и в брикетах. Мягкий сыр, сливочный или с плесенью – о существовании таких продуктов средний советский гражданин даже не догадывался. Вплоть до развала Союза

Вино и пиво

То, что продавали в СССР под видом вина, в народе нередко носило красноречивое название "чернила". Или шмурдяк. Чтобы выпить что-то отдаленно похожее на нормальное вино, нужно было ехать в Грузию, Молдову или Крым. Хотя и тамошние напитки в советские времена были далеки от даже самых дешевых европейских аналогов. Пиво же существовало всего нескольких сортов, смысл которого заключался в том, чтобы дать человеку быстро захмелеть. О вкусе никто не заботился. Пенный напиток часто продавали разбавленным или прокисшим.

Овощи и фрукты

Поход в овощной магазин в советскую эпоху можно было приравнять к пыткам – столь неприятный запах гнили стоял там. При этом все, что в нем продавалось, это были зеленый проросший картофель, подгнивший лук с морковью, свекла, капуста и кислые яблоки. Примечательно, что при этом картинка цветущих садов и изобильных полей в телевизоре не была фейком. Выращивать продукцию советские фермеры (точнее колхозники) умели хорошо. А вот хранить ее государство совершенно не знало как. Что касается экзотических фруктов, то мандарины потому и стали символом Нового года, что привозили их только в декабре и достать их можно было, разве что отстояв гигантскую очередь.

Полуфабрикаты

Что сейчас делает человек, которому лень готовить себе или семье ужин? Достает из морозилки пачку пельменей или вареников, замороженные котлеты, налисники или готовое тесто для пиццы и за 20-30 минут при минимальных усилиях превращает их в действительно вкусное блюдо. В советских магазинах из этого перечня можно было найти разве что пельмени, которые из-за нарушения температурного режима при транспортировке и хранении слипались в ком, который потом долго и плохо разваривался.

Бакалея

Бакалейные продукты, как консервы, чай, кофе, пряности были в СССР чем-то на грани фантастики. Чтобы пить вкусные горячие напитки, люди летом собирали лекарственные травы, вместо кофе употребляли измельченный цикорий или ячмень, а из пряностей в лучшем случае могли найти черный перец. Даже сахар и соль из-за неправильного хранения продавались в советских магазинах в виде слипшихся кусков, которые приходилось самостоятельно дробить, чтобы нормально ими воспользоваться.

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