Какой праздник отмечают в Украине 30 января: церковный календарь

Календарь 30 января поражает своей многогранностью, сочетая в себе глубокую духовность, военную доблесть и интеллектуальные прорывы. В православном мире этот день известен как Собор Трех Святителей или Трисвятие – праздник единства и примирения, посвященный величайшим учителям христианства.

Вместе с церковными традициями Украина сегодня чествует специалистов военно-социального управления ВСУ, которые держат моральный фронт нашей армии, и приобщается к Школьному дню ненасилия и мира. История этой даты также полна удивительных совпадений: от покушения на американского президента до создания первой статьи в украинской Википедии.

OBOZ.UA приглашает узнать, почему в древности в этот день опасались брать в руки иглу, какие тайны вселенной открыл за одну ночь Исаак Ньютон и кто сегодня празднует свои именины под опекой великих святых.

Праздники в Украине и мире

День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины

Школьный день ненасилия и мира

Церковный праздник 30 января

30 января Церковь отмечает Собор Трех Святителей – большой праздник чествования памяти трех выдающихся учителей веры: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Согласно церковному преданию, в этот день святые объединяются как равные перед Богом, прекращая споры между верующими о том, кто из них важнее для христианства.

В народе этот праздник также называют Трисвятием; традиционно считалось, что с этого дня лесные звери начинают готовиться к весне, а хозяевам запрещалось прясть и шить, чтобы избежать ссор в семье.

События 30 января

9 до н. э. — торжественное освящение на Марсовом поле в Риме "Алтаря Мира" из белого мрамора в честь триумфа императора Августа.

1018 — в замке Ортенбург в Будишине польский князь Болеслав Храбрый заключил с императором священной римской империи Генрихом II мирное соглашение.

1607 — в результате катастрофического наводнения затоплено около 200 миль вдоль берегов Бристольского канала и Севернского эстуария. Погибло около 2000 человек.

1644 — Охматовская битва войска Конецпольского и Вишневецкого с татарами Тугай-Бея.

1648 — Нидерландская революция: заключен Мюнстерский мирный договор, прекративший войну между Нидерландами и Испанией.

1649 — королю Англии Карлу I отрубили голову.

1697 — за одну ночь Исаак Ньютон решает задачу Иоганна Бернулли о брахистохроне — и попутно открывает вариационное исчисление.

1703 — согласно преданию, в Эдо состоялась месть сорока семи самураев — бывших вассалов клана Ако — за своего господина.

1722 — в Москве учреждена должность обер-полицмейстера — высшая полицейская должность города.

1790 — в Великобритании состоялись испытания первого специально сконструированного спасательного судна, которое прослужило потом 40 лет и помогло спасти жизни сотен людей в штормовом море.

1801 — опубликован манифест российского императора Павла I об аннексии Россией Грузинского царства (Картли-Кахети).

1835 — Ричард Лоуренс совершил покушение на президента США Эндрю Джексона.

1847 — город Ерба Буэна в Калифорнии переименован в Сан-Франциско.

1853 — в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо.

1868 — в Киеве открылась музыкальная школа (теперь — Киевское музыкальное училище имени Рейнгольда Глиэра).

1894 — Чарльз Кинг из Детройта, штат Мичиган, запатентовал пневматический молоток.

1901 — интронизация Шептицкого на Галицкого митрополита.

1902 — Великобритания и Япония подписали соглашение о защите взаимных интересов в Китае и Японии.

1911 — в результате извержения вулкана Таал на Филиппинах погибли более полутора тысяч человек. За 10 минут на расстоянии 10 км было уничтожено все живое.

1915 — атакуя французский порт Гавр, немецкий флот впервые использует подводные лодки.

1918 — Украинская Центральная Рада постановила создать добровольческую украинскую армию.

1930 — началось раскулачивание зажиточных крестьян советской властью: Политбюро ЦК ВКП(б) СССР издало постановление "О мерах по ликвидации кулацких хозяйств...", запустившее тотальные репрессии против крестьян. Ликвидация крестьян-хозяев заключалась в полном лишении собственности, выселении целыми семьями, а в случае сопротивления — физическом уничтожении.

1930 — осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы.

1931 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина "Огни большого города".

1932 — в Финляндии введен в действие "сухой закон".

1933 — приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии.

1934 — в Мордовии стратостат "Осоавиахим-1" впервые в мире достиг высоты 20600 м. При спуске потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

1941 — британская 8-я армия победила силы Италии и заняла город Дерна в Ливии.

1972 — в североирландском Дерри британские солдаты расстреляли демонстрацию ирландских католиков, убив 14 человек; эти события названы "Кровавым воскресеньем".

1992 — в Хельсинки Украина присоединилась к членству в Совете по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

1992 — Исландия признала независимость Украины.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Королевством Испания.

1992 — первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения Роберта Линн Бондарь закончила восьмидневную миссию на челноке НАСА "Дискавери".

1998 — создан Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ.

2004 — создана первая статья Википедии на украинском языке

2007 — вышла в продажу операционная система Windows Vista.2015.

Именинники 30 января

Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

