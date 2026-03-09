Какой праздник отмечают 9 марта в Украине: все об этом дне

9 марта сочетает в себе немало событий, оставивших след в истории Украины и мира. В этот день чтят память выдающихся личностей, отмечают церковные праздники и вспоминают важные исторические события разных лет.

Видео дня

Для украинцев дата имеет особое значение, ведь именно в этот день родился великий поэт и мыслитель Тарас Шевченко. В то же время 9 марта связано и с трагическими страницами новейшей истории, которые напоминают о борьбе и потерях страны.

Праздники в Украине и мире

День рождения Тараса Григорьевича Шевченко

День Барби

День памяти сорока Севастийских мучеников (Сорок святых)

Третья седмица Великого поста

День Содружества наций

Международный день ди-джея

Церковный праздник 9 марта

9 марта Православная церковь чтит память 40 мучеников Севастийских – воинов-христиан, которые приняли мученическую смерть за веру в IV веке, отказавшись отречься от Христа во время пыток в ледяном озере.

События этого дня

1009 — первое известное упоминание Литвы в Кведлинбургских анналах.

1230 — болгарский царь Иван Асен II в битве при Клокотнице разбил войска эпирского деспота Феодора Комнина.

1309 — Папа Римский Климент V из соображений безопасности поселился в Авиньоне (Арль, Священная Римская империя), где резиденция пап сохранилась до 1377.

1497 — Николай Коперник в Болонье осуществил первые астрономические наблюдения.

1500 — вышла в море португальская экспедиция из 13 кораблей под командованием Педру Кабрала, достигшая берегов современной Бразилии.

1796 — в Париже Наполеон I Бонапарт женился на Жозефине Богарне, урожденной Таше де ла Пажери (развелись в 1809 году).

1822 — американец Чарльз Грехем получил патент на искусственные зубы.

1831 — королем Луи-Филиппом создан Французский иностранный легион.

1918 — провозглашена Белорусская Народная Республика.

1930 — в Харьковском оперном театре начался судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ).

1932 — в оккупированной японскими войсками Манчжурии создано марионеточное государство Маньчжоу-Го.

1933 — принятый Конгрессом США Чрезвычайный банковский Акт способствовал выходу из Великой депрессии.

1934 — в Киеве основано издательство "Радуга".

1940 — греческие войска остановили итальянское наступление с территории Албании

1945 — американская авиация начала одну из крупнейших бомбардировок Токио.

1957 — президент США Дуайт Эйзенхауэр обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.

1959 — в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только в первый год продажи достигли 350 тысяч.

1987 — ирландская группа "U2" выпустила свой самый известный альбом "The Joshua Tree". Его CD-версия стала первым CD, проданным тиражом более миллиона экземпляров.

2001 — в Киеве возле здания Администрации Президента произошла стычка участников акции "Украина без Кучмы" с милицейским отрядом спецназначения. После этого акция УБК пошла на спад.

2018 — открылись XII Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане, Южная Корея.

Именинники 9 марта

Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян, Александра, Наталья.

OBOZ.UA писал ранее, когда верующие будут отмечать Благовещение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.