Благовещение 2026: точная дата по новому календарю

Благовещение Пресвятой Богородицы открывает ряд важнейших христианских праздников, символизируя момент небесной радости и надежды. Этот праздник посвящен событию, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о предстоящем рождении Спасителя мира.

Видео дня

Христиане чтят этот день как символ безграничной веры и покорности Божьей воле, изменившей ход человеческой истории. Именно с момента получения согласия от земной девушки начинается воплощение Господа в человеческом облике.

Для украинских верующих этот праздник является особым временем для искренней молитвы и духовного очищения.

Что символизирует праздник Благовещения

Название праздника происходит от понятия "благая весть". Согласно церковным преданиям, Дева Мария до 14 лет воспитывалась при храме, а затем была обручена со стареньким праведником Иосифом, чтобы тот оберегал ее девичество. Именно во время молитвы в Назарете ей явился Архангел Гавриил со словами: "Радуйся, благодатная!".

Суть чуда заключается не только в сверхъестественном зачатии Иисуса Христа от Святого Духа, но и в добровольном согласии Марии стать Матерью Сына Божьего. Церковь подчеркивает: Бог не принуждал Деву, а смиренно ждал ее ответа. Только после слов Марии "да будет Мне по слову твоему" Слово стало плотью, положив начало Евангельской истории.

Когда Благовещение 2026 года

После исторического решения Православной церкви Украины в 2023 году о переходе на новоюлианский календарь, даты всех неподвижных праздников сместились. Теперь украинцы отмечают религиозные события на 13 дней раньше, чем это было по старому стилю.

Согласно обновленному календарю, Благовещение в 2026 году приходится на 25 марта. Для тех, кто продолжает придерживаться старого стиля, дата остается неизменной – 7 апреля.

Традиции и запреты на Благовещение

Этот праздник обычно приходится на период Великого поста, поэтому он предусматривает определенные гастрономические послабления: верующим разрешается употреблять рыбу и блюда из нее.

В храмах проходят торжественные литургии, где люди просят Богородицу о здоровье, заступничестве и прощении грехов.

Что не рекомендуется делать в этот день:

Заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами (уборкой, стиркой).

Работать на огороде или в саду, шить, вышивать или вязать.

Ссориться, сквернословить и вступать в конфликты.

Давать деньги или вещи в долг.

Проводить обряд венчания (в этот период церковь обычно их не совершает).

Также существует давняя традиция освящать семена для посева, ведь считается, что в этот день Господь благословляет землю на будущий урожай.

Приметы на Благовещение

Народная мудрость на протяжении веков собирала наблюдения, которые помогали прогнозировать урожай и смену сезонов. Главным индикатором весны считались ласточки: если они еще не вернулись к Благовещению, стоит ожидать затяжных холодов.

OBOZ.UA предлагает искренние поздравления на Благовещение и красивые открытки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.