Какой праздник отмечают 9 июня: все об этом дне

Календарь девятого июня поражает своей пестротой, ведь в этот день переплелись религиозные традиции, удивительные исторические события и веселые современные праздники. Пока верующие обращаются с молитвами к выдающемуся богослову V века, мир вспоминает судьбоносные политические соглашения, научные рекорды и даже первое появление культовых анимационных персонажей.

Видео дня

Именно в этот день когда-то впервые начали продавать любимое летнее лакомство – мороженое, а украинские земли посетил настоящий космический гость. Более того, 9 июня дарит прекрасную возможность позвонить близким, ведь планета отмечает день, посвященный самому ценному – искренней дружбе.

OBOZ.UA приглашает в путешествие во времени и фактами, чтобы узнать все об уникальных событиях, суевериях и главных именинниках этой даты.

Праздники в Украине и мире

Международный день друзей

День Дональда Дака

День поездки на работу

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Всемирный день аккредитации

Международный день архивов

Всемирный день технического обслуживания

День Кораллового треугольника

Всемирный день антифосфолипидного синдрома

Международный день кельтского искусства

Церковный праздник 9 июня

Во вторник, 9 июня, православные верующие чтят памятьсвятителя Кирилла, архиепископа Александрийского - выдающегося богослова и отца Церкви, который в V веке ревностно защищал чистоту христианской веры от ересей.

События этого дня

1534 – Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.

1786 – В Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

Главные истории дня

1866 – метеорит "Княгиня" – упал на Закарпатье

1801 – В Российской империи запрещена публикация в прессе объявлений о продаже крепостных без земли.

1822 – В США запатентована искусственная челюсть.

1847 – Российский император Николай I подписал приговор, по которому художник и поэт Тарас Шевченко отдавался в солдаты.

1889 – На месте сожжения Джордано Бруно в Риме открыт его памятник.

1898 – Великобритания получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.

1920 – отступающими польскими войсками в Киеве разрушены все мосты через Днепр, в том числе Николаевский цепной мост.

1931 – В СССР запущен скоростной поезд "Красная стрела" (Москва-Ленинград).

1934 – На экранах впервые появился герой мультфильмов утенок Дональд Дак.

1984 – В Гильдию киноактеров США в качестве почетного члена приняли утенка Дональда Дака.

1988 – Прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе установил мировой рекорд – 6,05 м.

1994 – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, ныне Астана).

1995 – В Сочи президенты России и Украины подписали договор о разделе Черноморского флота.

2009 – Украинская премьера и кино-тетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).

Именинники 9 июня

Александр, Антон, Алексей, Иван, Кирилл, Мария.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать День отца.

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