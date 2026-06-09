Какой праздник отмечают 9 июня: все об этом дне
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Календарь девятого июня поражает своей пестротой, ведь в этот день переплелись религиозные традиции, удивительные исторические события и веселые современные праздники. Пока верующие обращаются с молитвами к выдающемуся богослову V века, мир вспоминает судьбоносные политические соглашения, научные рекорды и даже первое появление культовых анимационных персонажей.
Именно в этот день когда-то впервые начали продавать любимое летнее лакомство – мороженое, а украинские земли посетил настоящий космический гость. Более того, 9 июня дарит прекрасную возможность позвонить близким, ведь планета отмечает день, посвященный самому ценному – искренней дружбе.
OBOZ.UA приглашает в путешествие во времени и фактами, чтобы узнать все об уникальных событиях, суевериях и главных именинниках этой даты.
Праздники в Украине и мире
- Международный день друзей
- День Дональда Дака
- День поездки на работу
- Международный День аккредитации
- Всемирный день аккредитации
- Международный день архивов
- Всемирный день технического обслуживания
- День Кораллового треугольника
- Всемирный день антифосфолипидного синдрома
- Международный день кельтского искусства
Церковный праздник 9 июня
Во вторник, 9 июня, православные верующие чтят памятьсвятителя Кирилла, архиепископа Александрийского - выдающегося богослова и отца Церкви, который в V веке ревностно защищал чистоту христианской веры от ересей.
События этого дня
1534 – Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.
1786 – В Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.
Главные истории дня
1866 – метеорит "Княгиня" – упал на Закарпатье
1801 – В Российской империи запрещена публикация в прессе объявлений о продаже крепостных без земли.
1822 – В США запатентована искусственная челюсть.
1847 – Российский император Николай I подписал приговор, по которому художник и поэт Тарас Шевченко отдавался в солдаты.
1889 – На месте сожжения Джордано Бруно в Риме открыт его памятник.
1898 – Великобритания получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.
1920 – отступающими польскими войсками в Киеве разрушены все мосты через Днепр, в том числе Николаевский цепной мост.
1931 – В СССР запущен скоростной поезд "Красная стрела" (Москва-Ленинград).
1934 – На экранах впервые появился герой мультфильмов утенок Дональд Дак.
1984 – В Гильдию киноактеров США в качестве почетного члена приняли утенка Дональда Дака.
1988 – Прыгун с шестом Сергей Бубка в Братиславе установил мировой рекорд – 6,05 м.
1994 – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, ныне Астана).
1995 – В Сочи президенты России и Украины подписали договор о разделе Черноморского флота.
2009 – Украинская премьера и кино-тетральный релиз фильма "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак).
Именинники 9 июня
Александр, Антон, Алексей, Иван, Кирилл, Мария.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать День отца.
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