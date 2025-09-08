Какой праздник отмечают 8 сентября: церковный календарь

Каждый день в году имеет свое уникальное значение, но некоторые даты отличаются особой концентрацией важных событий и праздников. 8 сентября — именно такой день, сочетающий в себе религиозные, культурные и исторические события мирового масштаба.

Эта дата отмечена в церковных и светских календарях, напоминая о важных вехах в истории человечества и о событиях, изменивших мир. Этот день является настоящим праздником для тех, кто стремится познать что-то новое, потому что это не просто одна дата, а целый ряд интересных событий.

Это день, когда прошлое переплетается с настоящим, а религиозные традиции — с глобальными инициативами.

Какие праздники 8 сентября

Всемирный день борьбы с муковисцидозом

День Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize Day)

Международный день солидарности журналистов

День извинений Всемирный день физиотерапии и День физиотерапевта

День медсестры отделений детской гематологии и онкологии

День независимости Македонии

Рожаницы в Украине

Международный день грамотности

Церковный праздник 8 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы православные и греко-католики отмечают 8 сентября по новоюлианскому календарю (21 сентября по юлианскому). Это один из самых больших Богородичных праздников, который в народе еще называют Вторая Пречистая или Осенины.

По церковному преданию, Мария родилась у супругов Анны и Иоакима, которые долгое время были бездетными, но после искренних молитв получили дар отцовства. Рождение Богородицы стало началом спасительной истории, ведь именно она стала Матерью Иисуса Христа. Праздник имеет давнюю традицию: о нем упоминали еще святые Иоанн Златоуст и Августин, а в Иерусалиме еще в IV веке была построена церковь в честь этого события.

Исторические события 8 сентября

70: римские войска Тита Флавия берут Иерусалим, уничтожают город и Второй Иерусалимский храм.

1296 — во Флоренции состоялась торжественная церемония закладки собора Санта-Мария-дель-Фьоре (собор Девы Марии с цветком).

1504 — во Флоренции на площади Синьории установили 5-метровую статую "Давид" работы Микеланджело Буонарроти.

1514 — в битве под Оршей московская армия была разбита русско-литовскими войсками под предводительством князя Константина Острожского.

1522 — завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из 5 кораблей Магеллана обратно вернулся только один.

1529 — османские войска взяли Буду (Венгерское королевство).

1664 — Новая Голландия, нидерландская колония в Северной Америке (современные штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавэр), полностью перешла под контроль англичан.

1760 — последний французский генерал-губернатор Канады Водрейль сдал Монреаль британцам. Новая Франция стала собственностью Королевства Великобритании.

1791 — в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.

1796 — Наполеон разбил австрийцев в битве при Бассано (Ломбардия).

1886 — основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР.

1888 — состоялся первый матч Английской футбольной лиги.

1914 — возле села Воля-Высоцкая (теперь Жолковский район, Львовская область) штабскапитан Петр Нестеров совершил первый в истории воздушный таран, во время которого погиб и он, и экипаж австрийского самолета.

1919 — поэт Габриэле д'Аннунцио во главе отряда итальянских националистов захватил город Фиуме (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) и провозгласил его независимой "Республика Фиуме".

1943 — король Виктор Эммануил III объявил о капитуляции Королевства Италия перед войсками союзников.

1951 — в Сан-Франциско представители 48 стран подписали мирный договор с Японией по итогам Второй мировой войны. СССР в этой акции участия не принимал, и до сих пор Россия как его наследница формально находится в состоянии войны с Японией.

1952 — вышло первое книжное издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".

1967 — в Норвежском море из-за пожара затонула советская подводная лодка "Ленинский комсомол" с 39 членами экипажа.

1989 — в Киеве основан Народный рух Украины за перестройку.

1991 — в Киеве зарегистрирована самая высокая температура воздуха 32 °C для этого дня года.

1993 — создана Всемирная организация городов культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается как День солидарности городов Всемирного культурного наследия.

2005 — Президент Украины Виктор Ющенко своими указами отправил в отставку правительство Юлии Тимошенко, а также уволил с занимаемых должностей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Петра Порошенко, председателя СБУ Александра Турчинова, президента Национальной телекомпании Украины Тараса Стецькива и председателя Государственной таможенной службы Владимира Скомаровского. В тот же день В. Ющенко назначил исполняющим обязанности премьер-министра Украины Юрия Еханурова.

2005 — российское ОАО "Газпром" и немецкие концерны BASF AG и E.ON AG подписали в Берлине соглашение о строительстве Северо-Европейского газопровода (Nord Stream) через акваторию Балтийского моря (в обход Украины, Беларуси и стран Балтии).

Именинники 8 сентября

Наталья, Адриан, Игнатий, Маргарита, Маргарита, Вероника.

