Когда в 2025 году празднуют Николая: дата

День святого Николая – особенный праздник, который с нетерпением ждут и дети, и взрослые. Он символизирует доброту, щедрость и веру в чудо. Для малышей этот день ассоциируется с подарками под подушкой, а для взрослых – с традицией творить добрые дела и помогать тем, кто нуждается в поддержке.

В 2025 году украинцы снова будут отмечать этот праздник в обновленной календарной традиции. Детали – читайте в материале OBOZ.UA.

История праздника

День святого Николая – особый праздник детей, которые верят в чудо и ежегодно ждут подарков под подушкой. Святой Николай – один из самых почитаемых христианских святых, известный своей добротой, милосердием и помощью тем, кто в этом нуждается. Он жил в IV веке, был епископом города Миры (на территории современной Турции) и вошел в историю как покровитель детей и обездоленных.

Дата празднования в 2025 году

До перехода на новоюлианский календарь в Украине День святого Николая отмечали 19 декабря. Однако после календарной реформы 2023 года праздник перенесен на 6 декабря. В 2025 году День святого Николая приходится на субботу, 6 декабря.

Эта дата объединяет украинцев в сохранении духовных традиций и создает особую атмосферу тепла и радости.

Традиции празднования

Праздник Николая в Украине сопровождается давними и любимыми обычаями:

Подарки под подушкой. Дети пишут письма святому Николаю и на утро находят под подушкой сладости, игрушки или другие приятные сюрпризы. Традиционно считается, что послушным достаются подарки, а непослушным – резка.

Благотворительность. В этот день люди пытаются помочь тем, кто больше всего нуждается в поддержке: сиротам, пожилым людям, переселенцам или малообеспеченным семьям.

Богослужения. В храмах проводятся торжественные литургии, на которых верующие просят заступничества святого Николая.

Праздничные мероприятия для детей. В школах и детских садах организовывают спектакли, пение, игры и театрализованные действа.

Несмотря на сложные обстоятельства в Украине, День святого Николая остается праздником надежды, добра и единства. Он напоминает о важности милосердия, искренних поступков и заботы друг о друге. Этот праздник учит, что дарить радость можно не только подарками, но и простыми проявлениями внимания и поддержки.

