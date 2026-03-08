Какой праздник отмечают 8 марта: церковный календарь

8 марта – это дата, в которой удивительно переплетаются духовный смысл, общественная борьба и светские праздники. Для одних этот день ассоциируется с Международным женским днем и темой прав женщин, для других – с тишиной Великого поста и глубокими богословскими размышлениями.

Церковный календарь этого дня напоминает о фигурах, сформировавших духовную традицию Киевской Руси, а светский – о событиях, которые меняли ход истории в разных уголках планеты. Именно поэтому 8 марта – это не только о цветах или лозунгах, а о памяти, смыслах и выборе.

Праздники в Украине и мире

Международный Женский День (День борьбы за права женщин)

Международный день сотрудничества женщин в пивоварении

День "Будь противным"

День проверки батареек

Церковный праздник сегодня

В воскресенье второй недели Великого поста Православная церковь чтит память святителя Григория Паламы, который обосновал учение о Божественном свете и возможность духовного единения человека с Творцом.

Также в этот день отмечается Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских – праздник в честь великого сонма святых, которые своими подвигами прославили первую монашескую обитель Руси.

События этого дня

1010 — Фирдоуси закончил составление эпоса иранских народов "Шах-наме".

1126 — после смерти Урраки Леонской Альфонсо VII провозглашен королем Кастилии и Леона.

1169 — началась четырехдневная осада Киева силами Андрея Боголюбского.

1387 — во Львове состоялась официальная коронация Ядвиги Анжуйской, польской королевы.

1576 — испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые осматривает руины древнего города цивилизации майя Копан.

1658 — Роскилльский договор: После разрушительного поражения в Северной войне (1655-1661) Фредерик III, король Дании — Норвегии, вынужден отдать почти половину своей территории Швеции, чтобы сохранить остальные.

1702 — Анна Стюарт, младшая сестра Марии II, становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии.

1736 — Надер Шах, основатель династии Афшаридов, коронован шахом Ирана.

1759 — французское правительство отозвало разрешение на печать "Энциклопедии" Дидро и д'Аламбера.

1764 — Екатерина II секуляризовала церковные владения в Российской империи.

1775 — анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, публикует "Африканское рабство в Америке", первую статью в американских колониях, призывающую освободить рабов и отменить рабство.

1817 — основана Нью-Йоркская фондовая биржа.

1857 — в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль", который считается началом празднования Международного женского дня.

1910 — французская авиатор Раймонда де Ларош становится первой женщиной, получившей лицензию пилота.

1919 — начались основные события Египетской революции против британской оккупации.

1920 — провозглашение Арабского Королевства Сирия, первого арабского государства новейшего времени.

1944 — по приказу Сталина органы НКВД провели массовую депортацию балкарцев в районы Казахстана и Киргизии.

1946 — Львовский собор, организованный коммунистами и Русской Православной Церковью, отменил Брестскую унию, таким образом начав уничтожение Украинской Греко-Католической Церкви.

1950 — Климент Ворошилов официально заявил о наличии у СССР атомной бомбы.

1963 — в результате военного переворота к власти в Сирии пришла партия Баас.

1971 — боксерский "бой века" Джо Фрейзер — Мухаммед Али.

1979 — Philips продемонстрировала прототип оптического цифрового аудиодиска в Эйндховене, Нидерланды.

1983 — Рональд Рейган в выступлении назвал СССР "Империей зла".

2006 — США отменили ограничительную внешнеторговую поправку Джексона–Вейника в отношении Украины.

Именинники 8 марта

Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

