Какой праздник отмечают 8 декабря: все об этом дне

8 декабря сочетает религиозные, культурные и исторические события. Верующие сегодня чествуют преподобного Патапия Фивского. В современной культуре этот день известен как "Представь себя путешественником во времени" и Зеленый понедельник.

В разные годы на 8 декабря приходились события, повлиявшие на украинскую культуру, политику и международные процессы. Среди них – образовательные основания, политические решения, технологические прорывы и знаковые моменты новейшей истории. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 декабря

Церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит преподобного Патапия Фивского, аскета и чудотворца VI века. Он известен своим подвижничеством, смирением и даром исцеления. Память святого считают напоминанием о духовном самоуглублении и силе молитвы.

Зеленый понедельник

Зеленый понедельник – неофициальный экологический праздник, который призывает обратить внимание на важность заботы об окружающей среде, ответственного потребления и устойчивого образа жизни. Его отмечают в разных странах как день маленьких "зеленых решений" – от экономии ресурсов до сортировки мусора.

День "Представь себя путешественником во времени"

День "Представь себя путешественником во времени" – популярная дата в интернет-культуре. Это шуточный праздник, призывающий пофантазировать, в какую эпоху человек хотел бы попасть, и напоминающий о силе воображения и интересе к истории.

Кто празднует именины 8 декабря

По новому стилю именины сегодня празднуют Анфисы и Кириллы.

По старому – Андреи, Василии, Викторы, Григории, Дмитрии, Иваны, Николаи, Александры, Павлы, Петры, Семены, Ярославы.

Исторические события 8 декабря

1868 – во Львове основано общество "Просвита". Это одна из ключевых украинских культурных организаций, сыгравшая роль в развитии образования, языка, издательства, самосознания украинцев в Галичине.

1963 – начал работу Украинский католический университет имени святого Климента в Риме.

1980 – убийство Джона Леннона. 25-летний Марк Дэвид Чепмен застрелил музыканта возле его дома в Нью-Йорке. Событие стало шоком для всего мира и навсегда изменило историю современной музыки.

1991 – ликвидация СССР. На встрече президентов Украины, России и Беларуси было принято решение о прекращении существования Советского Союза – одно из важнейших геополитических событий ХХ века.

2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым SpaceX Dragon, SpaceX стал первой частной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.

2013 – демонтаж памятника Ленину в Киеве. Во время Евромайдана митингующие повалили монумент на Бессарабке, что стало символом отказа от советского прошлого.

2024 – завершение наступления сирийской оппозиции, падение режима Асада и его бегство в РФ.

Кто родился 8 декабря

65 до н. э. – Гораций, древнеримский поэт "золотого века" римской литературы.

1542 – Мария Стюарт, королева Шотландии.

1943 – Джим Моррисон (Джеймс Дуглас Моррисон), американский рок-музыкант, фронтмен группы The Doors.

1953 – Ким Бейсингер, американская киноактриса, лауреат премии "Оскар".

1972 – Роуз Мари Хоман, более известная под своим сценическим именем Роуз Сиггинс, была американской актрисой, наиболее известной за роль Безногой Сьюзи в сериале "Американская история ужасов: Шоу уродов". Женщина-половинка.

1978 – Йен Сомерхолдер, американский актер.

1982 – Ники Минаж, американская певица, рэп-исполнитель, актриса и модель.

В этот день умерли:

1784 – Григорий Полетика, украинский культурный деятель, вероятный автор "Истории русов" (род. 1725).

1903 – Герберт Спенсер, английский философ и социолог.

1978 – Голда Меир, одна из основателей государства Израиль, премьер-министр Израиля в 1969–1974

1980 – убит Джон Леннон, британский музыкант, основатель группы Битлз.

