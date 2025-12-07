Какой праздник отмечают 7 декабря: все об этом дне

7 декабря православные верующие чтят память Амвросия Медиоланского. С профессиональным праздником стоит поздравлять работников органов местного самоуправления. В мире сегодня отмечают Международный день гражданской авиации.

Именины празднуют Иваны, Павлы, Амвросии и Марии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 декабря

Церковный календарь

7 декабря в церковном календаре чествуют святого Амвросия Медиоланского – одного из самых влиятельных Отцов Церкви IV века, епископа Медиоланского и автора многочисленных богословских произведений.

Его память занимает особое место в западнохристианской традиции, ведь Амвросий сыграл ключевую роль в развитии церковной музыки, богословия и в формировании взглядов святого Августина, которого привел к вере.

День местного самоуправления в Украине

В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления – официальный государственный праздник. Он призван подчеркнуть важность работы депутатов местных советов, глав общин, старост, работников исполкомов и всех, кто обеспечивает развитие территориальных общин.

Местное самоуправление – фундамент демократического государства, ведь именно на уровне общин принимаются решения, непосредственно влияющие на жизнь людей: от инфраструктуры до школ, коммунальных услуг и безопасности. В этот день в Украине традиционно проходят торжества, награждения и награждения работников органов власти на местах.

Международный день гражданской авиации

7 декабря в мире отмечают Международный день гражданской авиации, установленный ICAO (Международной организацией гражданской авиации) и поддержанный ООН.

Цель праздника – привлечь внимание к роли авиации в глобальном развитии, международном сотрудничестве и обеспечении безопасности пассажирских перевозок.

Это профессиональный день для пилотов, диспетчеров, авиаинженеров, бортпроводников и всех, кто работает в сфере воздушных перевозок. Во многих странах проводят тематические мероприятия, открытые лекции, выставки и образовательные программы.

Исторические события 7 декабря

1678 – Луи Эннепен первым из европейцев увидел Ниагарский водопад.

1941 – японская авиация уничтожила американскую морскую базу Перл-Харбор.

1972 – отправилась 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну.

1991 – на встрече президентов Украины, Беларуси и России ликвидирован СССР.

Кто родился 7 декабря

1822 – Луи Пастер, французский химик и биолог, основатель микробиологии.

1888 – Левко (Лев) Лепкий, украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник.

1892 – Елена Степанов, украинский историк, географ, общественный деятель, первая в мире женщина, официально зачисленная на военную службу офицером, хорунжий УСС, чотар УГА, мать историка Ярослава Дашкевича.

1900 – Екатерина Билокур, мастерица украинской народной живописи, одна из лучших представительниц "наивного искусства".

1903 – Александр Лейпунский, украинский физик, в 1932 году совместно с Антоном Карловичем Вальтером, Кириллом Дмитриевичем Синельниковым и Георгием Дмитриевичем Латышевым впервые в СССР осуществили расщепление атомного ядра искусственно ускоренными частицами.

В этот день умерли:

43 г. до н. э. Цицерон, римский философ.

1870 – Михаил Вербицкий, украинский композитор, хоровой дирижер, священник, общественный деятель, автор гимна Украины "Ще не вмерла Украины".

1894 – Фердинанд де Лессепс, французский дипломат и предприниматель, виконт, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала.

1936 – Василий Стефаник, украинский писатель, общественный деятель, мастер новеллы.

1982 – Георгий Кистяковский, украинский и американский физик и химик.

