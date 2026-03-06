Какой праздник отмечают 6 марта в Украине: церковный календарь

6 марта – день, в котором переплетаются духовные смыслы, мировые инициативы и знаковые исторические события. Эта дата объединяет церковные воспоминания, международные дни и важные вехи, повлиявшие на культуру, науку и общество.

Для многих она становится поводом остановиться, задуматься или просто узнать что-то новое о прошлом. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 6 марта, кого чтит церковь и чем запомнился этот день в истории.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день молитвы

Всемирный день отключения (Global Day of Unplugging)

День благодарности сотрудникам

День чувака (Day of the Dude)

День без домашних заданий (No Homework Day)

Европейский день праведников

День Независимости Республики Гана

Всемирный день борьбы с лимфедемой

Церковный праздник 6 марта

6 марта православная церковь чтит память 42-х мучеников из города Амморея, которые после длительного плена в исламских землях отказались предать христианскую веру и приняли смерть за Христа в IX веке.

В этот же день вспоминается великое историческое событие – обретения честного Креста Господня в Иерусалиме святой царицей Еленой, что стало символом возрождения христианских святынь в IV веке.

События этого дня

12 до н. э. — император Октавиан Август принял титул Pontifex Maximus, важнейшую религиозную должность Рима.

632 — заключительная проповедь пророка Магомета на горе Арафат.

1665 — начал издаваться старейший научный журнал мира — Philosophical Transactions of the Royal Society.

1853 — Театр ла Фениче (Венеция) впервые поставил "Травиату" Джузеппе Верди.

1857 — Верховный суд США по делу Дред Скотт против Сэндфорда постановил, что Конституция США не предусматривает гражданства, прав и свобод для чернокожих людей.

1899 — немецкая компания Bayer получила патент на торговую марку "аспирин"

1902 — основан футбольный клуб "Реал Мадрид".

1913 — впервые в прессе упомянуто слово "джаз"

1918 — Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу УНР, разделив ее на 32 земли.

1933 — новый президент США Ф. Д. Рузвельт на неделю остановил все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии.

1939 — в честь 125-й годовщины со дня рождения Кобзаря в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.

1964 — боксер Кассиус Клей принял ислам и стал Мухаммедом Али.

1970 — в Англии вышел сингл "The Beatles" "Let It Be".

1991 — основан Национальный олимпийский комитет Украины.

1992 — начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины.

1995 — вооруженные силы РФ после тяжелых двухмесячных боев полностью заняли Грозный. В результате ожесточенных столкновений погибли 27 тыс. мирных жителей.

2002 — Эния получила награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире.

2003 — Верховная Рада Украины приняла Закон "О Государственном гимне Украины".

2022 — с целью празднования подвига, героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предоставлено отличие Город-герой Украины таким населенным пунктам: Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов.

Именинники 6 марта

Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена, Илона.

