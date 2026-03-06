Какой праздник отмечают 6 марта в Украине: церковный календарь
6 марта – день, в котором переплетаются духовные смыслы, мировые инициативы и знаковые исторические события. Эта дата объединяет церковные воспоминания, международные дни и важные вехи, повлиявшие на культуру, науку и общество.
Для многих она становится поводом остановиться, задуматься или просто узнать что-то новое о прошлом. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 6 марта, кого чтит церковь и чем запомнился этот день в истории.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день молитвы
- Всемирный день отключения (Global Day of Unplugging)
- День благодарности сотрудникам
- День чувака (Day of the Dude)
- День без домашних заданий (No Homework Day)
- Европейский день праведников
- День Независимости Республики Гана
- Всемирный день борьбы с лимфедемой
Церковный праздник 6 марта
6 марта православная церковь чтит память 42-х мучеников из города Амморея, которые после длительного плена в исламских землях отказались предать христианскую веру и приняли смерть за Христа в IX веке.
В этот же день вспоминается великое историческое событие – обретения честного Креста Господня в Иерусалиме святой царицей Еленой, что стало символом возрождения христианских святынь в IV веке.
События этого дня
- 12 до н. э. — император Октавиан Август принял титул Pontifex Maximus, важнейшую религиозную должность Рима.
- 632 — заключительная проповедь пророка Магомета на горе Арафат.
- 1665 — начал издаваться старейший научный журнал мира — Philosophical Transactions of the Royal Society.
- 1853 — Театр ла Фениче (Венеция) впервые поставил "Травиату" Джузеппе Верди.
- 1857 — Верховный суд США по делу Дред Скотт против Сэндфорда постановил, что Конституция США не предусматривает гражданства, прав и свобод для чернокожих людей.
- 1899 — немецкая компания Bayer получила патент на торговую марку "аспирин"
- 1902 — основан футбольный клуб "Реал Мадрид".
- 1913 — впервые в прессе упомянуто слово "джаз"
- 1918 — Украинская Центральная Рада провозгласила административную реформу УНР, разделив ее на 32 земли.
- 1933 — новый президент США Ф. Д. Рузвельт на неделю остановил все банковские операции, что помогло восстановить доверие американцев к банковской системе в разгар Великой депрессии.
- 1939 — в честь 125-й годовщины со дня рождения Кобзаря в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко.
- 1964 — боксер Кассиус Клей принял ислам и стал Мухаммедом Али.
- 1970 — в Англии вышел сингл "The Beatles" "Let It Be".
- 1991 — основан Национальный олимпийский комитет Украины.
- 1992 — начался розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины.
- 1995 — вооруженные силы РФ после тяжелых двухмесячных боев полностью заняли Грозный. В результате ожесточенных столкновений погибли 27 тыс. мирных жителей.
- 2002 — Эния получила награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире.
- 2003 — Верховная Рада Украины приняла Закон "О Государственном гимне Украины".
- 2022 — с целью празднования подвига, героизма и стойкости граждан, проявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины предоставлено отличие Город-герой Украины таким населенным пунктам: Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон, Чернигов.
Именинники 6 марта
Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена, Илона.
