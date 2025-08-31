Какой праздник отмечают 31 августа в Украине: все об этом дне
В последний день лета отмечают как религиозные праздники, так и профессиональные и международные даты, имеющие общественное значение. В Украине сегодня – профессиональный праздник шахтеров. Верующие отмечают церковный праздник Возложение Пояса Пресвятой Богородицы.
На международном уровне 31 августа посвящен вопросам безопасности и образования – Международному дню осведомленности о передозировке, Всемирному дню дистанционного обучения и Всемирному дню знака "Стоп". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 31 августа
Возложение Пояса Пресвятой Богородицы
В церковном календаре 31 августа приходится на праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, Пояс Богородицы был перепоясан вокруг Ее тела и после Успения хранился как великая святыня. В IX веке его положили в Константинополе, в церкви Пресвятой Богородицы. Верующие обращаются в этот день с молитвами об исцелении и защите.
День шахтера в Украине
Каждый год в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера – профессиональный праздник работников угольной и горнодобывающей промышленности. В 2025 году он приходится именно на 31 августа. Это день, когда чествуют мужество и самопожертвование тех, кто работает под землей, добывая энергетические ресурсы для страны.
Международный день осведомленности о передозировке
31 августа в мире также чествуют Международный день осведомленности о передозировке (International Overdose Awareness Day). Его цель – привлечь внимание к проблеме передозировки наркотическими веществами, снизить уровень стигматизации людей, пострадавших от зависимости, и почтить память тех, кто потерял жизнь из-за этой трагедии.
Всемирный день дистанционного обучения
Еще один современный праздник в этот день – Всемирный день дистанционного обучения. Пандемия и развитие цифровых технологий сделали дистанционное обучение неотъемлемой частью образовательного процесса. Этот день призван подчеркнуть роль интернета и новейших платформ в доступности образования для миллионов людей в разных уголках мира.
Всемирный день знака "Стоп"
Кроме того, 31 августа отмечают Всемирный день знака "Стоп". Это символическая возможность напомнить о безопасности на дорогах и важности соблюдения правил дорожного движения. Знак "Стоп" является универсальным в мире и олицетворяет культуру взаимоуважения среди водителей и пешеходов.
Исторические события 31 августа
- 1898 – официально открыт Киевский политехнический институт.
- 1907 – создана Антанта.
- 1939 – Верховный Совет СССР ратифицировал советско-германский пакт о ненападении.
- 1994 – в Берлине прошла торжественная церемония вывода российских войск из Германии.
- 1995 – на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сич-1.
- 2015 – Киев: после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начались столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получили ранения.
- 2018 – в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар" был ликвидирован Александр Захарченко.
Кто родился 21 августа
- 1811 – Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либреттист и художник.
- 1821 – Герман фон Гельмгольц, немецкий физик, физиолог и психолог.
- 1903 – Владимир Янкелевич, французский философ и музыковед.
- 1916 – Роберт Генбери Браун, англо-австралийский радиоастроном.
- 1975 – Руслан Лужевский, офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.
В этот день умерли:
- 1867 – Шарль Бодлер, французский поэт, литературный критик и переводчик, основоположник эстетики декаданса и символизма.
- 1963 – Жорж Брак, французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор; вместе с Пабло Пикассо основал кубизм в мировом искусстве.
- 1969 – Рокки Марчиано, американский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе.
- 1973 – Джон Форд, американский кинорежиссер, писатель, мастер вестерна, обладатель четырех "Оскаров" за лучшую режиссуру.
- 1997 – Диана, принцесса Уэльская.
