Какой праздник отмечают 31 августа в Украине: все об этом дне

В последний день лета отмечают как религиозные праздники, так и профессиональные и международные даты, имеющие общественное значение. В Украине сегодня – профессиональный праздник шахтеров. Верующие отмечают церковный праздник Возложение Пояса Пресвятой Богородицы.

На международном уровне 31 августа посвящен вопросам безопасности и образования – Международному дню осведомленности о передозировке, Всемирному дню дистанционного обучения и Всемирному дню знака "Стоп". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 августа

Возложение Пояса Пресвятой Богородицы

В церковном календаре 31 августа приходится на праздник Положения Пояса Пресвятой Богородицы. По преданию, Пояс Богородицы был перепоясан вокруг Ее тела и после Успения хранился как великая святыня. В IX веке его положили в Константинополе, в церкви Пресвятой Богородицы. Верующие обращаются в этот день с молитвами об исцелении и защите.

День шахтера в Украине

Каждый год в последнее воскресенье августа в Украине отмечают День шахтера – профессиональный праздник работников угольной и горнодобывающей промышленности. В 2025 году он приходится именно на 31 августа. Это день, когда чествуют мужество и самопожертвование тех, кто работает под землей, добывая энергетические ресурсы для страны.

Международный день осведомленности о передозировке

31 августа в мире также чествуют Международный день осведомленности о передозировке (International Overdose Awareness Day). Его цель – привлечь внимание к проблеме передозировки наркотическими веществами, снизить уровень стигматизации людей, пострадавших от зависимости, и почтить память тех, кто потерял жизнь из-за этой трагедии.

Всемирный день дистанционного обучения

Еще один современный праздник в этот день – Всемирный день дистанционного обучения. Пандемия и развитие цифровых технологий сделали дистанционное обучение неотъемлемой частью образовательного процесса. Этот день призван подчеркнуть роль интернета и новейших платформ в доступности образования для миллионов людей в разных уголках мира.

Всемирный день знака "Стоп"

Кроме того, 31 августа отмечают Всемирный день знака "Стоп". Это символическая возможность напомнить о безопасности на дорогах и важности соблюдения правил дорожного движения. Знак "Стоп" является универсальным в мире и олицетворяет культуру взаимоуважения среди водителей и пешеходов.

Исторические события 31 августа

1898 – официально открыт Киевский политехнический институт.

1907 – создана Антанта.

1939 – Верховный Совет СССР ратифицировал советско-германский пакт о ненападении.

1994 – в Берлине прошла торжественная церемония вывода российских войск из Германии.

1995 – на околоземную орбиту запущен первый украинский научно-исследовательский спутник Сич-1.

2015 – Киев: после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начались столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получили ранения.

2018 – в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар" был ликвидирован Александр Захарченко.

Кто родился 21 августа

1811 – Теофиль Готье, французский поэт, прозаик, литературный критик, либреттист и художник.

1821 – Герман фон Гельмгольц, немецкий физик, физиолог и психолог.

1903 – Владимир Янкелевич, французский философ и музыковед.

1916 – Роберт Генбери Браун, англо-австралийский радиоастроном.

1975 – Руслан Лужевский, офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1867 – Шарль Бодлер, французский поэт, литературный критик и переводчик, основоположник эстетики декаданса и символизма.

1963 – Жорж Брак, французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор; вместе с Пабло Пикассо основал кубизм в мировом искусстве.

1969 – Рокки Марчиано, американский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе.

1973 – Джон Форд, американский кинорежиссер, писатель, мастер вестерна, обладатель четырех "Оскаров" за лучшую режиссуру.

1997 – Диана, принцесса Уэльская.

