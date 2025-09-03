Какой праздник отмечают 3 сентября: все об этом дне

3 сентября – дата, сочетающая как духовные традиции, так и необычные современные празднования. Этот день отмечается в церковном календаре и напоминает о научных открытиях и изобретениях, изменивших мир. Православные верующие почитают святого священномученика Антима, епископа Никодимийского.

Видео дня

В мире отмечают День открытия уникальности ДНК, День рождения бюстгальтера и День небоскреба. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 сентября

Церковный праздник

Православная церковь в этот день чтит память святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Он жил на рубеже III–IV веков и отличался непоколебимой верой во времена преследований христиан. Антим помогал бедным, обращал язычников в христианство и оставил после себя память как пример стойкости в вере. Его мученическая смерть сделала его символом мужества и духовной силы.

День открытия уникальности ДНК

3 сентября также связан с наукой. Именно в этот день мир отмечает День открытия уникальности ДНК. Генетика доказала, что каждый человек имеет неповторимый код, который определяет внешность, черты характера, склонность к болезням и даже индивидуальные способности. Этот праздник напоминает о значении науки в понимании человеческой природы.

День рождения бюстгальтера

3 сентября считается еще и днем рождения бюстгальтера. Изобретение этого предмета гардероба стало настоящей революцией в мире моды и женского комфорта. Сегодня бюстгальтер – неотъемлемая часть одежды миллионов женщин в мире, но когда-то он был новаторской идеей, заменившей неудобные корсеты.

День небоскреба

А еще 3 сентября отмечают День небоскреба. Эти архитектурные гиганты стали символом урбанистики и технического прогресса. Небоскребы украшают мегаполисы мира, демонстрируя достижения инженерии и архитектуры. Они олицетворяют стремление человека "добраться до неба" и создать комфортную жизнь в вертикальных городах.

Исторические события 3 сентября

1791 год – утверждают первую Конституцию в Королевстве Франция;

1838 год – в Киеве открывают Институт благородных девиц;

1864 год – в Стокгольме мощный взрыв уничтожает лабораторию Альфреда Нобеля;

1912 год – в Великобритании начинает работу первый в мире консервный завод;

1914 год – добровольческий легион Украинских Сечевых Стрельцов (УСС), созданный во Львове в августе, приносит присягу на верность Австро-Венгерской империи;

1914 год – американка Мэри Фелпс Джекобс изобретает бюстгальтер;

1941 год – в Днепре начинает работу Южный краевой провод ОУН под руководством Святослава Вовка;

1943 год – британские войска под руководством маршала Монтгомери высаживаются на юге Королевства Италия;

1950 год – гонками на трассе в Монце (Италия) завершается первый чемпионат мира "Формула-1";

1953 год – вступает в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод;

1959 год – японская корпорация "Сони" начинает выпуск транзисторных радиоприемников;

1971 год – провозглашают независимость Катара;

1973 год – в Киеве открывают памятник Лесе Украинке;

1993 год – в Массандре (Республика Крым) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписывают протокол об урегулировании конфликта вокруг Черноморского флота (Массандровские соглашения);

1999 год – во Франции судья прекращает дело против 9 папарацци, которые преследовали машину с британской принцессой Дианой в ночь ее гибели;

2005 год – сборная Украины по футболу впервые в своей истории получает право выступить на Кубке Мира;

2014 год – в селе Победа на Луганщине российские боевики осуществляют обстрел из реактивных установок "Смерч" и фактически разрушают поселок.

Кто родился 3 сентября

1856 – Луис Салливан, архитектор, создатель первых небоскребов.

1869 – Фриц Прегль, австрийский химик, Нобелевский лауреат 1923 года "за изобретение метода микроанализа органических веществ".

1875 – Фердинанд Порше, австрийский автоконструктор, создатель Volkswagen Beetle, немецкого танка "Тигр", серии спортивных авто Porsche.

1899 – Фрэнк Макфарлейн Бернет, австралийский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1960 года "за открытие искусственной иммунной толерантности" (совместно с Питером Медаваром).

1905 – Карл Дэвид Андерсон, американский физик, первооткрыватель позитрона.

1928 – Дональд Фишер, американский предприниматель и филантроп, основатель мировой сети магазинов одежды Gap.

1953 – Жан-Пьер Жене, французский кинорежиссер ("Амели", "Длительная помолвка").

В этот день умерли:

1658 – Оливер Кромвель, руководитель гражданской войны в Англии.

1991 – Фрэнк Капра, американский кинорежиссер и продюсер итальянского происхождения, лауреат премии "Оскар".

2012 – Майкл Кларк Дункан, американский актер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда украинцы будут отмечать День защитников и защитниц.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.