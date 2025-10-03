Какой праздник отмечают 3 октября: все об этом дне

3 октября — это особая дата в календаре, сочетающая в себе глубокое религиозное значение и ряд положительных международных праздников. Этот день напоминает нам не только о важных христианских деятелях, но и о значимых исторических вехах и необходимости простых человеческих радостей.

Видео дня

От Всемирного дня улыбки до объединения Германии — эта дата достойна внимания.

Праздники 3 октября

Всемирный день трезвости (World Temperance Day)

Всемирный день смузи

Всемирный день грибников

День Немецкого единства

Всемирный день татуировщика

Всемирный день улыбки

День технаря или День техников

Церковный праздник 3 октября

Верующие в этот день чествуют:

Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона. Дионисий Ареопагит является одной из самых выдающихся фигур раннего христианства. Согласно преданию, он был афинским судьей (ареопагитом), обращенным в христианство апостолом Павлом. Он стал первым епископом Афинским и позже проповедовал в Галлии (современная Франция). Вместе с пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием он принял мученическую смерть. Ему приписывают написание ряда важных богословских трудов.

Преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Этот святой был монахом Киево-Печерской лавры. Он известен своим подвигом затворничества — добровольного уединения в пещере для молитвы и духовного совершенствования. Он посвятил свою жизнь строгому аскетизму и молитве.

Преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского. Преподобный Иоанн жил в VI веке и был епископом Кесарии (Палестинской). Он известен как ревностный защитник православия и сторонник аскетической жизни.

Святого Исихия Хоривита. Святой Исихий также был подвижником. Его называют "Хоривитом" из-за места его подвигов — вероятно, это было одно из монастырских поселений вблизи Иерусалима.

Исторические события 3 октября

382 — римский император Феодосий I выделил земли Фракии для поселения вестготов.

1533 — жители села под Виттенбергом (Священная Римская империя немецкой нации) продали все имущество в связи с прогнозируемым проповедником М. Штихелем концом света.

1621 — победа войска под предводительством П. Сагайдачного под Хотином.

1863 — президент США А. Линкольн объявил каждый последний четверг ноября Днем благодарения.

1866 — по Венскому договору Австрийская империя отдала Королевству Италия Венецию.

1875 — в Цинциннати открыт первый в США еврейский колледж.

1906 — международным сигналом бедствия был утвержден сигнал SOS (ранее действовал сигнал CQD).

1917 — в Чигирине начался Всеукраинский съезд казачества, во время которого утвердили устав организации и избрали ее Генеральный совет во главе с Павлом Скоропадским.

1925 — открыли Харьковский государственный театр оперы и балета.

1926 — в Праге начался Первый украинский научный съезд.

1929 — Королевство сербов, хорватов и словенцев получило официальное название Югославия.

1932 — Королевство Ирак получило полную независимость от Великобритании.

1935 — началась итальянско-абиссинская война.

1942 — немцы впервые испытали ракету Фау-2.

1945 — создана Всемирная федерация профсоюзов.

1945 — в возрасте 10 лет Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов и завоевал второй приз. За песенку "Старая овечка" он получил 5 долларов.

1952 — Великобритания провела испытания своей первой ядерной бомбы.

1952 — в Лос-Анджелесе сделана первая видеозапись на магнитную ленту.

1973 — памятник выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке открыт в Киеве.

1990 — завершился процесс объединения Восточной и Западной Германии, ежегодно отмечается как День Германского единства.

1993 — в Москве расстреляно танками здание Думы (Белый дом).

1993 — началась битва в Могадишо (закончилась 4 октября).

2003 — философ, доцент кафедры культуры ЛНУ им. Ивана Франко, Станислав Шендрик совершил акт самосожжения в знак протеста против незаконной продажи городскими властями земельного участка, который принадлежал ему согласно судебному решению.

2013 — Украина стала ассоциированным членом CERN.

Именинники3 октября

Антон, Денис, Иван, Павел, Павел, Петр.

OBOZ.UA предлагает полный церковный календарь на октябрь 2025 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.