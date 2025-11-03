Какой праздник отмечают 3 ноября: церковный календарь

3 ноября – день, насыщенный различными событиями, которые сочетают духовные, профессиональные и даже необычные мировые праздники. Сегодня отмечают вклад инженерных войск в безопасность государства. Православные верующие вспоминают священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

В мире отмечают Всемирный день медуз и День клише. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 ноября

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала – трех христианских подвижников IV века, пострадавших за веру во время преследований в Персии.

Акепсим был епископом, Иосиф – священником, а Айтал – диаконом. Они подверглись пыткам и казни за отказ отречься от христианства. Их мужество и непоколебимая вера стали символом духовной стойкости и преданности.

День инженерных войск Украины

На государственном уровне 3 ноября отмечается День инженерных войск Украины. Это профессиональный праздник воинов, которые отвечают за минно-взрывные работы, фортификационные сооружения, разминирование территорий и обеспечение проходов для военной техники.

Инженерные войска играют важную роль в защите государства, особенно во время войны, выполняя сложнейшие задачи в самых опасных условиях.

Всемирный день медуз

Необычный, но интересный праздник – Всемирный день медуз. Он посвящен этим загадочным морским существам, которые существуют более 500 миллионов лет. Цель праздника – привлечь внимание к экологическим проблемам океанов и роли медуз в морских экосистемах.

День клише

Еще один неофициальный, но креативный праздник – День клише. Его отмечают журналисты, копирайтеры и все, кто работает со словами. Этот день призван напомнить о важности оригинальности в речи и письме и вдохновить на поиск новых, свежих выражений вместо избитых фраз.

Исторические события 3 ноября

1871 – в Центральной Африке найдена пропавшая экспедиция Дэвида Ливингстона.

1903 – Панама при поддержке США отделилась от Колумбии.

1903 – нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен разработал электрокардиограф.

1918 – Венгрия объявила о своем отделении от Австрии.

1918 – Буковинское вече решило присоединить Северную Буковину к ЗУНР.

1918 – Кильское восстание, началась Ноябрьская революция в Германской империи.

1927 – В Нью-Йорке под рекой Гудзон открыт тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта.

1937 – В урочище Сандармох (Карельская АССР, Российская ССР, СССР) по решению отдельной тройки Ленинградского областного управления НКВД СССР расстреляно 265 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. В списке "украинских буржуазных националистов", казненных 3 ноября, Лесь Курбас, Николай Зеров, Николай Кулиш, Матвей Яворский, Владимир Чеховский, Валерьян Подмогильный, Павел Филиппович, Валерьян Полищук, Григорий Эпик, Мирослав Ирчан, Марко Вороной, Михаил Козорис, Алексей Слисаренко, Михаил Яловой и многие другие представители национальной интеллигенции. Всего в один день расстреляны десятки ученых, литераторов, работников культуры и

1941 – вермахт захватил Курск и Феодосию.

1943 – началась Битва за Киев.

1995 – ученые Техасского университета впервые выделили ген грудного рака.

1996 – в аэропорту Донецка киллеры в масках расстреляли народного депутата Украины, известного бизнесмена Евгения Щербаня.

2020 – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом

Кто родился 3 ноября

1801 – Карл Бедекер, немецкий издатель, автор первых путеводителей.

1900 – Дасслер Адольф, немецкий бизнесмен, основатель фирмы "Адидас".

1952 – Лесь Подервянский, украинский художник, автор сатирических пьес.

1962 – Андрей Жолдак, украинский театральный режиссер. Лауреат премии ЮНЕСКО (2004), Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2009).

1962 – Ирен Роздобудько, украинская писательница.

В этот день умерли:

1793 – Олимпия де Гуж, французская писательница и журналистка, политический деятель, феминистка, автор "Декларации прав женщины и гражданки".

1937 – Николай Зеров, Марко Вороной, Борис Пилипенко – украинские литераторы, расстрелянные в советском концлагере.

1937 – Николай Кулиш, украинский писатель, режиссер, драматург, расстрелян в урочище Сандармох (Карельская АССР, Российская ССР).

1937 – Лесь Курбас, украинский режиссер, актер, теоретик театра, драматург, публицист, переводчик, расстрелян в урочище Сандармох (Карельская АССР, Российская РФСР).

1949 – Соломон Роберт Гуггенхайм, американский меценат еврейского происхождения, выходец из Швейцарии, основатель Музея современного искусства в Нью-Йорке.

1954 – Анри Матисс, французский живописец, график, мастер декоративного искусства.

1963 – Борис Костич, югославский шахматист, международный гроссмейстер.

2005 – Энне Бурда, немецкая издательница. Основательница журнала "Burda Moden" (ныне "Burda Fashion").

