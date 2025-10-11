Когда Третья Пречистая: дата праздника в 2025 году

Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третью Пречистую православные Украины отмечают 21 ноября. Этот праздник входит в число двунадесятых и очень почитается у христиан.

Объясняем также, почему Третья Пречистая теперь празднуется в другой день, чем раньше.

Когда празднуют Третью Пречистую

Ранее православные отмечали Введение во храм Пресвятой Богородицы ежегодно 4 декабря. Но в 2023 году Украинская православная церковь перешла на новоюлианский календарь, который сместил даты почти всех праздников (кроме пасхального цикла) на 13 дней назад. Это гармонизировало жизнь ПЦУ с другими христианскими церквями мира. И именно так Третья Пречистая начала отмечаться 21 ноября.

Что отмечают в этот день

Праздник Третьей Пречистой посвящен чествованию дня, когда родители Божьей Матери Иоаким и Анна выполнили данный богу обет и в трехлетнем возрасте отдали свою дочь Марию в Иерусалимский храм на воспитание и служение. По христианским представлениям, именно при храме Мария получила духовное воспитание и подготовилась к отведенной для нее роли стать матерью Сына Божьего.

Примечательно, что история введения Марии в храм не упоминается в канонических библейских текстах. Однако этот сюжет церковь чтит и ежегодно отмечает соответствующий праздник.

Традиции Третьей Пречистой

Поскольку праздник считается одним из крупнейших в церковном году, в этот день верующие откладывают любую работу. Третью Пречистую полагается провести в молитве, стоит также посетить церковную службу.

Больших застолий на праздник не проводят, ведь он приходится на период Рождественского поста. Однако наши предки организовывали в праздник ярмарки. А еще ходили друг к другу в гости. Считалось, если первым придет молодой человек, год будет хорошим. А если кто-то из старших людей – это было плохой приметой.

