Какой праздник отмечают 3 февраля в Украине: все об этом дне

В третий день февраля свои именины по церковному календарю отмечают Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна. Церковь в этот день отмечает праздник праведных Симеона Богоприимца и Анны, пророка Азарии.

Какие еще официальные и неформальные праздники выпадают на 3 февраля, рассказывает OBOZ.UA. Говорим также об основных исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 февраля

День праведных Симеона Богоприимца и Анны – православная церковь 3 февраля чтит память персон, связанных с евангельской историей. О них упоминается в повествовании о Сретении Господнем. На сороковой день после рождения Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Именно тогда старец Симеон взял Младенца на руки, а Анна стала свидетелем этого события. По церковному преданию, Симеон прожил до 360 лет и участвовал в переводе Священного Писания с еврейского на греческий язык. В процессе он узнал, что умереть ему суждено только после встречи с Мессией. Между тем, в Евангелии от Луки рассказывается об Анне-пророчице – набожной вдове, которой на момент встречи с Иисусом было 84 года. После Сретения она возвещала людям о приходе Сына Божьего на землю.

Вечер свиданий с собаками – за бурным ходом событий мы можем забывать о том, как наши четвероногие любимцы нуждаются во внимании от нас. Сегодня вечером отложите все дела и отведите своего пса не на прогулку, а на настоящее свидание. Сходите в какое-то красивое место, угостите пушистика любимым лакомством и даже станцуйте вместе под пение уличных музыкантов.

День подкормки птиц – для тех, кто не имеет собаки, сегодня тоже есть возможность пообщаться с живой природой. Покормите сегодня птиц. Пернатые выполняют множество полезных функций в природе – они уничтожают насекомых-вредителей, распространяют семена растений и просто очень красиво поют. Поэтому положите им в кормушку что-то вкусненькое. Но имейте в виду, что хлеб птицам только вредит. В природе они едят сырые и не соленые семечки, мякоть различных плодов, сырые или полусваренные каши без соли и жира.

День призыва к холостяцкой жизни – оставаться в одиночестве и не вступать в отношения является таким же достойным уважения жизненным выбором, как и решение вступить в брак и создать семью. Поэтому в противовес грядущему Дню святого Валентина, мир сегодня чествует холостых людей. Акцент в этот день делается на заботе о себе, которую следует проявлять каждому человеку в мире, независимо от его романтического статуса. А также на преимуществах холостяцкой жизни, таких как независимость.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой – крепкое словцо иногда действительно помогает нам справиться со стрессом. Однако сегодняшний праздник направлен на то, чтобы поощрить людей, прежде всего детей, как можно реже употреблять брань. Пусть нецензурные слова остаются для действительно сложных ситуаций, а наша ежедневная речь будет свободной от них.

Какие исторические события произошли 3 февраля

1261 — немецкие рыцари Тевтонского ордена потерпели поражение от литовского войска в битве при Ленневардене.

1456 — ополчение Новгородской Республики потерпело в битве под Русой поражение от татарско-московских войск великого князя Василия II.

1488 — Бартоломеу Диаш достиг мыса Доброй Надежды.

1509 — португальская эскадра Франсишку де Алмейды победила объединенный флот гуджаратов, мамелюков и заморинов в битве при Диу, что позволило Португалии захватить ключевые порты в Индийском океане.

1637 — тюльпаномания в Нидерландах. Количество продавцов тюльпанов превысило количество покупателей, из-за чего началась биржевая паника и всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

1690 — в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в обращение бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдат-наемников в войне с Квебеком.

1783 — испанский король Карл III признал независимость США.

1823 — в Венеции состоялась премьера оперы Россини "Семирамида".

1863 — в местной газете городка Вирджиния (штат Невада) опубликован юмористический рассказ 27-летнего журналиста Сэмюэля Ленгхорна Клеменса, подписанный псевдонимом Марк Твен.

1867 — Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи).

1917 — США разорвали дипломатические отношения с Германией. Причиной демарша стало потопление американского парохода Housatonic у берегов Силли.

1921 — в Тарнове (Польша) начала работу "Совет республики" — временное украинское правительство в изгнании.

1926 — в Чехословакии чешский язык стал официальным.

1929 — завершился Первый конгресс Украинских националистов (28 января — 3 февраля) в Вене, где создана Организация украинских националистов, председателем провода которой был избран Евгений Коновалец.

1930 — в Индии впервые членом местного совета стал представитель касты неприкасаемых.

1940 — в ходе битвы за Британию над Англией сбит первый немецкий бомбардировщик; в Виннипеге создан Комитет украинцев Канады.

1945 — американские войска прорвали немецкую оборонительную линию Зигфрида.

1966 — советская непилотируемая космическая станция "Луна-9", стартовавшая с поверхности Земли 31 января, впервые совершила мягкую посадку на поверхность Луны. Станция первой передала на Землю панорамные фото лунной поверхности.

1969 — в Каире на Палестинском национальном конгрессе новым лидером Организации освобождения Палестины избран Ясир Арафат — основателя и председателя террористической организации ФАТХ.

1981 — Гро Харлем Брундтланд стала первой в мире женщиной — премьер-министром, возглавив правительство Норвегии.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Турцией.

1994 — Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

1995 — первые военные учения НАТО на территории бывшей ГДР.

2009 — закончился процесс "Румыния против Украины" в Международном суде в Гааге относительно статуса украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Змеиный признан именно островом, как на том настаивала Украина (а не скалой, как доказывали румыны), однако большая часть спорной СЭЗ отдана Румынии.

2018 — в сирийской провинции Идлиб из ПЗРК был сбит российский самолет Су-25. Пилот Роман Филиппов был убит повстанцами после катапультирования.

