Какой праздник отмечают 29 января: все об этом дне

Календарь 29 января поражает своей насыщенностью: это дата, где глубокая церковная традиция встречается с переломными моментами мировой истории и технологическими прорывами. Для украинцев этот день навсегда запечатлен в памяти как дата подвига под Крутами – символ несокрушимости духа молодых защитников нашей независимости.

В то же время мир отмечает рождение первого бензинового автомобиля и чтит отвагу покорителей космоса в День памяти NASA. В православном календаре это время особого уважения к священномученику Игнатию Богоносцу и святителю Лаврентию, чьи жизни стали примером непоколебимой веры. Предлагаем окунуться в историю этой даты, чтобы узнать, как события прошлых веков – от основания университетов до открытия мыса Горн – продолжают влиять на наше настоящее.

Праздники в Украине и мире

День памяти героев Крут

День памяти NASA (NASA's Day of Remembrance)

День пазлов и головоломок

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

День изобретения автомобиля

Церковный праздник 29 января

Сегодня Церковь вспоминает два значимых события: перенесение мощей одного из первых христианских епископов и день памяти выдающегося подвижника Киево-Печерской лавры.

Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца

Святой Игнатий был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Антиохийским. Свое прозвище Богоносец он получил за то, что, по преданию, Иисус Христос брал его ребенком на руки, а также потому, что он всегда "носил Бога в своем сердце".

В 107 году за веру во Христа он был брошен на растерзание львам в Риме. Его верные ученики собрали оставшиеся кости и перенесли их в Антиохию.

Святителя Лаврентия, затворника Печерского

Святой Лаврентий жил в XII веке и был монахом Киево-Печерского монастыря. Он известен своим стремлением к строгому подвижничеству.

Лаврентий желал жить в затворе (полном одиночестве), и хотя сначала ему не позволяли этого в Лавре, он осуществил свое намерение в монастыре великомученика Димитрия. Позже он стал епископом Туровским.

Согласно летописям, святой имел особый дар изгонять бесов и исцелять болезни, в частности слепоту. Его нетленный покой ныне находится в Ближних пещерах Лавры.

События 29 января

1616 — голландские мореплаватели Якоб Лемер и Виллем Схаутен открыли крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн

1635 — кардинал Ришелье основал Французскую академию наук

1710 — указ об официальном введении русского гражданского алфавита. Церковь продолжает пользоваться старославянским алфавитом

1805 — подписан указ об открытии в Харькове Императорского университета, второго по возрасту (после Львовского университета) университета современной Украины.

1850 — сенатор Генри Клей представил план "Компромисса 1850 года", который должен был примирить Северные и Южные штаты Америки.

1856 — королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны — "Крест Виктории".

1886 — немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1896 — американский физик Эмиль Груббе впервые использовал радиоактивное излучение для лечения рака.

1896 — состоялись первые испытания английского танка.

1907 — Ли де Форест запатентовал аудион, или триод — первый практический электронный усилитель.

1918 — состоялся бой под Крутами

1918 — в Киеве в три часа ночи началось большевистское восстание, которое имело целью нанести удар по власти и войску Центральной Рады независимой УНР накануне вступления в столицу красной российской армии под командованием Муравьева.

1921 — на конференции в Париже страны-победители в 1-й Мировой войне определили сумму военных репараций для Германии — 226 миллиардов золотом должны были быть выплачены в течение 42-х лет.

1922 — под массой снега рухнул кинотеатр в Нью-Йорке, в результате чего погибло 120 человек.

1927 — в Лондоне открыли "Park Lane Hotel" — первый отель, в каждом номере которого была ванная комната.

1929 — в Нашвилле (Теннесси, США) организована первая в мире школа тренировки собак-поводырей.

1947 — в Великобритании зарегистрировали рекордно низкую температуру воздуха — 26,7 градуса мороза.

1978 — Швеция первой в мире официально запретила использование аэрозольных баллончиков из-за их разрушительного влияния на озоновый слой Земли.

1990 — создана Государственная комиссия по проблемам крымскотатарского народа.

1996 — президент Франции Жак Ширак объявил о полном прекращении его страной ядерных испытаний.

2002 — президент США Джордж Уокер Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею "Осью зла".

2024 — Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года из-за допинг-дела.

Именинники 29 января

Дмитрий, Иван, Константин, Роман.

