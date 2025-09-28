Какой праздник отмечают 28 сентября: все об этом дне: все об этом дне
28 сентября календарь объединяет сразу несколько важных дат – от религиозных чествований и профессиональных праздников до международных инициатив, касающихся образования, здоровья и экологии. В этот день верующие вспоминают преподобного Харитона Исповедника. С профессиональным праздником поздравляют воспитателей и машиностроителей.
На международных инициативах говорят о праве на доступ к информации, защите рек и профилактике бешенства. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 28 сентября
Православный календарь
В православном календаре в этот день чествуют преподобного Харитона – святого, который прославился своей твердостью в вере, духовным подвигом и основанием нескольких монастырей в Палестине. Для верующих это день молитвы, размышлений и духовного очищения.
Профессиональные праздники в Украине
- Всеукраинский день дошкольного образования (День воспитателя и дошкольных работников). Этот праздник отмечают работники детских садов и дошкольных учреждений. Он призван подчеркнуть важную роль воспитателей в развитии и становлении личности ребенка.
- День машиностроителя Украины. Праздник чествует инженеров, конструкторов, рабочих и всех, кто работает в машиностроительной отрасли. Машиностроение – одна из ключевых сфер украинской промышленности, обеспечивающая развитие экономики и технологий.
Международные и всемирные дни
- Всемирный день рек. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам загрязнения и истощения рек, напомнить о важности защиты водных ресурсов для будущих поколений.
- Всемирный день борьбы с бешенством. Этот день направлен на повышение осведомленности об опасном вирусном заболевании, которое угрожает как людям, так и животным, и на распространение информации о методах профилактики.
- День глупых вопросов. Неформальный международный праздник, который напоминает: не существует "глупых" вопросов, ведь любой из них может стать путем к новым знаниям.
- Международный день всеобщего доступа к информации касается права каждого человека на свободный доступ к информации, прозрачность в работе государственных органов и защиту свободы слова.
- Всемирный день глухих, посвященный поддержке людей с нарушениями слуха, развитию инклюзивных программ и популяризации жестового языка как полноценного средства коммуникации.
Исторические события 28 сентября
- 1066 – норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Королевство Англия.
- 1618 – В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.
- 1651 – между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключен Белоцерковский мирный договор.
- 1870 – войска Пруссии захватили Страсбург.
- 1939 – СССР и Третий Рейх подписали новые (после пакта Молотова-Риббентропа) секретные протоколы к Договору о дружбе и границах, согласно которым западная граница СССР устанавливалась по рекам Западный Буг и Нарев и в сферу влияния Советского Союза отходили Литва и Бессарабия.
- 1979 – прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора.
- 1994 – Во Франции состоялась премьера фильма "Леон-киллер".
Кто родился 28 сентября
- 551 года до н. э. – Конфуций, древнекитайский философ и политический деятель, титульная фигура в конфуцианстве.
- 1803 – Проспер Мериме, французский драматург, новеллист, историк, этнограф, романист.
- 1918 – Василий Сухомлинский, украинский педагог и писатель.
- 1924 – Марчелло Мастроянни, итальянский актер.
- 1929 – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, писатель, политик.
- 1934 – Брижит Бардо, французская актриса, секс-символ 1950-60-х ("И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Презрение")
- 1987 – Хилари Дафф, американская певица и актриса.
В этот день умерли:
- 1895 – Луи Пастер, выдающийся французский микробиолог и химик.
- 1902 – Эмиль Золя, французский писатель
- 1956 – Остап Вишня, украинский писатель, новеллист, классик сатирической прозы XX в.
- 1956 – Уильям Боинг, американский самолетостроитель, основатель американской авиастроительной компании "Boeing".
- 1966 – Андре Бретон, французский поэт и писатель, основоположник сюрреализма.
- 1978 – Иоанн Павел I, кардинал, Папа Римский. Умер на 33-й день после своего избрания Папой.
- 2010 – Артур Пенн, американский режиссер, актер, продюсер, сценарист и общественный деятель.
