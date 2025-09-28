Какой праздник отмечают 28 сентября: все об этом дне: все об этом дне

28 сентября календарь объединяет сразу несколько важных дат – от религиозных чествований и профессиональных праздников до международных инициатив, касающихся образования, здоровья и экологии. В этот день верующие вспоминают преподобного Харитона Исповедника. С профессиональным праздником поздравляют воспитателей и машиностроителей.

На международных инициативах говорят о праве на доступ к информации, защите рек и профилактике бешенства. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 сентября

Православный календарь

В православном календаре в этот день чествуют преподобного Харитона – святого, который прославился своей твердостью в вере, духовным подвигом и основанием нескольких монастырей в Палестине. Для верующих это день молитвы, размышлений и духовного очищения.

Профессиональные праздники в Украине

Всеукраинский день дошкольного образования (День воспитателя и дошкольных работников). Этот праздник отмечают работники детских садов и дошкольных учреждений. Он призван подчеркнуть важную роль воспитателей в развитии и становлении личности ребенка.

День машиностроителя Украины. Праздник чествует инженеров, конструкторов, рабочих и всех, кто работает в машиностроительной отрасли. Машиностроение – одна из ключевых сфер украинской промышленности, обеспечивающая развитие экономики и технологий.

Международные и всемирные дни

Всемирный день рек. Цель этого дня – привлечь внимание к проблемам загрязнения и истощения рек, напомнить о важности защиты водных ресурсов для будущих поколений.

Всемирный день борьбы с бешенством. Этот день направлен на повышение осведомленности об опасном вирусном заболевании, которое угрожает как людям, так и животным, и на распространение информации о методах профилактики.

День глупых вопросов. Неформальный международный праздник, который напоминает: не существует "глупых" вопросов, ведь любой из них может стать путем к новым знаниям.

Международный день всеобщего доступа к информации касается права каждого человека на свободный доступ к информации, прозрачность в работе государственных органов и защиту свободы слова.

Всемирный день глухих, посвященный поддержке людей с нарушениями слуха, развитию инклюзивных программ и популяризации жестового языка как полноценного средства коммуникации.

Исторические события 28 сентября

1066 – норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Королевство Англия.

1618 – В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1651 – между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключен Белоцерковский мирный договор.

1870 – войска Пруссии захватили Страсбург.

1939 – СССР и Третий Рейх подписали новые (после пакта Молотова-Риббентропа) секретные протоколы к Договору о дружбе и границах, согласно которым западная граница СССР устанавливалась по рекам Западный Буг и Нарев и в сферу влияния Советского Союза отходили Литва и Бессарабия.

1979 – прекращено существование СЕНТО – Организации Центрального договора.

1994 – Во Франции состоялась премьера фильма "Леон-киллер".

Кто родился 28 сентября

551 года до н. э. – Конфуций, древнекитайский философ и политический деятель, титульная фигура в конфуцианстве.

1803 – Проспер Мериме, французский драматург, новеллист, историк, этнограф, романист.

1918 – Василий Сухомлинский, украинский педагог и писатель.

1924 – Марчелло Мастроянни, итальянский актер.

1929 – Дмитрий Павлычко, украинский поэт, писатель, политик.

1934 – Брижит Бардо, французская актриса, секс-символ 1950-60-х ("И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Презрение")

1987 – Хилари Дафф, американская певица и актриса.

В этот день умерли:

1895 – Луи Пастер, выдающийся французский микробиолог и химик.

1902 – Эмиль Золя, французский писатель

1956 – Остап Вишня, украинский писатель, новеллист, классик сатирической прозы XX в.

1956 – Уильям Боинг, американский самолетостроитель, основатель американской авиастроительной компании "Boeing".

1966 – Андре Бретон, французский поэт и писатель, основоположник сюрреализма.

1978 – Иоанн Павел I, кардинал, Папа Римский. Умер на 33-й день после своего избрания Папой.

2010 – Артур Пенн, американский режиссер, актер, продюсер, сценарист и общественный деятель.

