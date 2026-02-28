Какой праздник отмечают 28 февраля в Украине: все об этом дне
28 февраля – дата, которая сочетает в себе профессиональные, международные и духовные события. В этот день в Украине чествуют представителей важных служб, вспоминают выдающихся святых и обращают внимание на глобальные инициативы, касающиеся здоровья, культуры и прав человека.
Календарь насыщен как официальными, так и необычными всемирными праздниками, каждый из которых имеет свою историю и смысл. Кроме того, 28 февраля обозначено рядом знаковых событий мировой и украинской истории.
Праздники в Украине и мире
- День работников патрульно-постовой службы Украины
- День штурманской службы авиации Вооруженных Сил
- Международный день соревнований по скороговоркам (International Tongue Twister Contest Day)
- Всемирный день портных
- Всемирный день редких заболеваний
- Неделя еврейской книги (Jewish Book Week)
- Международный день распространения информации о повторяющихся травмах (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)
- Всемирный день глотателей мечей (World Sword Swallowers Day)
- Всемирный день скауза (Global Scouse Day)
- День зубной феи (Tooth Fairy Day)
Церковный праздник 28 февраля
28 февраля православные верующие чтят память святителя Арсения, митрополита Ростовского, который прославился как мудрый церковный деятель и непоколебимый исповедник веры в XVIII веке. В этот же день церковь вспоминает преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского, который посвятил свою жизнь строгому аскетизму и молитве в Дальних пещерах монастыря. Оба святые являются примерами глубокой духовной силы и преданности Богу, а их память напоминает о важности смирения и твердости в убеждениях.
События этого дня
- 202 г. до н.э. — Лю Бан взошел на китайский престол как первый император династии Хань.
- 1066 — открылось Вестминстерское аббатство.
- 1654 — король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.
- 1700 — Швеция перешла на собственный календарь, действовавший до 1712 года.
- 1825 — заключена конвенция о разграничении владений Российской империи и Великобритании в Северной Америке.
- 1835 — этим днем датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута.
- 1854 — основана Республиканская партия США.
- 1921 — в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры. Восстание было поддержано экипажами многих военных кораблей, но в марте было жестоко подавлено войсками Красной армии.
- 1922 — Великобритания в одностороннем порядке прекратила свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость. Египетский султан принял титул короля под именем Фуад I.
- 1922 — осуществлена первая постановка спектакля "Принцесса Турандот" Карло Гоцци в третьей студии МХТ.
- 1925 — акционерное общество "Радиопередача" начало выпускать специальную газету "Новости радио".
- 1933 — после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ "О защите республики", которым отменялись все основные гражданские свободы. 1935 — в исследовательском учреждении DuPont (Уилмингтон, Делавэр, США) изготовлен первый образец нейлона.
- 1955 — состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.
- 1971 — в Лихтенштейне подтверждено законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.
- 1984 — Майкл Джексон выиграл почти все награды "Грэмми" — восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд.
- 1986 — в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министр Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, председателя международной неправительственной организации "Независимая комиссия по вопросам разоружения".
- 1988 — в Сумгаите (Азербайджан) совершен погром армянского населения.
- 2000 — Ирак и Сирия возобновили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.
- 2013 — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекся от престола.
- 2015 — Макарий (Малетич), избран местоблюстителем предстоятельской кафедры УАПЦ (до того — митрополит Львовский, управляющий Ровенской, Волынской и Таврической епархиями).
- 2022 — Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.
- 2024 — Совет Европейского Союза одобрил инструмент Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.
Именинники 28 февраля
Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян, Ефросиния, София.
