Какой праздник отмечают 28 февраля в Украине: все об этом дне

28 февраля – дата, которая сочетает в себе профессиональные, международные и духовные события. В этот день в Украине чествуют представителей важных служб, вспоминают выдающихся святых и обращают внимание на глобальные инициативы, касающиеся здоровья, культуры и прав человека.

Календарь насыщен как официальными, так и необычными всемирными праздниками, каждый из которых имеет свою историю и смысл. Кроме того, 28 февраля обозначено рядом знаковых событий мировой и украинской истории.

Праздники в Украине и мире

День работников патрульно-постовой службы Украины

День штурманской службы авиации Вооруженных Сил

Международный день соревнований по скороговоркам (International Tongue Twister Contest Day)

Всемирный день портных

Всемирный день редких заболеваний

Неделя еврейской книги (Jewish Book Week)

Международный день распространения информации о повторяющихся травмах (International Repetitive Strain Injury Awareness Day)

Всемирный день глотателей мечей (World Sword Swallowers Day)

Всемирный день скауза (Global Scouse Day)

День зубной феи (Tooth Fairy Day)

Церковный праздник 28 февраля

28 февраля православные верующие чтят память святителя Арсения, митрополита Ростовского, который прославился как мудрый церковный деятель и непоколебимый исповедник веры в XVIII веке. В этот же день церковь вспоминает преподобного Кассиана, затворника Киево-Печерского, который посвятил свою жизнь строгому аскетизму и молитве в Дальних пещерах монастыря. Оба святые являются примерами глубокой духовной силы и преданности Богу, а их память напоминает о важности смирения и твердости в убеждениях.

События этого дня

202 г. до н.э. — Лю Бан взошел на китайский престол как первый император династии Хань.

1066 — открылось Вестминстерское аббатство.

1654 — король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.

1700 — Швеция перешла на собственный календарь, действовавший до 1712 года.

1825 — заключена конвенция о разграничении владений Российской империи и Великобритании в Северной Америке.

1835 — этим днем датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута.

1854 — основана Республиканская партия США.

1921 — в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры. Восстание было поддержано экипажами многих военных кораблей, но в марте было жестоко подавлено войсками Красной армии.

1922 — Великобритания в одностороннем порядке прекратила свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость. Египетский султан принял титул короля под именем Фуад I.

1922 — осуществлена первая постановка спектакля "Принцесса Турандот" Карло Гоцци в третьей студии МХТ.

1925 — акционерное общество "Радиопередача" начало выпускать специальную газету "Новости радио".

1933 — после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ "О защите республики", которым отменялись все основные гражданские свободы. 1935 — в исследовательском учреждении DuPont (Уилмингтон, Делавэр, США) изготовлен первый образец нейлона.

1955 — состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин.

1971 — в Лихтенштейне подтверждено законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.

1984 — Майкл Джексон выиграл почти все награды "Грэмми" — восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд.

1986 — в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министр Швеции Улофа Пальме, авторитетного во всем мире политического деятеля, председателя международной неправительственной организации "Независимая комиссия по вопросам разоружения".

1988 — в Сумгаите (Азербайджан) совершен погром армянского населения.

2000 — Ирак и Сирия возобновили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.

2013 — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекся от престола.

2015 — Макарий (Малетич), избран местоблюстителем предстоятельской кафедры УАПЦ (до того — митрополит Львовский, управляющий Ровенской, Волынской и Таврической епархиями).

2022 — Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

2024 — Совет Европейского Союза одобрил инструмент Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Именинники 28 февраля

Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Семен, Ян, Ефросиния, София.

