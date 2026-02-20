УкраїнськаУКР
Календарь праздников на март 2026: когда отмечают Благовещение

Март 2026 года в церковном календаре обозначен периодом Великого поста. В течение месяца верующие придерживаются духовной подготовки к Пасхе. Календарь содержит поминальные субботы и дни почитания святых. 

Особое место занимает Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на март-2026.

Когда отмечают Благовещение

В 2026 году по новоюлианскому календарю Благовещение Пречистой Девы Марии отмечают 25 марта. Это один из двунадесятых праздников, посвященный известию архангела Гавриила Деве Марии о рождении Спасителя. Несмотря на то что праздник приходится на Великий пост, он имеет радостный характер и занимает особое место в богослужебном цикле.

На следующий день, 26 марта, верующие отмечают Собор архангела Гавриила.

Православный календарь на март 2026 года

  • 1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;
  • 2 марта – святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;
  • 3 марта – о блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
  • 4 марта – святого преподобного Герасима, что в Иордане;
  • 5 марта – святого мученика Конона;
  • 6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;
  • 7 марта – поминальная суббота; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
  • 8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;
  • 9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;
  • 10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
  • 11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
  • 12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого Григория, Папы;
  • 13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
  • 14 марта – поминальная суббота; святого преподобного Венедикта;
  • 15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;
  • 16 марта – святых мучеников Савина и Папы;
  • 17 марта – святого преподобного Алексия, человека Божия;
  • 18 марта – святого архиепископа Кирилла;
  • 19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;
  • 20 марта – святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
  • 21 марта – поминальная суббота; святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
  • 22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;
  • 23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;
  • 24 марта – святого преподобного Захарии;
  • 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
  • 26 марта – Собор архангела Гавриила;
  • 27 марта – святой мученицы Матроны;
  • 28 марта – святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
  • 29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;
  • 30 марта – святого преподобного Иоанна Лествичника;
  • 31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.

Поминальные субботы Великого поста

В марте 2026 года установлены три родительские поминальные субботы: 7 марта, 14 марта и 21 марта. В эти дни верующие особенно молятся за упокой душ умерших.

