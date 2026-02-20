Календарь праздников на март 2026: когда отмечают Благовещение

Март 2026 года в церковном календаре обозначен периодом Великого поста. В течение месяца верующие придерживаются духовной подготовки к Пасхе. Календарь содержит поминальные субботы и дни почитания святых.

Особое место занимает Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на март-2026.

Когда отмечают Благовещение

В 2026 году по новоюлианскому календарю Благовещение Пречистой Девы Марии отмечают 25 марта. Это один из двунадесятых праздников, посвященный известию архангела Гавриила Деве Марии о рождении Спасителя. Несмотря на то что праздник приходится на Великий пост, он имеет радостный характер и занимает особое место в богослужебном цикле.

На следующий день, 26 марта, верующие отмечают Собор архангела Гавриила.

Православный календарь на март 2026 года

1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;

2 марта – святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;

3 марта – о блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта – святого преподобного Герасима, что в Иордане;

5 марта – святого мученика Конона;

6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;

7 марта – поминальная суббота; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;

8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;

9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;

10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;

11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого Григория, Папы;

13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

14 марта – поминальная суббота; святого преподобного Венедикта;

15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;

16 марта – святых мучеников Савина и Папы;

17 марта – святого преподобного Алексия, человека Божия;

18 марта – святого архиепископа Кирилла;

19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;

20 марта – святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

21 марта – поминальная суббота; святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;

23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;

24 марта – святого преподобного Захарии;

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта – Собор архангела Гавриила;

27 марта – святой мученицы Матроны;

28 марта – святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;

29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;

30 марта – святого преподобного Иоанна Лествичника;

31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.

Поминальные субботы Великого поста

В марте 2026 года установлены три родительские поминальные субботы: 7 марта, 14 марта и 21 марта. В эти дни верующие особенно молятся за упокой душ умерших.

