Календарь праздников на март 2026: когда отмечают Благовещение

Март 2026 года в церковном календаре обозначен периодом Великого поста. В течение месяца верующие придерживаются духовной подготовки к Пасхе. Календарь содержит поминальные субботы и дни почитания святых.
Особое место занимает Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на март-2026.
Когда отмечают Благовещение
В 2026 году по новоюлианскому календарю Благовещение Пречистой Девы Марии отмечают 25 марта. Это один из двунадесятых праздников, посвященный известию архангела Гавриила Деве Марии о рождении Спасителя. Несмотря на то что праздник приходится на Великий пост, он имеет радостный характер и занимает особое место в богослужебном цикле.
На следующий день, 26 марта, верующие отмечают Собор архангела Гавриила.
Православный календарь на март 2026 года
- 1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;
- 2 марта – святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;
- 3 марта – о блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
- 4 марта – святого преподобного Герасима, что в Иордане;
- 5 марта – святого мученика Конона;
- 6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;
- 7 марта – поминальная суббота; святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
- 8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никомидийского;
- 9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;
- 10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
- 11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
- 12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого Григория, Папы;
- 13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
- 14 марта – поминальная суббота; святого преподобного Венедикта;
- 15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;
- 16 марта – святых мучеников Савина и Папы;
- 17 марта – святого преподобного Алексия, человека Божия;
- 18 марта – святого архиепископа Кирилла;
- 19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;
- 20 марта – святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
- 21 марта – поминальная суббота; святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
- 22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;
- 23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;
- 24 марта – святого преподобного Захарии;
- 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
- 26 марта – Собор архангела Гавриила;
- 27 марта – святой мученицы Матроны;
- 28 марта – святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
- 29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;
- 30 марта – святого преподобного Иоанна Лествичника;
- 31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.
Поминальные субботы Великого поста
В марте 2026 года установлены три родительские поминальные субботы: 7 марта, 14 марта и 21 марта. В эти дни верующие особенно молятся за упокой душ умерших.
