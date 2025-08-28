Какой праздник отмечают 28 августа в Украине: все об этом дне

28 августа в Украине и мире отмечают ряд важных дат и событий. Этот день сочетает древние народные традиции, церковные праздники, а также современные международные инициативы.

Видео дня

В Украине именно в этот день завершается жатва, что символически отмечают праздником Обжинок с богатыми обрядами и песнями.

В церковном календаре дата посвящена памяти нескольких святых и почитанию мощей преподобных. Также 28 августа запомнилось значительными историческими событиями в мире и имеет немало интересных праздников.

Праздники 28 августа

Международный день каберне

Обжинки

День галстука-бабочки

Международный день публичного чтения комиксов

Церковный праздник 28 августа

Верующие сегодня чтят память иеромонаха преподобного Моисея Мурина, отмечают обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

Исторические события 28 августа

1797 — США согласились платить выкуп Тунису за то, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море.

1850 — в Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин".

1879 — после завершения британо-зулусской войны в 1879 году британцы арестовали зулусского короля Сетшвайо и выслали его из Зулуленда.

1921 — в Киеве расстреляны 47 членов ЦУПКома (Центрального Украинского Повстанческого Комитета), среди которых были Иван Андрух, соучредитель УВО, и поэт-военный Григорий Чупринка.

1924 — Августовское выступление грузин против советской власти.

1925 – председатель Совнаркома Алексей Рыков подписал декрет о возобновлении изготовления водки.

1937 — в Японской империи была основана компания Toyota.

1941 — в Советском Союзе ликвидировано Автономную Советскую Социалистическую Республику Немцев Поволжья, а все этнические немцы республики высланы в Сибирь и Среднюю Азию.

1946 — США воспользовались правом вето на вступление в ООН таких стран, как Монгольская Народная Республика и Народная Социалистическая Республика Албания. США поддержала Великобритания.

1963 — у Мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались 200 тысяч участников марша протеста против расовой сегрегации и дискриминации. Перед ними со своей знаменитой речью "У меня есть мечта" выступил борец за гражданские права темнокожих граждан Америки Мартин Лютер Кинг.

1988 — в Германии состоялись демонстрационные полеты, во время которых над американской авиабазой в Рамштайне столкнулись три итальянских самолета, которые выполняли групповой полет — обломки самолетов упали на землю в толпу наблюдателей, что привело к гибели 66 человек.

1990 — Ирак объявил оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовал город-столицу Кувейт в Кадиму и образовал новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна. В этот же день было сформировано новое марионеточное правительство провинции Кувейт под руководством Алаа Хусейна.

1996 — после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни порознь лондонский суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану.

1999 — в столице Малайзии Куала-Лумпуре открылось самое высокое на то время сооружение — две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра "Башни Петронас" высотой 452 метра каждая.

Именинники 28 августа

Василий, Георгий, Иван, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Федор, Анна.

OBOZ.UA напоминает, что в Украине с 2025 года День молодежи будет праздноваться в другую дату.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.