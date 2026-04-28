Какой праздник отмечают 28 апреля: все об этом дне
28 апреля – день, в котором сочетаются профессиональные праздники, церковные традиции и важные страницы мировой истории. В этот день в Украине поздравляют работников скорой помощи и напоминают о значении безопасных условий труда.
В мире также обращают внимание на экологические инициативы, здоровье человека и культурные события. Верующие чтят память святых апостолов Иасона и Сосипатра, которые посвятили жизнь распространению христианской веры.
Кроме того, 28 апреля запомнилось многочисленными историческими событиями – от научных открытий до решений, повлиявших на ход современной истории.
Праздники в Украине и мире
- День работников скорой помощи
- День охраны труда в Украине
- День спасения лягушек
- День биологических часов
- Всемирный день заплати наперед
- День химической безопасности
- День чтения великой поэзии
- Международный день памяти всех жертв труда
- Всемирный день охраны труда
Церковный праздник 28 апреля
28 апреля церковь чтит память святых апостолов от семидесяти Иасона и Сосипатра, которые были учениками апостола Павла и ревностно распространяли христианскую веру. Они посвятили свою жизнь проповеди Евангелия на острове Керкира, где подверглись многим испытаниям и преследованиям ради утверждения истинной веры.
События этого дня
- 1180 — 14-летний французский король Филипп II Август женился на Изабелле, покойнице графа Фландрского.
- 1220 — Заложены первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери — одного из древнейших и красивейших в Королевстве Англия.
- 1503 — В битве при Сериньоле (Италия) испанские войска разгромили французов, и как результат — Неаполитанское королевство стало испанской провинцией.
- 1512 — В битве под Вишневцом (Лопушным) объединенное польско-литовское войско великого гетмана литовского Константина Острожского разгромило отряды крымских татар.
- 1563 — Первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.
- 1599 — Английский парламент утвердил общую молитвенную книгу для Англиканской церкви.
- 1621 — украинские православные священники написали "Протестацию", в которой обосновали правомерность восстановления православной иерархии.
- 1635 — Заключен военный союз между Францией и Швецией.
- 1686 — Опубликован первый том фундаментального труда Исаака Ньютона "Принципы".
- 1709 — Шведские войска Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы двинулись на осаду Полтавы.
- 1784 — Изобретатели Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную подвижную модель вертолета.
- 1788 — Мэриленд стал 7-м штатом США.
- 1794 — Во Франции революционным трибуналом казнен на гильотине бывший командующий французским флотом адмирал граф д'Эстан.
- 1796 — Сардинское королевство подписало с Францией перемирие.
- 1809 — Прусский офицер Фердинанд фон Шилл вывел из Берлина гусарский полк, чтобы поднять всеобщее восстание против французов, оккупировавших Германию. Но мятеж провалился.
- 1814 — Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба.
- 1817 — США и Великобритания заключили договор об ограничении численности военного флота на Великих озерах.
- 1862 — В ходе Гражданской войны в США флот адмирала Дэвида Фаррагута захватил порт и город Новый Орлеан, штат Луизиана.
- 1879 — Учредительным собранием в Тырново одобрена конституция Болгарии.
- 1908 — Основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).
- 1910 — В ночь с 27 на 28 апреля Клод Грэхем-Уайт совершил первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане.
- 1914 — В США запатентован воздушный кондиционер.
- 1918 — Командование полумиллионной группировки австро-немецких войск, занявшей Украину, прекратило заседание Украинской Центральной Рады, которая как раз обсуждала проект конституции УНР.
- 1919 — Парижская мирная конференция приняла Устав Лиги Наций.
- 1919 — В Ровно атаман Оскилко совершил попытку переворота против Директории УНР и арестовал ее социалистическое правительство во главе с Борисом Мартосом.
- 1923 — В Лондоне открыт стадион "Уэмбли".
- 1932 — Объявлено об открытии вакцины против желтой лихорадки.
- 1939 — Заявление Адольфа Гитлера о денонсации Польско-Германского договора о ненападении (1934) и Англо-Германского морского договора (1935).
- 1939 — во Львове немецкие власти объявили о создании дивизии оружия "Галичина"
- 1945 — Жестокие уличные бои в Берлине.
- 1947 — польская коммунистическая власть начала операцию "Висла" по выселению украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу
- 1947 — Норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал с 5 товарищами отправился в плавание на бальсовом плоту от западного побережья Южной Америки до Таити.
- 1948 — Арабские войска захватили Яффу (Израиль).
- 1952 — Подписанием мирного договора с Японией, завершилась послевоенная оккупация страны. СССР не принимал участия в подписании договора.
- 1955 — Началось строительство космодрома Байконур.
- 1956 — Верховный Совет СССР снял с депортированных народов статус спецпоселенцев.
- 1957 — Основана Всемирная федерация городов-побратимов.
- 1965 — американские десантники при поддержке морской пехоты захватили Доминиканскую республику.
- 1967 — Американский боксер Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) лишен прав участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.
- 1968 — В Нью-Йорке на Бродвее состоялась премьера мюзикла "Волосы".
- 1969 — Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошел его вопрос о конституционной реформе.
- 1987 — В США впервые в мире выпустили компакт-диск.
- 1988 — Михаил Горбачев на встрече с российским патриархом Пименом объявил о возвращении церкви культовых сооружений.
- 1994 — Сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс за шпионаж в пользу СССР и России приговорен к пожизненному заключению без права на помилование.
- 1996 — Американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок.
- 1999 — Конгресс США одобрил нанесение авиаударов по Югославии.
- 2000 — Турция, Азербайджан и Грузия заключили договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти в обход России.
- 2001 — Полет первого космического туриста Денниса Тито.
- 2021 — начало пограничной войны между Таджикистаном и Кыргызстаном.
- 2022 — Палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.
Именинники 28 апреля
Виталий, Кирилл, Максим, Анна.
