Какой праздник отмечают 28 апреля: все об этом дне

28 апреля – день, в котором сочетаются профессиональные праздники, церковные традиции и важные страницы мировой истории. В этот день в Украине поздравляют работников скорой помощи и напоминают о значении безопасных условий труда.

В мире также обращают внимание на экологические инициативы, здоровье человека и культурные события. Верующие чтят память святых апостолов Иасона и Сосипатра, которые посвятили жизнь распространению христианской веры.

Кроме того, 28 апреля запомнилось многочисленными историческими событиями – от научных открытий до решений, повлиявших на ход современной истории.

Праздники в Украине и мире

День работников скорой помощи

День охраны труда в Украине

День спасения лягушек

День биологических часов

Всемирный день заплати наперед

День химической безопасности

День чтения великой поэзии

Международный день памяти всех жертв труда

Всемирный день охраны труда

Церковный праздник 28 апреля

28 апреля церковь чтит память святых апостолов от семидесяти Иасона и Сосипатра, которые были учениками апостола Павла и ревностно распространяли христианскую веру. Они посвятили свою жизнь проповеди Евангелия на острове Керкира, где подверглись многим испытаниям и преследованиям ради утверждения истинной веры.

События этого дня

1180 — 14-летний французский король Филипп II Август женился на Изабелле, покойнице графа Фландрского.

1220 — Заложены первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери — одного из древнейших и красивейших в Королевстве Англия.

1503 — В битве при Сериньоле (Италия) испанские войска разгромили французов, и как результат — Неаполитанское королевство стало испанской провинцией.

1512 — В битве под Вишневцом (Лопушным) объединенное польско-литовское войско великого гетмана литовского Константина Острожского разгромило отряды крымских татар.

1563 — Первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги.

1599 — Английский парламент утвердил общую молитвенную книгу для Англиканской церкви.

1621 — украинские православные священники написали "Протестацию", в которой обосновали правомерность восстановления православной иерархии.

1635 — Заключен военный союз между Францией и Швецией.

1686 — Опубликован первый том фундаментального труда Исаака Ньютона "Принципы".

1709 — Шведские войска Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы двинулись на осаду Полтавы.

1784 — Изобретатели Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную подвижную модель вертолета.

1788 — Мэриленд стал 7-м штатом США.

1794 — Во Франции революционным трибуналом казнен на гильотине бывший командующий французским флотом адмирал граф д'Эстан.

1796 — Сардинское королевство подписало с Францией перемирие.

1809 — Прусский офицер Фердинанд фон Шилл вывел из Берлина гусарский полк, чтобы поднять всеобщее восстание против французов, оккупировавших Германию. Но мятеж провалился.

1814 — Наполеон отправился в ссылку на остров Эльба.

1817 — США и Великобритания заключили договор об ограничении численности военного флота на Великих озерах.

1862 — В ходе Гражданской войны в США флот адмирала Дэвида Фаррагута захватил порт и город Новый Орлеан, штат Луизиана.

1879 — Учредительным собранием в Тырново одобрена конституция Болгарии.

1908 — Основана Всемирная ассоциация эсперанто (UEA).

1910 — В ночь с 27 на 28 апреля Клод Грэхем-Уайт совершил первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане.

1914 — В США запатентован воздушный кондиционер.

1918 — Командование полумиллионной группировки австро-немецких войск, занявшей Украину, прекратило заседание Украинской Центральной Рады, которая как раз обсуждала проект конституции УНР.

1919 — Парижская мирная конференция приняла Устав Лиги Наций.

1919 — В Ровно атаман Оскилко совершил попытку переворота против Директории УНР и арестовал ее социалистическое правительство во главе с Борисом Мартосом.

1923 — В Лондоне открыт стадион "Уэмбли".

1932 — Объявлено об открытии вакцины против желтой лихорадки.

1939 — Заявление Адольфа Гитлера о денонсации Польско-Германского договора о ненападении (1934) и Англо-Германского морского договора (1935).

1939 — во Львове немецкие власти объявили о создании дивизии оружия "Галичина"

1945 — Жестокие уличные бои в Берлине.

1947 — польская коммунистическая власть начала операцию "Висла" по выселению украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу

1947 — Норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал с 5 товарищами отправился в плавание на бальсовом плоту от западного побережья Южной Америки до Таити.

1948 — Арабские войска захватили Яффу (Израиль).

1952 — Подписанием мирного договора с Японией, завершилась послевоенная оккупация страны. СССР не принимал участия в подписании договора.

1955 — Началось строительство космодрома Байконур.

1956 — Верховный Совет СССР снял с депортированных народов статус спецпоселенцев.

1957 — Основана Всемирная федерация городов-побратимов.

1965 — американские десантники при поддержке морской пехоты захватили Доминиканскую республику.

1967 — Американский боксер Кассиус Клей (будущий Мухаммед Али) лишен прав участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США.

1968 — В Нью-Йорке на Бродвее состоялась премьера мюзикла "Волосы".

1969 — Шарль де Голль ушел в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошел его вопрос о конституционной реформе.

1987 — В США впервые в мире выпустили компакт-диск.

1988 — Михаил Горбачев на встрече с российским патриархом Пименом объявил о возвращении церкви культовых сооружений.

1994 — Сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс за шпионаж в пользу СССР и России приговорен к пожизненному заключению без права на помилование.

1996 — Американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок.

1999 — Конгресс США одобрил нанесение авиаударов по Югославии.

2000 — Турция, Азербайджан и Грузия заключили договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти в обход России.

2001 — Полет первого космического туриста Денниса Тито.

2021 — начало пограничной войны между Таджикистаном и Кыргызстаном.

2022 — Палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.

Именинники 28 апреля

Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

