Какой праздник отмечают 27 января: церковный календарь
27 января сочетает в себе сразу несколько важных смыслов – от глубокой духовной памяти до знаковых исторических событий, повлиявших на ход мировой истории. Этот день напоминает о трагических страницах прошлого, одновременно сохраняя место для почитания святых и культурных достижений.
В церковном календаре дата имеет особое значение для верующих, а в светском – отмечается рядом международных событий. Также 27 января связан с судьбоносными решениями, научными прорывами и событиями, которые изменили жизнь целых народов. Именно поэтому этот день стоит вспомнить внимательнее, чтобы лучше понять его значение в истории и современности.
Праздники в Украине и мире
- Международный день памяти жертв Холокоста
- Всемирный день молокоотсоса
- День благодарности менеджерам сообществ
- Международный день портвейна
Церковный праздник 27 января
Перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.
События этого дня
- 1302 — после захвата Флоренции черными гвельфами поэт и политик Данте Алигьери выслан из города.
- 1527 — состоялась битва под Ольшаницей, одна из крупнейших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского.
- 1705 — Петр I повелел московитам брить бороды или платить на них налог.
- 1785 — основан Университет Джорджии, старейший общественный университет США.
- 1859 — Оттава объявляется столицей Канады.
- 1860 — впервые опубликовано полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.
- 1880 — Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.
- 1918 — начало гражданской войны в Финляндии.
- 1918 — на экраны США вышел фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли.
- 1921 — Польша признала независимость Литвы.
- 1926 — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел публичную демонстрацию телевизора.
- 1944 — утверждение первых наград Украинской повстанческой армии.
- 1967 — во время репетиции полета на Луну загорелся американский корабль Аполлон-1. Все члены экипажа (Гас Гриссом, Эдвард Хиггинс Уайт и Роджер Чаффи) погибли.
- 1967 — США, Великобритания и Советский Союз заключили международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.
- 1973 — в Париже подписано соглашение о выводе американских войск из Вьетнама.
- 1983 — в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегшего между островами Хонсю и Хоккайдо.
- 1992 — Зимбабве признала независимость Украины.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.
- 1997 — Аслан Масхадов избран президентом Чеченской Республики Ичкерия.
- 2015 — начало активных боев за Дебальцево во время Войны на востоке Украины.
- 2022 — стрельба на заводе Южмаша в Днепре, в результате которой погибло 5 человек.
Именинники 27 января
Дмитрий, Иван, Петр.
