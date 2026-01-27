Какой праздник отмечают 27 января: церковный календарь

27 января сочетает в себе сразу несколько важных смыслов – от глубокой духовной памяти до знаковых исторических событий, повлиявших на ход мировой истории. Этот день напоминает о трагических страницах прошлого, одновременно сохраняя место для почитания святых и культурных достижений.

В церковном календаре дата имеет особое значение для верующих, а в светском – отмечается рядом международных событий. Также 27 января связан с судьбоносными решениями, научными прорывами и событиями, которые изменили жизнь целых народов. Именно поэтому этот день стоит вспомнить внимательнее, чтобы лучше понять его значение в истории и современности.

Праздники в Украине и мире

Международный день памяти жертв Холокоста

Всемирный день молокоотсоса

День благодарности менеджерам сообществ

Международный день портвейна

Церковный праздник 27 января

Перенесение мощей святого Иоанна Златоуста.

События этого дня

1302 — после захвата Флоренции черными гвельфами поэт и политик Данте Алигьери выслан из города.

1527 — состоялась битва под Ольшаницей, одна из крупнейших побед над татарами русско-литовского войска под предводительством князя Константина Острожского.

1705 — Петр I повелел московитам брить бороды или платить на них налог.

1785 — основан Университет Джорджии, старейший общественный университет США.

1859 — Оттава объявляется столицей Канады.

1860 — впервые опубликовано полное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1880 — Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания.

1918 — начало гражданской войны в Финляндии.

1918 — на экраны США вышел фильм "Тарзан из племени обезьян" с Элмо Линкольном в главной роли.

1921 — Польша признала независимость Литвы.

1926 — в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел публичную демонстрацию телевизора.

1944 — утверждение первых наград Украинской повстанческой армии.

1967 — во время репетиции полета на Луну загорелся американский корабль Аполлон-1. Все члены экипажа (Гас Гриссом, Эдвард Хиггинс Уайт и Роджер Чаффи) погибли.

1967 — США, Великобритания и Советский Союз заключили международный договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

1973 — в Париже подписано соглашение о выводе американских войск из Вьетнама.

1983 — в Японии завершено строительство самого длинного подводного железнодорожного тоннеля, пролегшего между островами Хонсю и Хоккайдо.

1992 — Зимбабве признала независимость Украины.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.

1997 — Аслан Масхадов избран президентом Чеченской Республики Ичкерия.

2015 — начало активных боев за Дебальцево во время Войны на востоке Украины.

2022 — стрельба на заводе Южмаша в Днепре, в результате которой погибло 5 человек.

Именинники 27 января

Дмитрий, Иван, Петр.

