УкраїнськаУКР
русскийРУС

Какой праздник отмечают 27 августа в Украине: церковный календарь

Елена Былим
Новости. Общество
3 минуты
123
Какой праздник отмечают 27 августа в Украине: церковный календарь

27 августа украинцы отмечают сразу несколько важных дат, как церковных, так и светских. В церковном календаре в этот день чтят память преподобного Пимена Великого.

Видео дня

Кроме того, 27 августа празднуют Международный день бокса и Всемирный день прощения. Эта дата отметилась и рядом важных событий в мировой и украинской истории.

Среди них — первый полет аэростата, знаменитая "петля Нестерова" в Киеве, запуск первого энергоблока Чернобыльской АЭС и выход первого издания Книги рекордов Гиннеса. Поэтому этот день сочетает в себе духовные традиции, профессиональные праздники и исторические события, оставившие след в мировой культуре и науке.

Праздники 27 августа

  • День любителей бананов
  • Всемирный день против искоренения видов
  • Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"
  • Международный день лотереи
  • День украинского сала
  • Всемирный день прощения
  • Международный день бокса

Церковный праздник 27 августа

27 августа в православной церкви чтят память преподобного Пимена Великого, преподобного иеромонаха Кукши и Пимена Постника.

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте и с молодых лет принял обет безмолвия и отречения от мира. Он подвизался вместе со своими братьями в пустынном скиту близ Диокла, посвятив жизнь молитве и строгому посту.

Какой праздник отмечают 27 августа в Украине: церковный календарь

Святого Пимена почитали как одного из самых прославленных отшельников, ведь он достиг духовного совершенства и прославился мудрыми наставлениями. Существует предание, что даже император стремился увидеть святого, однако тот оставался верен смирению и избегал славы. Пимен прожил 110 лет, завершив свой земной путь около 450 года в египетской пустыне. Вместе с ним в этот день вспоминают иеромонаха Кукшу и преподобного Пимена Постника, Киево-Печерских подвижников. Их жизнь стала примером стойкости в вере, а память об этих святых до сих пор вдохновляет христиан в стремлении к духовной чистоте.

Исторические события 27 августа

  • 1672 — объединенная украинско-османско-крымская армия, которую возглавляли гетман Петр Дорошенко, османский сулан Мегмед IV и крымский хан Селим-Гирей, получила крепость Каменец (Каменец-Подольский) и отправилась на Галичину.
  • 1689 — подписание первого московско-китайского договора (Нерчинский договор).
  • 1783 — первый полет шарльера — аэростата с оболочками, наполненными водородом.
  • 1813 — Дрезденская битва, победа Наполеона над союзной русско-прусско-австрийской армией.
  • 1831 — Варшава капитулировала перед войсками фельдмаршала Паскевича, фактически положив конец Ноябрьскому восстанию 1831 года.
  • 1859 — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Это была первая нефтяная скважина, технология бурения которой нашла широкое распространение. Этот день считают началом "нефтяной эры".
  • 1913 — в 18 часов 10 минут Нестеров на самолете "Ньепор"-IV поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире совершил знаменитую "мертвую петлю", которая впоследствии стала называться "петлей Нестерова".
  • 1916 — Румынское королевство объявило войну Австро-Венгрии.
  • 1919 — во время наступления на Киев Армия УНР освободила Житомир, Белую Церковь и Васильков.
  • 1929 — в СССР введена "непрерывка": была ликвидирована семидневная неделя, вместо нее введена пятидневка — 5 рабочих дней, один выходной.
  • 1934 — принято постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева.
  • 1938 — в Риме состоялся Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утвердил Андрея Мельника в должности председателя Провода Украинских Националистов (лидера ОУН).
  • 1939 — состоялся первый в мире полет реактивного самолета. Это был He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Хайнкеля.
  • 1955 — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.
  • 1957 — проведены первые испытания советской баллистической ракеты Р-7.
  • 1959 — в СССР принято постановление о награждении выпускников школ медалями.
  • 1977 — на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.
  • 1991 — провозглашение независимости Молдовы.
  • 2007 — принято Воззвание украинской интеллигенции по поводу сооружения памятников российской императрице Екатерине.

Именинники 27 августа

Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут праздновать День молодежи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.