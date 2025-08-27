Какой праздник отмечают 27 августа в Украине: церковный календарь

27 августа украинцы отмечают сразу несколько важных дат, как церковных, так и светских. В церковном календаре в этот день чтят память преподобного Пимена Великого.

Видео дня

Кроме того, 27 августа празднуют Международный день бокса и Всемирный день прощения. Эта дата отметилась и рядом важных событий в мировой и украинской истории.

Среди них — первый полет аэростата, знаменитая "петля Нестерова" в Киеве, запуск первого энергоблока Чернобыльской АЭС и выход первого издания Книги рекордов Гиннеса. Поэтому этот день сочетает в себе духовные традиции, профессиональные праздники и исторические события, оставившие след в мировой культуре и науке.

Праздники 27 августа

День любителей бананов

Всемирный день против искоренения видов

Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"

Международный день лотереи

День украинского сала

Всемирный день прощения

Международный день бокса

Церковный праздник 27 августа

27 августа в православной церкви чтят память преподобного Пимена Великого, преподобного иеромонаха Кукши и Пимена Постника.

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте и с молодых лет принял обет безмолвия и отречения от мира. Он подвизался вместе со своими братьями в пустынном скиту близ Диокла, посвятив жизнь молитве и строгому посту.

Святого Пимена почитали как одного из самых прославленных отшельников, ведь он достиг духовного совершенства и прославился мудрыми наставлениями. Существует предание, что даже император стремился увидеть святого, однако тот оставался верен смирению и избегал славы. Пимен прожил 110 лет, завершив свой земной путь около 450 года в египетской пустыне. Вместе с ним в этот день вспоминают иеромонаха Кукшу и преподобного Пимена Постника, Киево-Печерских подвижников. Их жизнь стала примером стойкости в вере, а память об этих святых до сих пор вдохновляет христиан в стремлении к духовной чистоте.

Исторические события 27 августа

1672 — объединенная украинско-османско-крымская армия, которую возглавляли гетман Петр Дорошенко, османский сулан Мегмед IV и крымский хан Селим-Гирей, получила крепость Каменец (Каменец-Подольский) и отправилась на Галичину.

1689 — подписание первого московско-китайского договора (Нерчинский договор).

1783 — первый полет шарльера — аэростата с оболочками, наполненными водородом.

1813 — Дрезденская битва, победа Наполеона над союзной русско-прусско-австрийской армией.

1831 — Варшава капитулировала перед войсками фельдмаршала Паскевича, фактически положив конец Ноябрьскому восстанию 1831 года.

1859 — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Это была первая нефтяная скважина, технология бурения которой нашла широкое распространение. Этот день считают началом "нефтяной эры".

1913 — в 18 часов 10 минут Нестеров на самолете "Ньепор"-IV поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире совершил знаменитую "мертвую петлю", которая впоследствии стала называться "петлей Нестерова".

1916 — Румынское королевство объявило войну Австро-Венгрии.

1919 — во время наступления на Киев Армия УНР освободила Житомир, Белую Церковь и Васильков.

1929 — в СССР введена "непрерывка": была ликвидирована семидневная неделя, вместо нее введена пятидневка — 5 рабочих дней, один выходной.

1934 — принято постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева.

1938 — в Риме состоялся Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утвердил Андрея Мельника в должности председателя Провода Украинских Националистов (лидера ОУН).

1939 — состоялся первый в мире полет реактивного самолета. Это был He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Хайнкеля.

1955 — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.

1957 — проведены первые испытания советской баллистической ракеты Р-7.

1959 — в СССР принято постановление о награждении выпускников школ медалями.

1977 — на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.

1991 — провозглашение независимости Молдовы.

2007 — принято Воззвание украинской интеллигенции по поводу сооружения памятников российской императрице Екатерине.

Именинники 27 августа

Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут праздновать День молодежи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.