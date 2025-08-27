Какой праздник отмечают 27 августа в Украине: церковный календарь
27 августа украинцы отмечают сразу несколько важных дат, как церковных, так и светских. В церковном календаре в этот день чтят память преподобного Пимена Великого.
Кроме того, 27 августа празднуют Международный день бокса и Всемирный день прощения. Эта дата отметилась и рядом важных событий в мировой и украинской истории.
Среди них — первый полет аэростата, знаменитая "петля Нестерова" в Киеве, запуск первого энергоблока Чернобыльской АЭС и выход первого издания Книги рекордов Гиннеса. Поэтому этот день сочетает в себе духовные традиции, профессиональные праздники и исторические события, оставившие след в мировой культуре и науке.
Праздники 27 августа
- День любителей бананов
- Всемирный день против искоренения видов
- Всемирный день игры "Камень, ножницы, бумага"
- Международный день лотереи
- День украинского сала
- Всемирный день прощения
- Международный день бокса
Церковный праздник 27 августа
27 августа в православной церкви чтят память преподобного Пимена Великого, преподобного иеромонаха Кукши и Пимена Постника.
Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте и с молодых лет принял обет безмолвия и отречения от мира. Он подвизался вместе со своими братьями в пустынном скиту близ Диокла, посвятив жизнь молитве и строгому посту.
Святого Пимена почитали как одного из самых прославленных отшельников, ведь он достиг духовного совершенства и прославился мудрыми наставлениями. Существует предание, что даже император стремился увидеть святого, однако тот оставался верен смирению и избегал славы. Пимен прожил 110 лет, завершив свой земной путь около 450 года в египетской пустыне. Вместе с ним в этот день вспоминают иеромонаха Кукшу и преподобного Пимена Постника, Киево-Печерских подвижников. Их жизнь стала примером стойкости в вере, а память об этих святых до сих пор вдохновляет христиан в стремлении к духовной чистоте.
Исторические события 27 августа
- 1672 — объединенная украинско-османско-крымская армия, которую возглавляли гетман Петр Дорошенко, османский сулан Мегмед IV и крымский хан Селим-Гирей, получила крепость Каменец (Каменец-Подольский) и отправилась на Галичину.
- 1689 — подписание первого московско-китайского договора (Нерчинский договор).
- 1783 — первый полет шарльера — аэростата с оболочками, наполненными водородом.
- 1813 — Дрезденская битва, победа Наполеона над союзной русско-прусско-австрийской армией.
- 1831 — Варшава капитулировала перед войсками фельдмаршала Паскевича, фактически положив конец Ноябрьскому восстанию 1831 года.
- 1859 — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Это была первая нефтяная скважина, технология бурения которой нашла широкое распространение. Этот день считают началом "нефтяной эры".
- 1913 — в 18 часов 10 минут Нестеров на самолете "Ньепор"-IV поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире совершил знаменитую "мертвую петлю", которая впоследствии стала называться "петлей Нестерова".
- 1916 — Румынское королевство объявило войну Австро-Венгрии.
- 1919 — во время наступления на Киев Армия УНР освободила Житомир, Белую Церковь и Васильков.
- 1929 — в СССР введена "непрерывка": была ликвидирована семидневная неделя, вместо нее введена пятидневка — 5 рабочих дней, один выходной.
- 1934 — принято постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева.
- 1938 — в Риме состоялся Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утвердил Андрея Мельника в должности председателя Провода Украинских Националистов (лидера ОУН).
- 1939 — состоялся первый в мире полет реактивного самолета. Это был He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Хайнкеля.
- 1955 — вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.
- 1957 — проведены первые испытания советской баллистической ракеты Р-7.
- 1959 — в СССР принято постановление о награждении выпускников школ медалями.
- 1977 — на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.
- 1991 — провозглашение независимости Молдовы.
- 2007 — принято Воззвание украинской интеллигенции по поводу сооружения памятников российской императрице Екатерине.
Именинники 27 августа
Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса.
