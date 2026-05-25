Какой праздник отмечают 25 мая: все об этом дне
25 мая объединяет в себе сразу несколько важных событий – церковных, международных и исторических. Этот день связан с чествованием духовных святынь, профессиональных дат и памятных событий, которые оставили след в мировой истории.
В разных странах мира сегодня говорят о культуре, медицине, спорте, экологии и правах человека. Для верующих дата имеет особое значение из-за упоминания о третьем обретении честной головы Иоанна Предтечи и памяти святителя Иннокентия Херсонского.
В то же время 25 мая вошло в историю как день выдающихся политических решений, революций, рекордов и событий, повлиявших на развитие целых государств.
Праздники в Украине и мире
- День филолога
- Всемирный день хирургии
- Всемирный день футбола
- Международный день степи
- День Государственной службы специальной связи и защиты информации
- Всемирный день щитовидной железы
- Международный день пигментации кожи
- Всемирный день Таро
- Международный день без пластика
- Международный день пропавших без вести детей
- Неделя детского хосписа
- Международный день борьбы против тоталитаризма
- День рушника
- День Африки
- Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам
Церковный праздник 25 мая
В этот день Православная церковь молитвенно вспоминает третье обретение честной головы святого пророка Иоанна Предтечи, которая около 850 года была чудесным образом найдена в Команах и возвращена в Константинополь как великая святыня христианского мира.
Также верующие чтят память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, выдающегося богослова и проповедника XIX века, которого за его величественный ораторский талант и духовную мудрость называли "Русским Златоустом".
События этого дня
- 996 – в Киеве освящена первая известная на Руси каменная Десятинная церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы).
- 1502 – португальцы в день Святой Елены открыли остров, который назвали в честь святой.
- 1521 – Вормским эдиктом Карл V провозгласил Мартина Лютера еретиком и запретил печатать и распространять его труды.
- 1630 – казацкий атаман Тарас Трясило под Переяславом разгромил поляков во главе с Конецпольским.
- 1666 – раскол московской церкви: идеолог старообрядцев протопоп Аввакум расстрижен, подвергнут анафеме и сослан в монастырь
- 1709 – московское войско разрушило Запорожскую Сечь в ответ на переход запорожцев на сторону гетмана Мазепы.
- 1771 – в Петербурге издан правительственный указ о разрешении тысячи казаков поселиться вблизи Азова.
- 1810 – в Буэнос-Айресе состоялась Майская революция, с которой начался процесс образования государства Аргентина.
- 1926 – убийство Симона Петлюры.
- 1996 – в Йене чешский легкоатлет Ян Железны установил ныне действующий мировой рекорд в метании копья – 98 м 48 см.
- 1996 – в Кошице словак Ю. Барбарич протащил на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние – 8,2 метра.
- 1996 – в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
- 1997 – шри-ланкиец А.Джоаким установил мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут.
- 1999 – боксер-тяжеловес Майк Тайсон вышел на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей.
- 2001 – в Сан-Франциско (США) появился новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин.
- 2014 – в Украине избран президентом Петр Порошенко.
- 2020 – в Миннеаполисе (США) при задержании был убит чернокожий американец Джордж Флойд, это вызвало массовые протесты среди населения с жертвами.
Именинники 25 мая
Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.
