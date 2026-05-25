Какой праздник отмечают 25 мая: все об этом дне

25 мая объединяет в себе сразу несколько важных событий – церковных, международных и исторических. Этот день связан с чествованием духовных святынь, профессиональных дат и памятных событий, которые оставили след в мировой истории.

В разных странах мира сегодня говорят о культуре, медицине, спорте, экологии и правах человека. Для верующих дата имеет особое значение из-за упоминания о третьем обретении честной головы Иоанна Предтечи и памяти святителя Иннокентия Херсонского.

В то же время 25 мая вошло в историю как день выдающихся политических решений, революций, рекордов и событий, повлиявших на развитие целых государств.

Праздники в Украине и мире

День филолога

Всемирный день хирургии

Всемирный день футбола

Международный день степи

День Государственной службы специальной связи и защиты информации

Всемирный день щитовидной железы

Международный день пигментации кожи

Всемирный день Таро

Международный день без пластика

Международный день пропавших без вести детей

Неделя детского хосписа

Международный день борьбы против тоталитаризма

День рушника

День Африки

Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам

Церковный праздник 25 мая

В этот день Православная церковь молитвенно вспоминает третье обретение честной головы святого пророка Иоанна Предтечи, которая около 850 года была чудесным образом найдена в Команах и возвращена в Константинополь как великая святыня христианского мира.

Также верующие чтят память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, выдающегося богослова и проповедника XIX века, которого за его величественный ораторский талант и духовную мудрость называли "Русским Златоустом".

События этого дня

996 – в Киеве освящена первая известная на Руси каменная Десятинная церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы).

1502 – португальцы в день Святой Елены открыли остров, который назвали в честь святой.

1521 – Вормским эдиктом Карл V провозгласил Мартина Лютера еретиком и запретил печатать и распространять его труды.

1630 – казацкий атаман Тарас Трясило под Переяславом разгромил поляков во главе с Конецпольским.

1666 – раскол московской церкви: идеолог старообрядцев протопоп Аввакум расстрижен, подвергнут анафеме и сослан в монастырь

1709 – московское войско разрушило Запорожскую Сечь в ответ на переход запорожцев на сторону гетмана Мазепы.

1771 – в Петербурге издан правительственный указ о разрешении тысячи казаков поселиться вблизи Азова.

1810 – в Буэнос-Айресе состоялась Майская революция, с которой начался процесс образования государства Аргентина.

1926 – убийство Симона Петлюры.

1996 – в Йене чешский легкоатлет Ян Железны установил ныне действующий мировой рекорд в метании копья – 98 м 48 см.

1996 – в Кошице словак Ю. Барбарич протащил на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние – 8,2 метра.

1996 – в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

1997 – шри-ланкиец А.Джоаким установил мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут.

1999 – боксер-тяжеловес Майк Тайсон вышел на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей.

2001 – в Сан-Франциско (США) появился новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин.

2014 – в Украине избран президентом Петр Порошенко.

2020 – в Миннеаполисе (США) при задержании был убит чернокожий американец Джордж Флойд, это вызвало массовые протесты среди населения с жертвами.

Именинники 25 мая

Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

