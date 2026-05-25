Какой праздник отмечают 25 мая: все об этом дне

Елена Былим
Новости. Общество
25 мая объединяет в себе сразу несколько важных событий – церковных, международных и исторических. Этот день связан с чествованием духовных святынь, профессиональных дат и памятных событий, которые оставили след в мировой истории.

В разных странах мира сегодня говорят о культуре, медицине, спорте, экологии и правах человека. Для верующих дата имеет особое значение из-за упоминания о третьем обретении честной головы Иоанна Предтечи и памяти святителя Иннокентия Херсонского.

В то же время 25 мая вошло в историю как день выдающихся политических решений, революций, рекордов и событий, повлиявших на развитие целых государств.

Праздники в Украине и мире

  • День филолога
  • Всемирный день хирургии
  • Всемирный день футбола
  • Международный день степи
  • День Государственной службы специальной связи и защиты информации
  • Всемирный день щитовидной железы
  • Международный день пигментации кожи
  • Всемирный день Таро
  • Международный день без пластика
  • Международный день пропавших без вести детей
  • Неделя детского хосписа
  • Международный день борьбы против тоталитаризма
  • День рушника
  • День Африки
  • Всемирная неделя предоставления независимости колониальным странам и народам

Церковный праздник 25 мая

В этот день Православная церковь молитвенно вспоминает третье обретение честной головы святого пророка Иоанна Предтечи, которая около 850 года была чудесным образом найдена в Команах и возвращена в Константинополь как великая святыня христианского мира.

Также верующие чтят память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, выдающегося богослова и проповедника XIX века, которого за его величественный ораторский талант и духовную мудрость называли "Русским Златоустом".

События этого дня

  • 996 – в Киеве освящена первая известная на Руси каменная Десятинная церковь (Церковь Успения Пресвятой Богородицы).
  • 1502 – португальцы в день Святой Елены открыли остров, который назвали в честь святой.
  • 1521 – Вормским эдиктом Карл V провозгласил Мартина Лютера еретиком и запретил печатать и распространять его труды.
  • 1630 – казацкий атаман Тарас Трясило под Переяславом разгромил поляков во главе с Конецпольским.
  • 1666 – раскол московской церкви: идеолог старообрядцев протопоп Аввакум расстрижен, подвергнут анафеме и сослан в монастырь
  • 1709 – московское войско разрушило Запорожскую Сечь в ответ на переход запорожцев на сторону гетмана Мазепы.
  • 1771 – в Петербурге издан правительственный указ о разрешении тысячи казаков поселиться вблизи Азова.
  • 1810 – в Буэнос-Айресе состоялась Майская революция, с которой начался процесс образования государства Аргентина.
  • 1926 – убийство Симона Петлюры.
  • 1996 – в Йене чешский легкоатлет Ян Железны установил ныне действующий мировой рекорд в метании копья – 98 м 48 см.
  • 1996 – в Кошице словак Ю. Барбарич протащил на себе 327-тонный поезд на рекордное расстояние – 8,2 метра.
  • 1996 – в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
  • 1997 – шри-ланкиец А.Джоаким установил мировой рекорд, простояв на одной ноге 76 часов 40 минут.
  • 1999 – боксер-тяжеловес Майк Тайсон вышел на свободу из тюрьмы, отсидев 3 месяца за нападение на двух водителей.
  • 2001 – в Сан-Франциско (США) появился новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин.
  • 2014 – в Украине избран президентом Петр Порошенко.
  • 2020 – в Миннеаполисе (США) при задержании был убит чернокожий американец Джордж Флойд, это вызвало массовые протесты среди населения с жертвами.

Именинники 25 мая

Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

