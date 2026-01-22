Какой праздник отмечают 22 января в Украине: все об этом дне

22 января – дата, имеющая для Украины особый вес, ведь сочетает духовные, государственные и памятные события. Этот день символизирует единство, стойкость и ответственность за национальную память. В церковном календаре он посвящен святым, которые стали примером верности убеждениям даже перед угрозой смерти.

В Украине отмечают День Соборности, а в мире – День празднования жизни, День памяти НАСА, День "Заходите с холода". OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 января

День памяти святого апостола Тимофея

Святой апостол Тимофей был одним из ближайших учеников апостола Павла и первым епископом Эфеса. Он активно проповедовал христианство, подвергался преследованиям и оставил после себя духовные послания, вошедшие в Новый Завет. По преданию, апостол Тимофей погиб мученической смертью, не отрекшись от веры. В этот день верующие молятся о мудрости, духовной силе и способности выстоять в испытаниях.

День памяти святого преподобного мученика Анастасия Персидского

Святой Анастасий Персидский был воином, который принял христианство и за это подвергся жестоким пыткам. Он стал символом верности убеждениям и духовного мужества. Его подвиг чтят как пример непоколебимости перед давлением властей и страхом смерти. В молитвах этого дня обращаются с просьбами о выносливости, силе духа и защите в сложные периоды жизни.

День Соборности Украины

Это один из ключевых государственных праздников Украины, который отмечают ежегодно 22 января. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Праздник символизирует единство украинских земель, общность исторической судьбы и стремление к независимости. В этот день традиционно проходят торжества, возложение цветов, акции единения и живые цепи.

День празднования жизни

Этот день посвящен осознанию ценности человеческой жизни во всех ее проявлениях. Он призывает задуматься над ответственностью за собственные поступки, заботой о ближних и благодарностью за каждый прожитый день. Дата имеет гуманистический характер и не связана с конкретной религией или государством.

День памяти НАСА

Международный день, посвященный памяти астронавтов, погибших во время выполнения космических миссий. Он напоминает о рисках, связанных с исследованием космоса, и о цене научного прогресса. В этот день чествуют экипажи шаттлов Challenger и Columbia.

День "Заходите с холода"

Неформальный праздник, символически призывающий к человечности, заботе и взаимной поддержке. Его идея – напомнить о важности тепла не только физического, но и эмоционального. День ассоциируется с гостеприимством, сочувствием и помощью тем, кто в этом нуждается.

Исторические события 22 января

1918 год – Центральная Рада в IV Универсале провозгласила самостоятельность Украинской Народной Республики;

1919 год – Директория УНР провозгласила Акт воссоединения УНР и ЗУНР, а ЗУНР была преобразована в Западные Области УНР;

1992 год – канадка украинского происхождения Роберта Боднар стала первой канадкой и первым неврологом в космосе, приняв участие в программе Space Shuttle;

2010 год – Виктор Ющенко подписал Указ о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины;

2014 год – в Киеве погибли первые участники Революции Достоинства на Майдане.

