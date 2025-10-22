Какой праздник отмечают 22 октября: церковный календарь

22 октября православные верующие почитают святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца и святых семи отроков из Эфеса. Также сегодня отмечают День комбата, Международный день Caps Lock, Международный день осведомленности о заикании (или Всемирный день людей с нарушениями речи).

Именины сегодня празднуют Константины, Иваны, Александры, Анны, Елизаветы, Теодоры и Федоры. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 октября

Церковный календарь

Сегодня православные христиане чтят святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского, чудотворца.

Святой Аверкий жил во II веке, был епископом города Ераполя в Малой Азии. Его называют "равноапостольным" за проповедование веры – он обратил в христианство множество язычников, исцелял больных и разрушал языческие капища. По преданию, именно благодаря ему христианство распространилось в Сирии, Месопотамии и на территории Рима.

Также в этот день Церковь вспоминает семерых отроков, спавших в Эфесе – юношей, которые, по легенде, спрятались в пещере от преследований императора Декия и уснули на несколько веков. Их история считается символом веры, воскресения и Божьей опеки.

День комбата

В Украине 22 октября неофициально отмечают День комбата – праздник военных командиров, символ мужества, ответственности и преданности побратимам. Эта дата не закреплена официально, но широко употребляется в военной среде как день почета тех, кто возглавляет подразделения на передовой.

Международный день Caps Lock

Празднуется с 2000 года как шуточный день, посвященный клавише Caps Lock, которую пользователи компьютеров часто нажимают случайно. Впрочем, ироничный праздник имеет и серьезный подтекст – напомнить, как изменилась культура письма в эпоху цифровых технологий.

Международный день осведомленности о заикании (Всемирный день людей с нарушениями речи)

Этот день основан в 1998 году под эгидой Международной ассоциации заикания. Его цель – повысить осведомленность общества о людях с речевыми расстройствами, поддержать их уверенность и привлечь внимание к проблемам доступности логопедической помощи.

Ежегодно к этому дню проводят тематические мероприятия, форумы и информационные кампании под лозунгом "Говори свободно".

Исторические события 22 октября

1797 – Гарнерен Андре-Жак совершил первый в истории человечества прыжок с парашютом

1883 – в Нью-Йорке открылась "Метрополитен-опера". В первый вечер звучала опера Гуно "Фауст".

1938 – Честер Карлсон изготовил первую фотокопию бумажного документа.

1949 – СССР провел первые испытания своего ядерного оружия.

1962 – Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты.

1968 – завершен полет американского космического корабля "Аполлон-7". Это был первый пилотируемый полет кораблей этой серии.

1975 – советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

1980 – Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждавший Галилея.

2022 – Джорджа Мелони стала первой в истории женщиной, возглавившей правительство Италии.

Кто родился 22 октября

1811 – Ференц Лист, венгерский композитор, пианист, дирижер.

1844 – Сара Бернар, французская актриса.

1878 – Вадим Богомолец, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Украинского Государства, военно-морской юрист, военный атташе УНР в Румынии. Автор первого украинского закона о флоте.

1905 – Карл Янский, американский физик и радиоинженер, основоположник радиоастрономии.

1938 – Кристофер Ллойд, американский актер кино и телевидения. Обладатель трех премий "Эмми". роли – Макс Тейбер в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" и доктор Эмметт Браун в трилогии "Назад в будущее"

1943 – Катрин Денев, французская актриса.

1947 – Робертино Лорети, итальянский певец, который стал всемирно известным в подростковом возрасте (в начале 1960-х годов).

1994 – Павел Сбитов, офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1835 – Устим Кармалюк, руководитель повстанческого движения на Подолье 1813–1835 гг. против национального и социального гнета.

1859 – Луи Шпор, немецкий скрипач, композитор, дирижер и педагог, один из первых представителей романтического стиля в музыке. Считается также, что именно Л. Шпор ввел дирижерскую палочку

1883 – Томас Майн Рид, ирландский писатель.

1906 – Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.

1915 – Вильгельм Виндельбанд, немецкий философ-идеалист.

2001 – Георгий Вицин, советский актер театра и кино.

